【Ethform × OFOF】2025年10月22日(水)より阪急うめだ本店にてポップアップ同時開催！

株式会社OZ

株式会社OZ（本社：兵庫県神戸市）が取り扱う、韓国発のシューズブランド OFOF（オフオフ） と、ユニセックスシューズブランド Ethform（エフォーム） が、阪急うめだ本店4階にてポップアップを同時開催いたします。

会場では、両ブランドの世界観を体感できる空間演出のほか、数量限定の先行販売カラーやノベルティなど、特別なコンテンツをご用意しております。





開催概要TIME IN BLUE 「Ethform(エフォーム)」「OFOFO(オフオフ)」 Limited Shop

開催日時：2025年10月22日(水)～11月4日(火)

場所：阪急うめだ本店4階 スニーカーエディット

特典：イベント先行販売カラー/オリジナルノベルティ

OFF WHITE■ OFOFとは？

「OFOF」は、シンプルでありながら個性が際立つデザインと、機能性を融合させた次世代のフットウェアブランドです。

約7cmの厚底でどこから見ても美しいシルエットが魅力です。

ブランドの象徴的なロゴ「8F」は、

「OF」の文字を組み合わせたデザインです。最初の製品は「1F」と名付けられ、「1F」は1階を意味し、OFOFがここからスタートし、次のステージへと進むという思いが込められています。

MATT BLACKBROWNPURE SILVERGLOSSY BLACK

■NOVELTY ITEM

OFOFの商品をご購入いただいた先着30名様には、オリジナルソックスをプレゼントいたします。

さらに、OFOFの商品をご購入いただいたすべてのお客様には、オリジナルバッグに入れて商品をお渡しいたします。

■Ethformとは？

「Ethform（エフォーム）」は、時代の変化に合わせて“重さ”と“軽さ”のバランスを絶妙に調和させたシューズを提案するブランドです。

忙しい現代人のライフスタイルに寄り添い、「大地を踏みしめるような心地よさ」を実現することで、新たな価値を提供します。

軽量で独自配合のEVA素材を使用し、雨の日でも安心の耐水性を備えているのが特徴。履き心地の良さとデザイン性を兼ね備えた、まさに“リカバリーとファッションの融合”を体現したブランドです。

■イベント先行販売カラー

Ethformの定番「1888」シリーズから、今回のイベントにて先行販売カラーが登場。

アイコニックなカウ柄やトレンド感のあるメタリックカラーなど、数量限定でご用意しております。

OFOF公式オンラインサイト

https://ofofjp.official.ec/



OFOF公式インスタグラム

https://www.instagram.com/ofof_japan/



Ethform公式オンラインサイト

https://ethform.official.ec/



Ethform公式インスタグラム

https://www.instagram.com/ethform.japan/



お問い合わせ先

株式会社OZ

078-691-2002

ofofjapan@ozcorp.co.jp

担当：平川

上記メールアドレス、またはOFOF公式インスタグラムのDMよりご連絡ください。