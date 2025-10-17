こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
イマジニア オータムセール2025開催のお知らせ
Nintendo Switch™タイトルが20%～40％オフで手に入るお得なセールを開催
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、「イマジニア オータムセール2025」と題し、発売中のNintendo Switchソフトのダウンロード版と追加ダウンロードコンテンツを期間限定でお得にご購入いただけるセールを本日10月17日より開催します。
イマジニア オータムセール2025開催
本日からニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて『Fit Boxing 3』『Fit Boxing feat. 初音ミク』『ポーカーソリティア』などがセール価格にてご購入いただける「イマジニア オータムセール2025」を開催します。なお、『Fit Boxing feat. 初音ミク』の追加コンテンツ「追加エクササイズBGMパック Vol.3」「追加衣装 スクールジャージは初のセールとなります。
また、『ミステリーの歩き方』につきましては、“ミステリー記念日・秋のミス歩キャンペーン2025”として、10月７日よりセールを実施中です。
・Nintendo Switch ソフト『ミステリーの歩き方』ミステリー記念日・秋のキャンペーン開催のお知らせ
https://www.imagineer.co.jp/news/article.php?id=2036
【イマジニア オータムセール 2025】
■セール期間： 2025年10月17日（金）～2025年11月12日(水)
■セール対象
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
＜ポーカーソリティア＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088326
＜ディズニー ミュージックパレード アンコール＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000080814
＜ネコノヤキュウ＞
▶ダウンロード版 [40％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075011
＜Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828
▶追加コンテンツ[すべて20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828?dlc=1
└ミクササイズエディター
└追加エクササイズBGMパック Vol.1、Vol.2、Vol.3
└追加ミクササイズソングパック Vol.1、Vol.2、Vol.3、Vol.4
└追加衣装 桜ミク、スクールジャージ
＜Fit Boxing Presents「HOP! STEP! DANCE!」＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000066768
＜みんなのカーリング＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000044992
＜LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000011542
■『Fit Boxing』シリーズとは
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持されています。2024年12月には最新作「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」を発売しています。
■『初音ミク』とは
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。
大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作りインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり人気は世界に拡がっています。
■『ポーカーソリティア』とは
ポーカーの役作りにパズル要素を掛け合わせた、戦略性あふれる新感覚カードゲーム。
5×5のマスにカードを配置し、縦横にポーカーの役を揃えてスコアを獲得していきます。
制限時間内で高得点を目指す「2分モード」、指示された役を作って盤面を整理する「ミッションモード」、世界中のプレイヤーとスコアを競う「オンラインランキング」など、シンプルな操作ながらやり込み要素も充実しています。
■『ディズニー ミュージックパレード アンコール』とは
ディズニー楽曲とともに、ディズニー・アニメーション作品の名場面を再現した、光かがやくステージを駆けめぐるリズムアクションゲーム！「ホール・ニュー・ワールド」や「アンダー・ザ・シー」など楽曲ごとに異なるステージの中で汽車が縦横無尽に駆ける様子は、まるでライドアトラクションに乗っているような没入感を味わうことができます。また、キラキラと華やかなアートスタイルでディズニーキャラクター達を描いた「ミュージックライド」やディズニー・アニメーション作品の名場面を映し出す「メモリークリスタル」といったコレクション要素も収録。思い出の作品のワンシーンやお気に入りのキャラクターを集める楽しさも味わえます。1人プレイはもちろん、本体1台で最大4人までの同時プレイが可能。「振るだけ」の操作にも対応しているのでお子様でも安心してご家族や友達と遊べます。
■『ネコノヤキュウ』とは
サイコロで勝負が決まる野球ゲーム。 野球のルールが分からなくても、サイコロによって変わる確率にドキドキしたり、ゲームを彩る演出にワクワクしたり、シンプルな操作で誰でも気軽に楽しめるのが魅力です。ストーリーモードではキャラクターの世界観も楽しめます。
■『HOP! STEP! DANCE!』とは
“楽しく！ムリなく！カッコ良く！初心者でも踊れるようになる”がコンセプトのダンスレッスンソフトです。ゲームをプレイしていくことで自然にステップアップができるレッスンカリキュラムや、インストラクターのわかりやすく優しい声掛けなど、初心者の方も楽しくダンスが学べる内容になっています。
■『みんなのカーリング』とは
氷上で行うウィンタースポーツ「カーリング」を簡単操作で手軽に楽しめるゲームです。
カーリングは緻密で高い戦略性が求められることから「氷上のチェス」とも言われますが、本ソフトでも試合さながらに奥深いゲーム展開を体験できます。操作については、だれでもプレイできるようにシンプルさにこだわり、Joy-Conを振ってカーリング特有のブラシでスイーピングする（掃く）動作を再現するなど臨場感のあるゲームプレイを提供します。
また、ソフト1本で1人から最大4人まで同時に楽しめる多彩なゲームモードや、初心者でも安心して遊べるように日本カーリング協会監修のカーリング辞典を収録。幅広いユーザーのプレイスタイルに対応しています。
■『LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-』とは
本物さながらの表情や仕草をする犬や猫との生活を送ることができる作品です。
