カオナビが、社労士ネットワークを持つブレインコンサルティングオフィスと業務提携

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、日本最大級の社会保険労務士（社労士）ネットワークを運営する株式会社ブレインコンサルティングオフィス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯田 久美子）と業務提携を行いました。

全国に広がる社労士の専門的な視点を活かし、タレントマネジメントのニーズがある企業へ「カオナビ」による最適な支援を届けます。

■ 全国の社労士ネットワークと連携し、人事課題解決の支援体制を拡充

企業の成長や従業員の働きやすい環境づくりを支援する専門家として、社労士の役割は、労働・社会保険の手続きにとどまらず、人事コンサルティングの領域まで広がりを見せています。近年、人的資本経営の浸透により、人材データを活用した戦略的なマネジメントが求められる中、各社の人事支援を担う社労士から、人材データの収集・管理・活用を支援する「カオナビ」への問い合わせが増えてきました。

こうした背景を受け、今回の提携に至りました。日本最大級の社労士ネットワーク「PSR network」とつながることで、タレントマネジメントニーズのある企業に、社労士の専門性と「カオナビ」を掛け合わせた解決策を提案できる体制が整います。

今後も当社は、多様なパートナーとの連携で人材データの活用を促進し、各社の持続的な成長と企業価値向上に貢献していきます。

■ 社会保険労務士ネットワーク「PSR network」について

全国7,000以上の社会保険労務士事務所が会員登録する日本最大級の社会保険労務士ネットワークです。開業・勤務社会保険労務士に必要な法改正情報、実務ノウハウ、コンサルティングツールの提供などにより、社会保険労務士を強力にバックアップする「社労士のための情報の発信基地」。就業規則コンサルティングの手法や、評価制度・賃金制度等の人事制度構築のためのコンサルティングツール、従業員教育のための研修のやり方、人事労務関連の最新の法改正情報など、社会保険労務士として企業をサポートしていく上で求められる情報やサービスを提供しています。

■ 株式会社ブレインコンサルティングオフィスについて

株式会社ブレインコンサルティングオフィスは、人事・労務のプロフェッショナルとして、企業の成長を支援しています。給与計算代行、就業規則・人事労務コンサルティング、各種セミナー企画など、多岐にわたるサービスを提供。特に、日本最大級の社会保険労務士ネットワークである「PSR network」を運営し、専門性の高い知見とノウハウで、多様な人事課題の解決に貢献しています。

所在地 ：東京都千代田区神田駿河台2-1-20 御茶ノ水安田ビル6階

設立 ：2000年7月

代表者 ：代表取締役 栗原 浩幸、代表取締役社長 飯田 久美子

事業内容：給与計算代行、人事労務相談・コンサルティング、人事制度の構築等、確定拠出年金コンサルティング、社会保険労務士向け育成事業、業務ソフトの企画、各種セミナー・講習会企画など

会社HP ：https://www.e-brain.ne.jp/(https://www.e-brain.ne.jp/)

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスの下、テクノロジーによって一人ひとりの個性やスキルを理解することで、キャリアの自律や多様な働き方ができる社会を目指しています。

利用企業数4,000社以上※のタレントマネジメントシステム「カオナビ」や予実管理システム「ヨジツティクス」などを提供し、企業や団体の経営戦略・人材戦略の実現に貢献しています。

※2024年12月末時点

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2008年5月27日

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」などの開発・販売・サポート

会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)