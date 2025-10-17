100%植物性プロテインanoma、10月20日「プロテインの日」を記念した2日間限定のキャンペーンを開催

株式会社ACROVE

エンドウ豆を主原料とした100%植物性プロテイン「anoma（アノマ）」（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒井 俊亮）は、「プロテインの日」を記念し、2025年10月19日（日）から20日（月）までの2日間限定で、公式オンラインショップの対象商品を1,020円OFFでご提供するキャンペーンを開催いたします。



anoma公式オンラインショップ：https://anoma.jp/shop/products

元駅伝ランナーである創業者の「質の良い栄養を摂りたい」という想いから生まれたanomaは、理想のコンディションを目指すすべての人を応援しています。本格的なトレーニングシーズンである“スポーツの秋”を迎えるこの時期に、ブランドを支えてくださる皆様への感謝を込めて本キャンペーンを実施する運びとなりました。この特別な機会に、ぜひanomaプロテインをお試しください。

■キャンペーン概要

・開催期間： 2025年10月19日(日) ～ 20日(月) ※2日間限定

・対象商品： anoma公式オンラインショップの商品

・内容： 対象商品を1,020円OFFでご提供

・販売：anoma公式オンラインショップ： https://anoma.jp/shop

◆anomaプロテインについて

Amazonピープロテインランキング1位 anomaプロテイン。

2018年に元駅伝日本一のオーナーが開発した、余計なモノを一切入れていない100%植物性のプロテインです。2023年10月には「特定非営利活動法人 日本ヴィーガン協会」発行の「ヴィーガン認証マーク」を取得しました。人工甘味料、合成着色料、保存料、不使用のアレルギーフリーの経口栄養食です。美味しいから続けられると味で選ばれ、Amazonピープロテインランキング1位を獲得、累計80万食を突破しています。2025年現在定番フレーバー7種類に加えて、限定フレーバー1種類の全8フレーバーを展開しています。

公式オンラインショップ ：https://anoma.jp/shop

公式Instagram ：https://www.instagram.com/anoma_protein/

公式X ：https://x.com/anoma_protein

公式facebook ：https://www.facebook.com/anomainc

◆株式会社ACROVE 概要

「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業（CX事業）」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。

会社名：株式会社ACROVE（https://acrove.co.jp/）

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮

連結従業員数：260名（2025年9月時点）

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

事業内容

：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」

：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」