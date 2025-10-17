【Ethform × OFOF】2025年10月22日(水)より阪急うめだ本店にてポップアップ同時開催！
株式会社OZ（本社：兵庫県神戸市）が取り扱う、韓国発のシューズブランド OFOF（オフオフ） と、ユニセックスシューズブランド Ethform（エフォーム） が、阪急うめだ本店4階にてポップアップを同時開催いたします。
会場では、両ブランドの世界観を体感できる空間演出のほか、数量限定の先行販売カラーやノベルティなど、特別なコンテンツをご用意しております。
TIME IN BLUE 「Ethform(エフォーム)」「OFOFO(オフオフ)」 Limited Shop
開催日時：2025年10月22日(水)～11月4日(火)
場所：阪急うめだ本店4階 スニーカーエディット
特典：イベント先行販売カラー/オリジナルノベルティ
OFF WHITE
■ OFOFとは？
「OFOF」は、シンプルでありながら個性が際立つデザインと、機能性を融合させた次世代のフットウェアブランドです。
約7cmの厚底でどこから見ても美しいシルエットが魅力です。
ブランドの象徴的なロゴ「8F」は、
「OF」の文字を組み合わせたデザインです。最初の製品は「1F」と名付けられ、「1F」は1階を意味し、OFOFがここからスタートし、次のステージへと進むという思いが込められています。
MATT BLACK
BROWN
PURE SILVER
GLOSSY BLACK
■NOVELTY ITEM
OFOFの商品をご購入いただいた先着30名様には、オリジナルソックスをプレゼントいたします。
さらに、OFOFの商品をご購入いただいたすべてのお客様には、オリジナルバッグに入れて商品をお渡しいたします。
■Ethformとは？
「Ethform（エフォーム）」は、時代の変化に合わせて“重さ”と“軽さ”のバランスを絶妙に調和させたシューズを提案するブランドです。
忙しい現代人のライフスタイルに寄り添い、「大地を踏みしめるような心地よさ」を実現することで、新たな価値を提供します。
軽量で独自配合のEVA素材を使用し、雨の日でも安心の耐水性を備えているのが特徴。履き心地の良さとデザイン性を兼ね備えた、まさに“リカバリーとファッションの融合”を体現したブランドです。
■イベント先行販売カラー
Ethformの定番「1888」シリーズから、今回のイベントにて先行販売カラーが登場。
アイコニックなカウ柄やトレンド感のあるメタリックカラーなど、数量限定でご用意しております。
OFOF公式オンラインサイト
https://ofofjp.official.ec/
OFOF公式インスタグラム
https://www.instagram.com/ofof_japan/
Ethform公式オンラインサイト
https://ethform.official.ec/
Ethform公式インスタグラム
https://www.instagram.com/ethform.japan/
お問い合わせ先
株式会社OZ
078-691-2002
ofofjapan@ozcorp.co.jp
担当：平川
上記メールアドレス、またはOFOF公式インスタグラムのDMよりご連絡ください。