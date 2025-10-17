こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
バリュエンステクノロジーズ、「Japan DX Week 秋 2025」に出展
10月22日（水）～10月24日（金）に幕張メッセにて開催
バリュエンステクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 良介）は、2025年10月22日（水）～10月24日（金）に幕張メッセで開催される、日本最大級のDX総合展「Japan DX Week 秋 2025」に、AIを通じて社内業務の効率化・高度化を実現するノーコードのDXソリューション「helpmeee! KEIKO（https://www.helpmeee.jp/）」のブースを出展することが決定いたしました。
「helpmeee! KEIKO」は、社内業務のDX化を推進する、最新の生成AIを活用したソリューションです。AIチャットボットによる自動応答、人間による有人対応、問い合わせチケットの管理、ダッシュボードが統合されており、社内で発生するさまざまな問い合わせや要望に対して、迅速かつ効率的な対応を実現しています。また、PDFなどのファイルのアップロードやストレージサービスとの連携によるスムーズな導入、独自開発のAI搭載の有人（オペレーター）対応システムなどによる、業務効率化が評価され、上場企業を中心に導入が進んでおり、累計200社に導入いただいております。
2025年10月22日（水）～10月24日（金）に幕張メッセで開催される「Japan DX Week 秋 2025」に出展するバリュエンステクノロジーズのブースでは、最新導入事例の掲示、開発者によるサービス・新機能の紹介、導入に向けた個別相談を実施いたします。ぜひお立ち寄りください。
■出展概要
・イベント名：Japan DX Week 秋 2025
・主催：RX Japan 株式会社
・日時：2025年10月22日（水）～10月24日（金） 10：00～17：00
・会場：幕張メッセ 1～8ホール
・住所：〒261-0023 千葉市美浜区中瀬2-1
・アクセス：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/visit.html
・公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html#/
・小間番号：A17-27
■helpmeee! KEIKOサービス概要
・サービス名称：helpmeee! KEIKO
・提供開始日：2022年9月1日
・公式サイト：https://www.helpmeee.jp/
・対応範囲：日本国内
・お問合せ先：bizdev.vt@valuence.inc（AX事業部 KEIKO課）
■バリュエンステクノロジーズ株式会社（https://www.valuence-t.com/）概要
・設立：2019年11月1日
・代表者：代表取締役社長 田中 良介
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：システム開発事業、その他関連事業
※バリュエンステクノロジーズ株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
バリュエンステクノロジーズ
https://www.valuence-t.com/
helpmeee! KEIKO
https://www.helpmeee.jp/
Japan DX Week 春 2025
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html#/
バリュエンステクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 良介）は、2025年10月22日（水）～10月24日（金）に幕張メッセで開催される、日本最大級のDX総合展「Japan DX Week 秋 2025」に、AIを通じて社内業務の効率化・高度化を実現するノーコードのDXソリューション「helpmeee! KEIKO（https://www.helpmeee.jp/）」のブースを出展することが決定いたしました。
「helpmeee! KEIKO」は、社内業務のDX化を推進する、最新の生成AIを活用したソリューションです。AIチャットボットによる自動応答、人間による有人対応、問い合わせチケットの管理、ダッシュボードが統合されており、社内で発生するさまざまな問い合わせや要望に対して、迅速かつ効率的な対応を実現しています。また、PDFなどのファイルのアップロードやストレージサービスとの連携によるスムーズな導入、独自開発のAI搭載の有人（オペレーター）対応システムなどによる、業務効率化が評価され、上場企業を中心に導入が進んでおり、累計200社に導入いただいております。
2025年10月22日（水）～10月24日（金）に幕張メッセで開催される「Japan DX Week 秋 2025」に出展するバリュエンステクノロジーズのブースでは、最新導入事例の掲示、開発者によるサービス・新機能の紹介、導入に向けた個別相談を実施いたします。ぜひお立ち寄りください。
■出展概要
・イベント名：Japan DX Week 秋 2025
・主催：RX Japan 株式会社
・日時：2025年10月22日（水）～10月24日（金） 10：00～17：00
・会場：幕張メッセ 1～8ホール
・住所：〒261-0023 千葉市美浜区中瀬2-1
・アクセス：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/visit.html
・公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html#/
・小間番号：A17-27
■helpmeee! KEIKOサービス概要
・サービス名称：helpmeee! KEIKO
・提供開始日：2022年9月1日
・公式サイト：https://www.helpmeee.jp/
・対応範囲：日本国内
・お問合せ先：bizdev.vt@valuence.inc（AX事業部 KEIKO課）
■バリュエンステクノロジーズ株式会社（https://www.valuence-t.com/）概要
・設立：2019年11月1日
・代表者：代表取締役社長 田中 良介
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：システム開発事業、その他関連事業
※バリュエンステクノロジーズ株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
バリュエンステクノロジーズ
https://www.valuence-t.com/
helpmeee! KEIKO
https://www.helpmeee.jp/
Japan DX Week 春 2025
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html#/