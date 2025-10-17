薬と健康の週間に考える、新しい治療の選択肢――オンライン保険診療ヤックル

株式会社ヤックル

毎年10月17日から23日まで実施される「薬と健康の週間」は、薬の正しい使い方や健康管理の大切さを見直すきっかけとして厚生労働省が推進している取り組みです。

株式会社ヤックル（本社：東京都中央区、代表取締役：布川佳央）が展開するオンライン保険診療サービス「ヤックル」では、この期間に合わせて自社ホームページ上で患者様への周知を行います。さらに、生活習慣病の治療を続けやすくする新しい医療体験として、オンライン診療の活用を提案してまいります。

薬と健康の週間とは

「薬と健康の週間」（10月17日～23日）は、厚生労働省と薬剤師会などが全国で行う啓発活動です。

薬の正しい使い方や健康管理の大切さを知ってもらい、一人ひとりが日常の中で健康を守るきっかけをつくることを目的としています。

まさに、薬との付き合い方を見直す一週間です。

ホームページでの周知

今回、ヤックルは「薬と健康の週間」に合わせ、自社ホームページ上で患者様向けの周知を行いました。

薬の正しい使い方や生活習慣病治療の重要性を改めて知っていただくことで、治療の中断を防ぎ、生活の質を高めるきっかけを提供していきます。

今後もヤックルは、薬局薬剤師や医療関係者と連携しながら、オンライン診療を通じて「患者様が続けやすい治療環境」の実現を目指してまいります。

薬と健康の週間をきっかけに知る、ヤックルのオンライン診療

オンライン保険診療ヤックルは、糖尿病・高血圧・脂質異常症・高尿酸血症といった生活習慣病に特化したサービスです。

仕事や家庭で多忙な40代・50代にとって、定期的な通院は治療を続ける上で大きな負担となりがちです。そこでヤックルは「通院しないのは当たり前、薬はポストにすぐ届く」をコンセプトに、スマートフォンやパソコンから診療を受け、薬が自宅に届く仕組みを提供。無理なく治療を継続できる環境を実現しています。

自宅で薬を受け取れるから、治療がもっと続けやすい

これまでの治療では、処方後に薬局へ出向き、薬剤師から説明を受けて薬を受け取るのが当たり前でした。

一方で、オンライン保険診療ヤックルでは、診療後の薬は自宅に直接届けられるため、薬局に立ち寄る時間や移動の手間が不要です。忙しい方にとって、この「薬局に行かなくても薬が届く仕組み」は大きな負担軽減となります。

薬が自宅に届くことで、通院や薬局に行く負担を減らし、治療を途切れさせずに続けやすくなる――これがヤックルならではの新しい医療体験です。

オンライン保険診療ヤックルについて

「オンライン保険診療ヤックル」は、糖尿病・高血圧・脂質異常症・高尿酸血症といった生活習慣病に特化したオンライン保険診療サービスです。スマホやLINEを用いてご自宅などから受診でき、年中無休で夜間診療（18:00～22:00*金・土・日は16:00～22:00）を行っている点が大きな特徴です。忙しいビジネスパーソンや多忙な方々の“夜間のかかりつけ医”として、多くの患者様に支持されています。

診療後は、院内処方による「ワンストップ処方」に対応しており、処方薬をご自宅までお届け（またはご希望の薬局で受け取り）可能です。通院や待ち時間の負担を軽減し、安心して治療を続けられる環境を整備しています。

ヤックルサービスサイトはこちら(https://yakkle.jp/)

株式会社ヤックル

代表者：代表取締役 布川佳央

所在地：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号グロース虎ノ門５階ANOBASHO内

資本金及び資本準備金の合計額：257,952,186円

設立：2019年1月4日

事業内容：生活習慣病の重症化予防サービス「ヤックル」の運営

オンライン保険診療機会の提供

https://yakkle.co.jp/