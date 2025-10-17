ヘルスケア市場におけるブロックチェーン技術は、2032年までに5,953億1,000万米ドルに達する見込み
世界のヘルスケア市場におけるブロックチェーン技術は、2024 年に 116 億 5,000 万米ドルと評価され、2025 年から 2032 年までの年平均成長率 63.5% に牽引され、2032 年までに 5,953 億 1,000 万米ドルに急増すると予測されています。世界中の医療機関は、患者データを保護し、請求処理を合理化し、医薬品サプライチェーンを保護するためにブロックチェーンに目を向けています。
この予測は、2021 年から 2023 年までの過去の成長傾向に基づいており、初期のユースケースが固まるにつれて着実な増加が見られました。この飛躍は、デジタルヘルスの採用の増加、データの保護に対する規制の圧力、管理ワークフローにおける仲介者を排除する動きによって推進されるでしょう。
ブロックチェーンの魅力は、その分散型で改ざん防止アーキテクチャにあり、レガシー IT フレームワークへの依存を軽減しながら、完全性と信頼に対する医療の切実なニーズに一致する特性を備えています。パイロット展開でブロックチェーンを検証する組織が増えるにつれ、その用途は概念実証からエンタープライズ展開へと移行しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332002&id=bodyimage1】
ヘルスケア市場におけるブロックチェーン技術の無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/2196
セグメンテーション分析
ネットワークタイプ別
2024 年には、パブリック ブロックチェーンが 43.1% の市場シェアを獲得しました。そのオープン性、不変性、透明性により、共有医療記録、データ監査、機関間の検証などのアプリケーションに適しています。パブリック チェーンを使用すると、複数の当事者がトラストレス環境でトランザクションを検証でき、協力的なヘルスケア エコシステムとうまく連携できます。
ただし、プライベート ブロックチェーンは 64.6% の CAGR で最も速い成長を記録すると予測されています。プライベート ネットワークは、制御されたアクセス、許可されたノード、構成可能なプライバシー設定を提供するため、HIPAA、GDPR、または地域の健康法によって厳しく規制されている環境において魅力的なものになります。企業は、透明性と機密性のバランスをとるために、プライベート チェーンまたはコンソーシアム チェーンを使用できます。
アプリケーション別
2024 年のトップセグメントはサプライチェーン管理で、市場の 35.6% を占めました。原材料から患者の配送に至るまで、医療製品をリアルタイムで追跡するブロックチェーンの機能は、偽造品の防止、出所の検証、地域を超えたコンプライアンスの確保に役立ちます。
もう一つの急速に成長しているセグメントは、臨床試験と電子同意です。ブロックチェーンは、データの整合性を強化し、監査可能な同意証跡を保持し、紙ベースの記録への依存を減らすことができます。たとえば、2022 年 9 月、メイヨー クリニックは多施設試験にブロックチェーン対応プラットフォーム （Triall 経由） を採用し、施設全体のデータの透明性を強化しました。
最終用途別
2024年には、バイオ医薬品および医療機器企業が市場の最大のシェア（44.5%）を占めました。これらのプレーヤーは、ブロックチェーンのトレーサビリティ、改ざん防止記録、サプライチェーンの監視の恩恵を受けています。
この予測は、2021 年から 2023 年までの過去の成長傾向に基づいており、初期のユースケースが固まるにつれて着実な増加が見られました。この飛躍は、デジタルヘルスの採用の増加、データの保護に対する規制の圧力、管理ワークフローにおける仲介者を排除する動きによって推進されるでしょう。
ブロックチェーンの魅力は、その分散型で改ざん防止アーキテクチャにあり、レガシー IT フレームワークへの依存を軽減しながら、完全性と信頼に対する医療の切実なニーズに一致する特性を備えています。パイロット展開でブロックチェーンを検証する組織が増えるにつれ、その用途は概念実証からエンタープライズ展開へと移行しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332002&id=bodyimage1】
ヘルスケア市場におけるブロックチェーン技術の無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/2196
セグメンテーション分析
ネットワークタイプ別
2024 年には、パブリック ブロックチェーンが 43.1% の市場シェアを獲得しました。そのオープン性、不変性、透明性により、共有医療記録、データ監査、機関間の検証などのアプリケーションに適しています。パブリック チェーンを使用すると、複数の当事者がトラストレス環境でトランザクションを検証でき、協力的なヘルスケア エコシステムとうまく連携できます。
ただし、プライベート ブロックチェーンは 64.6% の CAGR で最も速い成長を記録すると予測されています。プライベート ネットワークは、制御されたアクセス、許可されたノード、構成可能なプライバシー設定を提供するため、HIPAA、GDPR、または地域の健康法によって厳しく規制されている環境において魅力的なものになります。企業は、透明性と機密性のバランスをとるために、プライベート チェーンまたはコンソーシアム チェーンを使用できます。
アプリケーション別
2024 年のトップセグメントはサプライチェーン管理で、市場の 35.6% を占めました。原材料から患者の配送に至るまで、医療製品をリアルタイムで追跡するブロックチェーンの機能は、偽造品の防止、出所の検証、地域を超えたコンプライアンスの確保に役立ちます。
もう一つの急速に成長しているセグメントは、臨床試験と電子同意です。ブロックチェーンは、データの整合性を強化し、監査可能な同意証跡を保持し、紙ベースの記録への依存を減らすことができます。たとえば、2022 年 9 月、メイヨー クリニックは多施設試験にブロックチェーン対応プラットフォーム （Triall 経由） を採用し、施設全体のデータの透明性を強化しました。
最終用途別
2024年には、バイオ医薬品および医療機器企業が市場の最大のシェア（44.5%）を占めました。これらのプレーヤーは、ブロックチェーンのトレーサビリティ、改ざん防止記録、サプライチェーンの監視の恩恵を受けています。