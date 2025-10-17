プレスリリース 2025年10月17日

三つ柏福まさ（北海道/斜里町商工会）「天然鰤の燻製」が 金賞に決定！「buyer’s room 2025（9月の部）」各種受賞商品のお知らせ

特産品評価委員会は、全国商工会連合会（東京都千代田区）の事業として、地域の資源・技術の活用、商工会の支援のもとに開発された特産品の普及や中小企業・小規模事業者の販路開拓の支援を目的とした『buyer’s room（バイヤーズルーム）2025（9月の部）』の審査会を9月17日に東京で開催し、各種受賞商品が決定いたしましたのでお知らせいたします。buyer’s room 公式ホームページ：http://buyers-room.com

金賞：天然鰤の燻製／三つ柏福まさ（北海道/斜里町商工会）

1988年に開始した本事業は、全国から出品された商品を約40名のバイヤーが評価する「審査会型ビジネスマッチング」として開催し、賞の授与による付加価値向上に加え、流通業者とのビジネスマッチングの機会を提供しています。

2020年度よりビジネスマッチングに重点を置いた形へとリニューアルし、本年度の9月の部の審査会には、総勢41社43名の流通関係者等が、日本全国から応募のあった102商品を厳正に審査しました。

各種賞は下記のとおりです。

・金賞１点：天然鰤の燻製／三つ柏福まさ（北海道/斜里町商工会）

⇒北海道知床産の天然鰤を使用し、独自の技術で塩味、甘味を加えて燻製しています。香り高いブナと熟成されたウイスキー樽の芳醇な香りが鰤の旨みを引き立て、深みのある味わいへと昇華させ、脂の旨み共に口の中でとろけるような余韻を残します。食べやすさにもこだわり、ひと口サイズにスライス済み。解凍して封を開ければすぐに極上の酒肴としてお楽しみいただけます。

・銀賞１点：富山カニ面と黄金だしセット／酒と肴 和on(富山県/富山市北商工会)

⇒タラのすり身にベニズワイ蟹身やしいたけ、三つ葉などたっぷり具材を蟹甲羅に詰め込み蒸し上げたカニ面はおでんの具としても、蟹面は揚げて香ばしくも召し上がってもいただけます。昆布と塩だけで仕立てた澄んだ黄金だしは好きな具材を足してオリジナルおでんにするもよし余った出汁で雑炊や茶碗蒸し煮ものに使うもよしご家庭でいろいろアレンジして楽しい時間を過ごしていただけたら、嬉しいです。

・銅賞１点：北海道名物 木彫り熊モナカ／有限会社くら屋菓子舗(北海道/八雲商工会)

⇒北海道名物 木彫り熊モナカは、砂糖・人工甘味料不使用、グルテンフリーにこだわり、中の餡は、刻みクルミ、地元北海道の八雲町牛乳、国産バター・蜂蜜をじっくり３時間煮詰めた自家製クルミハニーバターキャラメリゼを挟み、一般的な餡子とは別次元の美味しさにしました。皮には北海道産の餅米「風の子餅米」を使用。熟練の職人が一枚ずつ丁寧に焼き上げた逸品です。北海道の恵みを詰め込んだ、心温まる一品をぜひご賞味ください。

