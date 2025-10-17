【オンライン・静岡同時開催】静岡駅ビル直結「パルシェ」にて参加費無料の「相続・不動産なんでも相談会」を11月1日(土)・2日(日)に開催

株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（本社：東京都江東区／代表取締役社長：河田 憲二）が主催する、相続・不動産なんでも相談会を11月1日（土）・2日（日）に参加費無料で開催します。不動産の売却、相続手続き、空き家問題など、専門家があなたの疑問や悩みに直接対応します。お気軽にご参加ください。

相談会のお申込はこちら :https://albalink.co.jp/soudankai/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_10

■「相続って、何から手をつけたらいいの？」―― そんな不安を“安心”に変えるために。

相続は、法律・不動産の問題が複雑に絡み合うため、「何から手を付けたらいいのか分からない」「誰に相談すればいいのか見当がつかない」と不安を抱えてしまう方が多くいらっしゃいます。

身近な人が亡くなったとき、あるいは「そろそろ自分も準備しておかなければ」と思ったとき。頭に浮かぶ疑問や不安は、一人ひとり違っていて、そしてどれも複雑です。

今回の相続相談会は、そんな“もやもやした悩み”に寄り添いながら、相続した不動産の売却・活用方法、遺産分割協議をスムーズに進める方法など、相続に関するあらゆるお悩みの解決に向けて専門家が一堂に会し丁寧にアドバイスします。

「こんなこと、聞いていいのかな？」というご相談こそ、大歓迎です。

一歩踏み出せば、相続にまつわる漠然とした不安が“具体的な安心”に変わっていきます。

■「相続・不動産なんでも相談会」の3つの強み

１.完全無料でご相談可能

２.主催が上場企業だから安心

３.その場で不動産の査定申込も可能

■お申込み方法

お電話にて相談会ご参加希望の旨をお伝え頂くか、メールフォームにて必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。今回は【先着18組様限定】のため、お早めのご予約をおすすめします。

電話番号：0120-683-918

■「相続・不動産なんでも相談会」開催概要

日時：2025年 11月1日（土）・2日（日）11:00～16:00

会場：静岡パルシェ7階-D会議室

住所：静岡市葵区黒金町49番地

参加費：完全無料

定員：1日限定18組様 先着事前予約制

持ち物：筆記用具、相談内容をまとめたメモ、空き家等の現状が分かる写真、固定資産税の明細をお持ちいただくと便利です。（いずれもお持ちでなくても結構です）

近隣にお住まいの皆様、相続に関するお悩みをもつ皆様、この機会に、相談会をご利用いただき、相続手続き、相続不動産に関するお悩みをご相談ください。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【株式会社AlbaLinkについて】

株式会社AlbaLinkは、「事業を通じて未来をつなぐ」をコンセプトに、訳あり不動産の買取再販業を行う不動産会社です。事故物件、共有持分、空き家、底地借地など権利関係の難しい物件などをメインに取り扱い、不動産問題に悩むすべての方に手を差し伸べます。

【会社概要】

会社名：株式会社AlbaLink

代表者名： 河田 憲二

所在地： 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

事業内容：不動産買取再販事業

メールアドレス：marketing@albalink.co.jp

電話番号：03-6458-8135

URL：https://albalink.co.jp/