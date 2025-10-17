【ITreview Grid Award 2025 Fall】の人材紹介管理システム部門・人材派遣管理システム部門で「Leader」賞を受賞
ポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース. 証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二、以下 ポーターズ）が提供する人材ビジネス向けマッチングシステム『PORTERS』は、「ITreview Grid Award 2025 Fall」（主催：アイティクラウド株式会社 URL：https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html）において、人材紹介管理システム部門・人材派遣管理システム部門で最高位「Leader」賞を受賞いたしました。人材紹介管理システム部門における「Leader」賞の受賞は26期連続、人材派遣管理システム部門での「Leader」賞の受賞は5期連続となります。
「ITreview Grid Award」とは
ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに
支持された製品を表彰するアワードです。
2025年9月までに掲載されたレビューの集計結果を2025 Fallとして発表されました。
参照：https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html
ユーザーレビュー100件以上・総合評価4.3の高評価を継続する『PORERS』
人材紹介・人材派遣業務のDXを支援するクラウドマッチングシステム『PORTERS』は、
求人・求職者・企業情報を一元管理し、マッチングから成約までのプロセスを効率化。
複雑な情報管理をシンプルにし、担当者の生産性向上とスピーディなマッチングを実現します。
人材紹介・派遣ビジネスに必要な機能をワンストップで提供することで、
多くの企業様にご利用いただいています。
『PORTERS』の特徴とは
人材ビジネス特化の機能性
・スタートアップからエンタープライズまであらゆる規模の人材ビジネスで活用可能。
・マッチング機能が充実しており、効率的な候補者抽出や掘り起こしを実現。
・求人・求職者の一元管理に加え、進捗管理、売上管理、コンサルタントのアクティビティ管理も
可能。
・人材ビジネスの一連のフローが分かりやすく、業務効率化に貢献。
高いカスタマイズ性と柔軟性
・画面構成やメニューなど、ユーザーが自由にカスタマイズ可能。
・各フェーズで項目作成が可能で、独自の評価ポイント（KPI指標）設定も容易。
・システム開発の知識がなくても、ある程度の柔軟かつ迅速なシステム変更が可能。
・状況に合わせてシステム側を柔軟に変化させたい方針の企業に最適。
業務効率化と生産性向上
・営業と採用・コーディネーター間の情報共有がスムーズになり、候補者・スタッフ手配の省力化を
実現。
・手書き書類やエクセル管理による非合理・不具合を解消し、大幅に業務効率化。
・候補者・スタッフデータの一元管理により、情報確認や更新の手間を削減。
・必要な情報をすぐに検索でき、候補者・スタッフ対応のスピードを改善。
・オートマッチング機能により、面談前の仮マッチングや効率的な掘り起こしが可能。
優れたサポート体制
・専属の営業担当者がつき、ビジネスモデルを理解した適切な使い方のアドバイスに加え、営業活動の課題に対する他社事例を交えた活用シーンの提案。
・導入時から真摯に寄り添い、「導入を成功させる仲間」として提案やサポートを提供。
・導入後も定期的な状況確認や改善コンサルティングを実施。
・カスタマーサポートが丁寧で、要望に迅速に対応。
ITreviewに投稿された『PORTERS』利用者の声はこちら
URL：https://www.itreview.jp/products/hrbusiness-cloud/reviews
ポーターズ株式会社について
■社名 ：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/
■所在地 ：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階
■代表者 ：代表取締役 西森 康二
■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営
