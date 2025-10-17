【システムズ】、新サービス「Re:structure AI」を提供開始 ― 未来志向のモダナイゼーションを加速

株式会社システムズ

ITリノベーションとマイグレーションを事業展開する株式会社システムズ（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：小河原 隆史、以下 システムズ）は、2025年10月17日(金)より、生成AIを活用してブラックボックス化した企業のレガシーシステムを解析・可視化し、属人化リスクの解消と刷新コストの削減を実現する新サービス「Re:structure AI（リ・ストラクチャー・エーアイ）」の提供を開始いたします。

本サービスは、企業のモダナイゼーション推進を支援するために開発された、次世代型のIT資産再生ソリューションです。

■本サービス開発の背景

システムズのマイグレーション・ノウハウと生成AI技術の融合

経済産業省の「DXレポート」では、企業の情報システムにおける「レガシーシステム問題」がクローズアップされ、IT資産の“負債化”が深刻な課題として指摘されています。具体的には以下のような問題が挙げられています：

・長年の改修によりシステムが複雑化し、全体像を誰も把握できない

・過去の改修履歴や仕様が整理されず、影響範囲が不明

・運用担当者の退職や異動により、システムがブラックボックス化

・再構築やクラウド移行の際、工数とコストが膨れ上がる

こうした課題を根本から解決するために、システムズは、生成AIと長年のマイグレーション支援の知見を融合させ、ブラックボックス化したレガシーシステムを再生するサービス「Re:structure AI」（リ・ストラクチャー・エーアイ）を開発しました。

■ブラックボックス化したレガシーシステムをAIで再生する

「Re:structure AI」とは

「Re:structure AI」（リ・ストラクチャー・エーアイ）は、複雑化・ブラックボックス化が進んだ企業の情報システム（レガシーシステム）に対し、生成AIを活用して自動解析・可視化を行うことで、システムの仕様を明確化し、保守・運用の効率化とリスク低減を支援するサービスです。

◯５つの主な特徴

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/673/table/38_1_12294d4fe10726da4f3ba7aca3ebf54d.jpg?v=202510171058 ]

★「Re:structure AI」（リ・ストラクチャー・エーアイ）の詳細についてはこちらから→→(https://restructure-ai.systems-inc.co.jp)

■「Re:structure AI」機能の一例

■今後の展望

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/673/table/38_2_6e4034224504ce29b64823314c336feb.jpg?v=202510171058 ]資産一括取り込み機能 サンプル画面[表3: https://prtimes.jp/data/corp/673/table/38_3_d8e093f18adbfd4e44279194b72e3730.jpg?v=202510171058 ]ドキュメント出力機能 サンプル画面

株式会社システムズでは、今後もお客様のニーズに応えるべく、「Re:structure AI」の機能拡充とサポート体制の強化を図ってまいります。

■株式会社システムズについて

当社は、1969年の創業以来、半世紀以上にわたりシステム開発、インフラ構築から保守運用まで、常にお客様の現場（GEMBA）に寄り添ったサービスを提供してきました。特に、レガシーシステムのマイグレーションにおいて豊富な実績と独自技術を有し、長年にわたり、企業のIT資産再構築を支援してまいりました。

PoC（概念実証）を通じて移行性や技術的課題を事前検証の上、最適な移行ルートを選定し、安全に移行。COBOL、PL/I、VB6.0などのレガシー言語から最新言語、クラウド環境（特にAWS）への移行にも対応。階層型DBからRDBへのデータ移行も可能。移行後は運用保守体制の構築や改善支援を通じて安定稼働を支えています。

IT総合診断サービスにより、DX推進や「2025年の崖」対策としての戦略的マイグレーションを提案し、企業の競争力強化に貢献しています。

■会社概要

現場をITで盛り上げる、株式会社システムズ[表4: https://prtimes.jp/data/corp/673/table/38_4_b2f5efc64b935de197c124e3bb0949ca.jpg?v=202510171058 ]

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社システムズ ビジネスプロモーション部 広報担当

TEL : 03-3493-0033(代表) / E-mail：marketing@systems-inc.co.jp

※ 文中の社名、商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。