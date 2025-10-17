Tomorrow.Buildingは住宅危機を解決し、よりスマートな建設の基盤を築く





バルセロナ（スペイン）, 2025年10月17日 /PRNewswire/ -- 建築環境分野のイノベーションを牽引する国際的イベントであるTomorrow.Building世界会議（Tomorrow.Building World Congress）の第3回大会が、2025年11月4日から6日までバルセロナのグラン・ビアで開催されます。本イベントでは、世界中から100名以上の専門家が集結し、レジリエンスと脱炭素化を実現し、技術主導型の都市開発の未来について議論します。特に焦点を当てるのは、世界的な規模で大都市が直面する住宅危機への対応策です。



Vistors experience new technologies at Tomorrow.Building World Congress



「より良い建設（Build Better）」というテーマのもとでFira de Barcelonaが主催する本イベントでは、建設および都市計画分野における喫緊の課題に焦点を当てた包括的なカンファレンス・プログラムを展開します。主要なテーマとして、デザイン・テック（Design Tech）、デジタル建築イノベーション（Digital Building Innovation）、改修（Retrofitting）、脱炭素化建築（Decarbonized Building）、住宅（Housing）、レジリエントな都市計画（Resilient City Planning）、プロップテック（Proptech）、都市再生（Urban regeneration）などが取り上げられます。これらのテーマは、気候変動、都市化、住宅危機に直面する中で、よりスマートで持続可能な解決策が緊急に必要であることを反映しています。

登壇者には、Nikki Greenberg氏（Real Estate of the Future創業者兼最高イノベーション責任者）、Carlo Ratti氏（建築家、MIT Senseable City Lab所長）、Renate Mitterhuber氏（German Federal Ministry of Housing, Urban Development and Buildingのスマート・シティ/地域部門責任者）、Maria Buhigas氏（Barcelona City Council主任建築家）、Orna Rosenfeld博士（住宅・都市問題に関する著名なアドバイザー）、Martha Thorne氏（Henrik F. Obel Foundationシニア・アドバイザー/Pritzker Architecture Prize元エグゼクティブ・ディレクター）などがいます。

Tomorrow.Building世界会議（Tomorrow.Building World Congress）では、建設および建築分野の変革に取り組むグローバル企業が多数出展する展示スペースも設けられます。出展確定企業には、ORBITS Engineering Firm、SPIE、Jacobs、Bentley Systems、RIPC、VORTEX Internationalなどが名を連ねています。

都市景観の再構築

本イベントは、都市とスマート都市ソリューションに関する主要な展示会・会議であるスマート・シティ博覧会世界会議（Smart City Expo World Congress）、新たな持続可能な都市モビリティ計画の設計と導入を促進する国際イベントであるTomorrow.Mobility世界会議（Tomorrow.Mobility World Congress）、持続可能な経済成長のための海洋資源の潜在能力を最大限に活用することを目的としたイベントであるTomorrow.Blueエコノミー（Tomorrow.Blue Economy）、Barcelona Activaが主催する科学技術起業と大学発ベンチャーに焦点を当てたイベントである第4回ディープ・テック・サミット（Deep Tech Summit）と併催されます。

これらのイベント全体には、1,000社以上の出展者、850以上の都市の代表者、600人以上の国際専門家、25,000人以上の参加者が集まる見込みです。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2797193/Visitors_Experience_Congress.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com