・審査員特別賞45点 ※一部重複受賞があるため下記36点となっております。

地酒海水仕立て朝どれ生しらす／株式会社RS(静岡県/浜名商工会)、豚角煮／肉の御嵩屋(岐阜県/八百津町商工会)、無添加・飛騨牛100％ハンバーグ／株式会社川畔(岐阜県/郡上市商工会)、米沢牛コンビーフ缶詰／株式会社ファイン(山形県/高畠町商工会)、無塩せきコンビーフ「塩と肉」／有限会社コスモス(北海道/清水町商工会)、千夜の軌跡 福珠（せんやのきせき ふくじゅ）／有限会社いまい(福井県/高浜町商工会)、町田シナモン（ストレート）／合同会社しなもんや(東京都)、柿酢／田村造酢株式会社(和歌山県/かつらぎ町商工会)、ピクルスワインビネガー 330ml／アサヤ食品株式会社(山梨県/山梨市商工会)、あまおうのトロジャム／らんらんふぁーむ(福岡県/上毛町商工会)、チリソース「MY CHILI(マイチリ)」／Miya Foods(岐阜県/坂祝町商工会)、蛍烏賊醤油／有限会社片口屋(富山県/射水市商工会)、黄金だしのとやまおでんセット 和on謹製／酒と肴 和on(富山県/富山市北商工会)、富山カニ面と黄金だしセット／酒と肴 和on(富山県/富山市北商工会)、毎日おいしい！薬膳きのこミックス／株式会社岡田商店(宮崎県/美郷町商工会)、細寒天ヌードル 鯛・利尻昆布だしスープ付き／有限会社山サ寒天産業(岐阜県/恵那市恵南商工会)、おうちほうとう／割烹立よし株式会社(山梨県/富士川町商工会)、焼き干し芋せんべい／天竜産業株式会社(長野県/高森町商工会)、冷やし焼き芋／株式会社秋田ニューバイオファーム(秋田県/由利本荘市商工会)、ほしいも（大）／株式会社秋田ニューバイオファーム(秋田県/由利本荘市商工会)、knock's kitchen チーズサブレ缶／Knock(東京都)、あまおう苺のクッキーサンド(ホワイトチーズ＆ショコラ)／Maaco(東京都)、３種のおつまみチーズクッキー缶(ペッパー ローズマリー トマトバジル)／Maaco(東京都)、エアリーショコラサンド／CAKE SHOP FAVORI(長崎県/西そのぎ商工会)、玄米アリスリ／株式会社アンジェリス(兵庫県/姫路市商工会)、オートミールサブレ／株式会社アンジェリス(兵庫県/姫路市商工会)、栗バターブリュレドーナツ／株式会社パティスリーロリアン(石川県)、たまご屋さんのフィナンシェ／合同会社薄羽養鶏場(栃木県/益子町商工会)、エレンバウム「時のなる木」ソフト＆ハード（S）12個入／株式会社イーファイト(山梨県/南アルプス市商工会)、甘色 かけるあんこ『苺あん』／株式会社グッドライフ(栃木県/那須烏山商工会)、濃蜜ドライきんかん／株式会社KREAM(宮崎県/高城町商工会)、栗ぃむ大福／有限会社藤乃屋(岐阜県/八百津町商工会)、Kuzu Pro ＋ みかん味／御菓子司 秀清堂(愛知県/豊山町商工会)、Kuzu Pro ＋ もも味／御菓子司 秀清堂(愛知県/豊山町商工会)、生桃ジュレ／プチ・プラム(山梨県/笛吹市商工会)、デザートチーズ 二世古 雪花【sekka】パパイヤ＆パイナップル／ニセコチーズ工房有限会社(北海道/ニセコ町商工会)

※経済産業大臣賞1点、中小企業庁長官賞1点に関しては、11月の部の投票と合算し選定いたします。

【buyer’s roomとは】

「buyer’s room」は、全国各地の中小企業・小規模事業者が抱える商品開発、販路開拓というモノづくりにおける課題をバイヤー、シェフといった流通関係者とともに解決する取り組みの一環です。

全国各地から販路開拓を目指す事業者の商品を募集し、都内の会場にて流通関係者等が審査や商談希望商品の選定を行います。出品者は、地域にいながら、移動コストもなく、かつ非対面にて販路開拓のチャンスが得られるなど多くの参加メリットがあります。

【buyer’s room 2025（9月の部）概要】

・エントリー募集期間 ： 2025年7月1日(火)～2025年7月31日(木)17時

・書類選考 ： 2025年8月1日（金）、4日（月）

・選考結果通知 ： 2025年8月5日（火）

・審査会 ： 2025年9月17日(水) ※都内にて実施

・賞の通知、発表 ： 2025年10月中旬 ※郵送にて通知、HPでの発表





・エントリー部門 ： 食品…加工品（加工食品、調味料、スイーツ、飲料・酒類など）

・エントリー費 ： 一般価格：1商品目2万円、2商品目1万円 ※税込表記

（書類選考通過事業者のみ） ： 商工会員特別価格：1商品目1万円、2商品目5,000円

・審査会受付商品数 ： 書類選考を実施の上で100商品目安

・特別協力 ： チーム・シェフ

【商工会とは】

商工会は、商工会法に基づき、地区内の商工業者により自主的に組織された法人。現在、全国に1,589の商工会各都道府県に47の都道府県連合会があり、約79万の会員事業者を有します。全国商工会連合会は、商工会の全国組織です。