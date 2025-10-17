CLIO（クリオ）の大人気アイパレットから、日本限定の新３色が発売に！

株式会社クリオ

「私の自信を向上させるメイクアップブランド」をスローガンとする韓国コスメブランド「CLIO（クリオ）」は、大人気プロアイパレットエアーの日本限定色３色を新発売します。

10月11日より全国のオフライン店舗にて先行発売し、Qoo10公式ショップにて11月1日より取り扱いを開始します。

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

人気の“ALL底見え”アイパレットに日本限定色が誕生！

やわらかくしっとりとした上質なテクスチャーが密着し、しっかりとした発色が続く人気のアイパレットに、日本限定の３色が新登場します。抜け感があり肌なじみのいいデイリーカラーが揃った、ヘビロテ間違いなしの日本限定カラー。マットだけでなく、ラメやパール、グリッターまでさまざまな質感を詰め込んだ、日本向けの特別なカラー構成です。

ナチュラルメイクからラメをたっぷり使った華やかなメイクまで、これ1つで幅広い印象のアイメイクが楽しめます。

製品情報

クリオ

プロアイパレットエアー

新３色（日本限定色）

0.6g×12 3,960円（税込）

2025年11月1日発売

（10月11日より全国のオフライン店舗にて先行発売中 ）

＜POINT＞

ベースから陰影まで捨て色なし！“ALL底見え”パレット

12色という豊富なカラー構成に、「使える色」だけをギュッと集めました。ベースから陰影まで、必要な色をこのパレットひとつで網羅！

パーソナルカラーに合わせて選べる“カストーンマイズ”

自分の肌トーンに合わせてまるでカスタマイズしたかのように、ぴったりの“カストーンマイズ”されたカラーが見つかるバリエーション。

しっかり密着する、圧倒的なテクスチャーのクオリティー

触った瞬間上質さを感じるやわらかなテクスチャーで、粉飛びなく密着してしっかり発色。グリッターやラメも、上品で高級感のある仕上がりに！

＜カラーバリエーション＞

108 キャラメル ハグ

ほのかなオレンジカラーで

表情を彩るブラウンパレット

109 ピーチ ビハインド

ロマンティックなピーチカラーで

血色感をプラスするピーチパレット

110 ピオニー ドリーム

愛らしいクールベリー系カラーで

華やかさを添える王道ピンクパレット

あわせて使いたい、新しく生まれ変わった名品クッション

ロングセラーの名品が進化してリニューアル！ 究極のカバー力と密着力であらゆる肌悩みを均一にカバーし、毛穴の目立ちにくい陶器のようなセミマット肌が続きます。厚塗り感のないなめらかな仕上がりで、メイクしたての明るい肌印象を長時間キープ。アイパレットとあわせれば、より洗練されたメイクアップが完成します。

製品情報

クリオ

キルカバーファンウェアクッション

SPF40/PA++ 全5色 15g

【オフライン販売価格】 3,190円（税込）

【Qoo10,楽天販売価格】 リフィル付き 3,960円（税込）

Qoo10、楽天市場公式ショップおよび全国のバラエティショップで好評発売中

＜POINT＞

全方位隙なし！ マルチなカバー力でパーフェクトな美肌に

#欠点カバー

シミ・赤み・クマなどの気になる肌悩みを均一にカバーし、厚塗り感のないなめらかな肌へ

#くすみカバー

ロングラスティング効果で、くすみのない明るい肌印象に。ダークニングの心配なくメイクしたての仕上がりを長時間キープ

#毛穴カバー

肌をすこやかに保ち、毛穴が目立ちにくい肌へと導きます。毛穴や肌の凹凸をカバーしながらセミマットな仕上がりへ

●「CLIO（クリオ）」について

CLIOは1993年にメイクアップアーティストにより誕生した韓国で最も長い歴史を持つメイクアップブランドです。

プロのアーティストのノウハウを詰め込んだ革新的な品質と感覚的なカラー、スタイリッシュなデザインで、誰もが簡単にプロ並みのメイクアップを楽しめます。

■お問い合わせ先

・CLIO JAPAN 公式ホームページ https://cliocosmetic.jp/

・CLIO Japan 公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/cliojapan/

・CLIO Japan 公式Xアカウント https://x.com/ClioCosmeticsJPcliojapan/