犬や猫の育成シミュレーションゲームは、これまでも人気を博したジャンルですが、Nintendo Switchならではの特色や機能を活かすことで、新しいコミュニケーションを実現しました。造形やアニメーション、細かな毛並みに至るまでこだわったビジュアルに加えて、HD振動を通じて犬や猫と本当にふれあっている様な感覚を楽しむことができます。
＜商品概要＞
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １～２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
＜ポーカーソリティア＞
対応機種： Nintendo Switch / Steam®
価格： 490円（税込）
ジャンル： カードゲーム
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://poker-solitaire.imgs.jp/
＜ディズニー ミュージックパレード アンコール＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円(税込)
ジャンル： リズムアクション
プレイ人数： １～４人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://mp-enc.com
＜ネコノヤキュウ＞
対応機種： Nintendo Switch / Steam
価格： 980円(税込)
ジャンル： テーブルゲーム
プレイ人数： １～２人
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://catsbaseball.jp/
＜Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,980円（税込）
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １～２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/hatsunemiku/
＜Fit Boxing Presents「HOP! STEP! DANCE!」＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 5,800円（税込）
ジャンル： ダンスレッスン
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://hopstepdance.net/
＜みんなのカーリング＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 4,378円（税込）
ジャンル： スポーツ
プレイ人数： １～4人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://curling.imgs.jp/
＜LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,380円（税込）
ジャンル： ペット育成シミュレーション
プレイ人数： １人
開発： ネイロ株式会社
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://www.imagineer.co.jp/package_game/pet/
© Imagineer Co., Ltd.
© Disney
©Neilo Inc.
Art by 岩十 © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
＊「ミクといっしょにエクササイズ」及び「ミクササイズ」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
©2022 JAPAN CURLING ASSOCIATION.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
イマジニア
https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、「イマジニア オータムセール2025」と題し、発売中のNintendo Switchソフトのダウンロード版と追加ダウンロードコンテンツを期間限定でお得にご購入いただけるセールを本日10月17日より開催します。
イマジニア オータムセール2025開催
本日からニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて『Fit Boxing 3』『Fit Boxing feat. 初音ミク』『ポーカーソリティア』などがセール価格にてご購入いただける「イマジニア オータムセール2025」を開催します。なお、『Fit Boxing feat. 初音ミク』の追加コンテンツ「追加エクササイズBGMパック Vol.3」「追加衣装 スクールジャージは初のセールとなります。
また、『ミステリーの歩き方』につきましては、“ミステリー記念日・秋のミス歩キャンペーン2025”として、10月７日よりセールを実施中です。
・Nintendo Switch ソフト『ミステリーの歩き方』ミステリー記念日・秋のキャンペーン開催のお知らせ
https://www.imagineer.co.jp/news/article.php?id=2036
【イマジニア オータムセール 2025】
■セール期間： 2025年10月17日（金）～2025年11月12日(水)
■セール対象
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
＜ポーカーソリティア＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088326
＜ディズニー ミュージックパレード アンコール＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000080814
＜ネコノヤキュウ＞
▶ダウンロード版 [40％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075011
＜Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828
▶追加コンテンツ[すべて20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828?dlc=1
└ミクササイズエディター
└追加エクササイズBGMパック Vol.1、Vol.2、Vol.3
└追加ミクササイズソングパック Vol.1、Vol.2、Vol.3、Vol.4
└追加衣装 桜ミク、スクールジャージ
＜Fit Boxing Presents「HOP! STEP! DANCE!」＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000066768
＜みんなのカーリング＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000044992
＜LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000011542
■『Fit Boxing』シリーズとは
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持されています。2024年12月には最新作「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」を発売しています。
■『初音ミク』とは
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。
