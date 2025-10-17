【夫婦の営み】レスでも夫婦仲は良い？性欲の解消方法は？ー既婚男女3,000人にアンケート調査：第7報
既婚者向けマッチングアプリ「既婚者クラブ」を運営する株式会社リンクス（東京都港区）は、全国の20歳～59歳の既婚男女3,000人を中心に「夫婦の営み」に関するアンケート調査を実施しました。
＜これまでの調査＞
第1報：夫婦の営みの頻度
https://www.dreamnews.jp/press/0000327010/
第2報：タイミングと結婚前後の変化
https://www.dreamnews.jp/press/0000327445/
第3報：子どもができた後の変化
https://www.dreamnews.jp/press/0000327763/
第4報：場所と誘うのはどちらか
https://www.dreamnews.jp/press/0000328534/
第5報：最後に営みをしたのはいつか
https://www.dreamnews.jp/press/0000329618/
第6報：営みがなくなった理由と不満
https://www.dreamnews.jp/press/0000330665/
第7報では、営みが「ない」と答えた人に焦点を当て、夫婦仲はどうなのか、営みの有無と関係があるのかを調査。あわせて、性欲の解消方法についても聞きました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331935&id=bodyimage1】
■夫婦仲は良い？悪い？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331935&id=bodyimage2】
営みが「ない」と答えた1,608人に「夫婦仲は良いと思うか」を尋ねました。
＜全体結果（1,608人）＞
・とても良い … 257人（15.98％）
・まあまあ良い … 417人（25.93％）
・普通 … 612人（38.06％）
・まあまあ悪い … 168人（10.45％）
・悪い … 154人（9.58％）
「良い（とても良い＋まあまあ良い）」は674人（41.92％）。
一方で「悪い（まあまあ悪い＋悪い）」は322人（20.02％）でした。
営みがなくても、4割以上が「仲は良い」と感じていることが分かります。
＜子どもの有無別＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331935&id=bodyimage3】
・子どもなし夫婦：仲が「良い」と回答する割合が高い
・子どもあり夫婦：仲を「普通～悪い」と答える割合が上昇
子どもがいることで関係が冷え込んでも、簡単に別れられない現実が表れているのかもしれません。
＜年代別＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331935&id=bodyimage4】
・20代：仲が「とても良い」「悪い」いずれも多く、二極化
・50代：最多回答は「普通」。長い年月を経て落ち着いた関係性が見て取れます。
■性欲の解消方法は？
営みがない1,608人に、性欲をどう解消しているかを尋ねました。
＜全体結果＞
・そもそも性欲がわかない … 826人（51.37％）
・自己処理 … 561人（34.9％）
・運動など他で発散 … 202人（12.56％）
・風俗など性的サービス利用 … 99人（6.16％）
・浮気・不倫 … 24人（1.49％）
（※複数回答可／自由記述を含む）
＜男女別の傾向＞
男性：自己処理（459人）、風俗利用（99人）、運動などで発散（121人）と、何らかの解消行動を取る傾向が強い。
女性：過半数（663人）が「そもそも性欲がわかない」と回答。自己処理は102人にとどまった。
男性は「性欲を処理する」傾向、女性は「性欲そのものが減退する」傾向が際立ちました。
■まとめ
・営みがなくても「仲が良い」と答えた人は全体の42％。一方で「仲が悪い」も2割。
・子どもあり夫婦は「普通～悪い」と回答する割合が高い。
・性欲解消法は男女差が顕著。男性は自己処理やサービス利用など「処理型」、女性は「性欲自体がない」と回答する割合が高い。
【次回予告】
次回（第8報）では、営みがないときに「浮気・不倫」をどう捉えるのかを調査。セックスレスと不倫のリアルな関係性に迫ります。
【調査概要】
調査期間：2025年3月17日
対象者：全国の20歳～59歳以下の既婚男女
有効回答数：3,000（男性：1,467人・女性：1,533人）
年代構成：20代149人／30代570人／40代960人／50代1,321人
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用）
引用元データ：https://kikonclub.com/questionnaires/21
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331935&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社リンクス
