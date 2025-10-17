台湾、アジア資産運用センターとしての地位強化に向け2025年「台湾ウィーク（Taiwan Weeks）」を開始

台北、2025年10月17日 /PRNewswire/ -- 台湾は水曜日、初の「台湾ウィーク（Taiwan Weeks）」を正式に開始し、アジアの主要な資産運用センターとなる決意を示す重要な一歩を踏み出しました。

Financial Supervisory Commission（FSC）のPeng Jin-lung委員長の開会宣言で幕を開けたこの2週間のプログラムには、150社以上の上場企業、100以上の金融機関、そして世界の取引所や機関投資家から約80名の代表者が参加しました。本イベントはFSCが主導し、Taiwan Stock Exchange（TWSE）、Taipei Exchange、Taiwan Futures Exchange、Taiwan Depository & Clearing Corporationが共催します。

Cho Jung-tai首相はビデオ・メッセージで、資本市場の「深さ、広がり、包摂性」を促進する台湾の決意を強調しました。台湾を地域金融ハブとして位置づけるための主要な推進力として、アジア資産運用センター（Asian Asset Management Center、AAMC）とアジア・イノベーション・キャピタル（Asia Innovation Capital）という2つの戦略的イニシアティブを挙げました。

FSCのPeng Jin-lung委員長は、台湾市場の力強い勢いを強調し、過去2年間でオンショア投資信託の運用資産が2倍の10兆台湾ドル（3,100億米ドル）に達したことを指摘するとともに、外国人投資家が現在、時価総額の44%を保有していることを明らかにしました。また、台湾をアジア資産運用センターとして発展させるという政府の方針を示し、これを金融市場における重要な政策の方向性と明確に位置づけました。

「これらの数字は、我々の市場の堅調な成長と、国際投資家が台湾に抱く信頼を反映しています」とPeng氏は述べています。「私たちはこの基盤をさらに強化し、より多くのグローバル資本を誘致することを目指します。」

「堅調な金融市場は、特にダイナミックさを増す世界経済の中で、台湾の産業が国際的に拡大するために不可欠です」とNational Development CouncilのYeh Chun-hsien大臣は強調しました。



Taiwan Weeks officially commenced with an opening ceremony senior representatives from the Financial Supervisory Commission, National Development Council, Taiwan Stock Exchange, Taipei Exchange, Taiwan Futures Exchange, and Taiwan Depository & Clearing Corporation.



基調講演者としては、グローバル市場のレジリエンス動向について見解を共有したBlackRock副会長Sir Robert Fairbairn氏、クロスボーダー資産運用戦略について議論したStandard Chartered大中華・北アジアCEOであるJudy Hsu氏、資本市場が同社の変革プロセスをいかに支えてきたかを語ったHon Hai Technology Group（Foxconn）会長Young Liu氏が登壇しました。

閉会のパネル・ディスカッション「資本の力、未来を形作る（Capital Power, Shaping the Future）」では、Chung-Hua Institution for Economic Researchの社長Lien Hsien-ming氏が司会を務めました。パネリストには、Bora Pharmaceuticalsの創業者、社長兼CEOであるBobby Sheng氏、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.台北支店のマネージング・ディレクターであるFrank Chen氏、DIGITIMES Inc.およびIC Broadcastingの会長であるColley Hwang氏が参加しました。議論は、資本市場が企業のイノベーションと持続可能な成長をどのように推進できるかに焦点を当てました。

今後2週間にわたり、「台湾ウィークス（Taiwan Weeks）」ではフォーラムや円卓会議、ETF投資博覧会（ETF Investment Expo）が開催され、AAMC、ESGとコーポレート・ガバナンス、産業革新、インクルーシブ・ファイナンス、資産運用といった主要テーマが取り上げられます。同イベントの運営関係者は、「この取り組みは台湾がアジアにおける戦略的金融ハブとしての役割を強化する決意を反映している」と述べました。

（日本語リリース：クライアント提供）