大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作りインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり人気は世界に拡がっています。
■『ポーカーソリティア』とは
ポーカーの役作りにパズル要素を掛け合わせた、戦略性あふれる新感覚カードゲーム。
5×5のマスにカードを配置し、縦横にポーカーの役を揃えてスコアを獲得していきます。
制限時間内で高得点を目指す「2分モード」、指示された役を作って盤面を整理する「ミッションモード」、世界中のプレイヤーとスコアを競う「オンラインランキング」など、シンプルな操作ながらやり込み要素も充実しています。
■『ディズニー ミュージックパレード アンコール』とは
ディズニー楽曲とともに、ディズニー・アニメーション作品の名場面を再現した、光かがやくステージを駆けめぐるリズムアクションゲーム！「ホール・ニュー・ワールド」や「アンダー・ザ・シー」など楽曲ごとに異なるステージの中で汽車が縦横無尽に駆ける様子は、まるでライドアトラクションに乗っているような没入感を味わうことができます。また、キラキラと華やかなアートスタイルでディズニーキャラクター達を描いた「ミュージックライド」やディズニー・アニメーション作品の名場面を映し出す「メモリークリスタル」といったコレクション要素も収録。思い出の作品のワンシーンやお気に入りのキャラクターを集める楽しさも味わえます。1人プレイはもちろん、本体1台で最大4人までの同時プレイが可能。「振るだけ」の操作にも対応しているのでお子様でも安心してご家族や友達と遊べます。
■『ネコノヤキュウ』とは
サイコロで勝負が決まる野球ゲーム。 野球のルールが分からなくても、サイコロによって変わる確率にドキドキしたり、ゲームを彩る演出にワクワクしたり、シンプルな操作で誰でも気軽に楽しめるのが魅力です。ストーリーモードではキャラクターの世界観も楽しめます。
■『HOP! STEP! DANCE!』とは
“楽しく！ムリなく！カッコ良く！初心者でも踊れるようになる”がコンセプトのダンスレッスンソフトです。ゲームをプレイしていくことで自然にステップアップができるレッスンカリキュラムや、インストラクターのわかりやすく優しい声掛けなど、初心者の方も楽しくダンスが学べる内容になっています。
■『みんなのカーリング』とは
氷上で行うウィンタースポーツ「カーリング」を簡単操作で手軽に楽しめるゲームです。
カーリングは緻密で高い戦略性が求められることから「氷上のチェス」とも言われますが、本ソフトでも試合さながらに奥深いゲーム展開を体験できます。操作については、だれでもプレイできるようにシンプルさにこだわり、Joy-Conを振ってカーリング特有のブラシでスイーピングする（掃く）動作を再現するなど臨場感のあるゲームプレイを提供します。
また、ソフト1本で1人から最大4人まで同時に楽しめる多彩なゲームモードや、初心者でも安心して遊べるように日本カーリング協会監修のカーリング辞典を収録。幅広いユーザーのプレイスタイルに対応しています。
■『LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-』とは
本物さながらの表情や仕草をする犬や猫との生活を送ることができる作品です。
犬や猫の育成シミュレーションゲームは、これまでも人気を博したジャンルですが、Nintendo Switchならではの特色や機能を活かすことで、新しいコミュニケーションを実現しました。造形やアニメーション、細かな毛並みに至るまでこだわったビジュアルに加えて、HD振動を通じて犬や猫と本当にふれあっている様な感覚を楽しむことができます。
＜商品概要＞
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １～２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
＜ポーカーソリティア＞
対応機種： Nintendo Switch / Steam®
価格： 490円（税込）
ジャンル： カードゲーム
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://poker-solitaire.imgs.jp/
＜ディズニー ミュージックパレード アンコール＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円(税込)
ジャンル： リズムアクション
プレイ人数： １～４人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://mp-enc.com
＜ネコノヤキュウ＞
対応機種： Nintendo Switch / Steam
価格： 980円(税込)
ジャンル： テーブルゲーム
プレイ人数： １～２人
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://catsbaseball.jp/
＜Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,980円（税込）
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １～２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/hatsunemiku/
＜Fit Boxing Presents「HOP! STEP! DANCE!」＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 5,800円（税込）
ジャンル： ダンスレッスン
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://hopstepdance.net/
＜みんなのカーリング＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 4,378円（税込）
ジャンル： スポーツ
プレイ人数： １～4人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://curling.imgs.jp/
＜LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-＞
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,380円（税込）
ジャンル： ペット育成シミュレーション
プレイ人数： １人
開発： ネイロ株式会社
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://www.imagineer.co.jp/package_game/pet/
© Imagineer Co., Ltd.
© Disney
©Neilo Inc.
Art by 岩十 © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
＊「ミクといっしょにエクササイズ」及び「ミクササイズ」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
©2022 JAPAN CURLING ASSOCIATION.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
イマジニア
https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/