【牛角】年間230万食の『冷麺』を超える!? 行列の名店「宝華」監修『牛角油そば』誕生！ー牛角看板メニューに『GNN』復活！『ハニーマスタードポーク』などの創作焼肉も登場！



















2025年10月23日(木)より牛角グランドメニュー全23品が大型リニューアルコロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2025年10月23日（木）より、グランドメニューが大幅にリニューアルいたします。今回の改定では、定番の味付けから創作焼肉、麺、デザートまで全23品を刷新。うち6品が味のリニューアル、13品が新商品、残り4品は食べ放題コースで人気の商品を単品メニューにラインナップ。「また行きたくなる焼肉」をテーマに、“記憶に残る味づくり”を目指し、“定番の強化”と“選べる楽しさの拡充”の両面から、牛角の焼肉体験を進化させています。1. 焼肉の〆＝冷麺だけじゃない！牛角から新たな“麺”のご提案名店「宝華」監修の『牛角油そば』が新登場。焼肉の余韻を引き立てる“タレで食すラーメン”として、新たな焼肉の楽しみ方を提案します。トライアル導入時から「焼肉の〆＝冷麺」という常識を覆すほどの人気を記録した一品です。2. 牛角らしさを楽しむ！創作焼肉を含む新メニューが登場新商品として『チーズうまトマチキン』『ハニーマスタードポーク』『炙って！ドーナツアイス』等が登場。“味の意外性”と“焼く楽しさ”を融合した、牛角らしいメニューが食事時間を彩ります。また、単品メニューには食べ放題コースで人気の『豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き』『チーズチキンバジル』など、計４品を新たにラインナップ。多様な楽しみ方に応えるため、単品メニューと食べ放題コースの両面でバリエーションを拡充いたします。3. 牛角看板メニューに「GNN」復活で、さらに美味しく！牛角の看板商品『牛角上カルビ』『熟成王様カルビ』『牛角上ハラミ』など全6品の味をリニューアル。過去に好評だったGNN（ごま、ネギ、にんにく）をお肉のタレに加えることで、さらに美味しくなりました。「仲間と」「家族と」「お酒と」――どんなシーンにも寄り添う、牛角ならではの焼肉体験をお楽しみください。

牛角で年間230万食を販売する冷麺は、牛角を語る上で欠かせない存在です。中には“冷麺だけ”を食べに来るお客様もいるほど。そんな牛角の「冷麺文化」に新たな風を吹き込む存在が、“タレで食す”ラーメン、『油そば』です。新商品 『牛角油そば』(680円/税込748円)1971年創業、東京・小金井で半世紀以上愛され続ける街中華「宝華」。その名物「宝そば」は連日行列が絶えない人気の逸品。鶏ガラ醤油と特製油をベースにした、“さっぱりしながらも後を引くおいしさ”が特長です。牛角ではその伝統の味をベースに、焼肉の後でも重くならない“絶妙な後味”に仕上げました。トライアル導入時には冷麺を超す出数となる店舗もあり、高い評価を得ました。新商品 『濃厚旨辛にんにくラーメン』(780円/税込856円)にんにくの香ばしさとコク旨味噌のまろやかさをかけ合わせた、“がっつり派”に人気の一杯。決め手は、トッピングの「特製赤玉」。にんにくを効かせたコク深いピリ辛味噌で、箸が止まらない旨みとパンチ。心と胃袋を刺激する濃厚な一杯です。新商品 『石鍋ごまねぎ塩ラーメン』(680円/税込748円)ロングセラーの『ごまねぎ塩ラーメン』は、やさしい味わいのスープにごまの香ばしさとねぎの旨みが合わさった“王道の味”。石鍋スタイルで復活し、最後まで熱々の美味しさをお届けします。

定番の美味しさを軸にしながらも、「創作焼肉」「サラダ/おつまみ」「デザート」「麺」といった幅広いカテゴリーを通して、「今日は何を食べよう？」というワクワク感と、楽しさの幅を広げます。 創作焼肉で“食の意外性”を、デザートで“食後の余韻”を、女性人気の高いアボカドを使ったサラダやおつまみ、流行りの『麻辣湯』で“彩りとヘルシーさ”をプラスしたラインナップになっています。

【創作焼肉】













新商品 『うまトマチキン』(480円/税込528円)『チーズうまトマチキン』(580円/税込638円)トマトの酸味が肉の旨みを包み込む。『チーズ』を合わせることで、直火で焼いた香ばしさとチーズのとろけるまろやかな味わいが、お店ならではの一体感を演出します。新商品 『ハニーマスタードポーク』(680円/税込748円)韓国の人気ブランド・オットギのソースを使用。蜂蜜の甘みとマスタードの酸味が豚肉の旨みと絶妙に絡み、七輪で“焼いてこそ”完成する、香ばしい味わいです。

【サイドメニュー】

























新商品 『アボカドグリーンサラダ』(850円/税込935円)まろやかアボカドとシャキシャキ野菜。爽やかな野菜ドレッシングで、焼肉の合間に、ほっとやさしいひと口を。新商品 『トマトとアボカドのバジルマリネ』(380円/税込418円)ジューシーなトマトとアボカドに、香るバジルが旨みを引き立てる“ご褒美マリネ”。付け合わせのレモンを絞って、さらにさっぱりと。新商品 『生オイキムチ』(380円/税込418円)みずみずしい胡瓜のパリッと食感、焼肉の脂をスッとリセット。あと引く美味しさの、和えたて“生”キムチ。新商品 『本格麻辣湯スープ』(580円/税込638円)唐辛子と花椒（ホアジャオ）を絶妙にきかせた“旨辛仕立て”のスープ。辛さの中にも深い旨みがあり、香りを引き立てる薬味やスパイスの調整により、“辛いのにやさしい”バランスを実現しています。

【デザート】

















新商品 『炙って！ドーナツアイス』(380円/税込418円)七輪で炙って香ばしく仕上げたドーナツに、冷たいアイスを重ねて味わう新感覚スイーツが登場。外は香ばしく、中はふんわり、“あたたかさと冷たさが交差する新食感”が楽しめます。新商品 『キャラメルスイートポテトケーキ』(380円/税込418円)

秋限定商品として好評を博した『キャラメルスイートポテトケーキ』もグランドメニューに仲間入り。しっとりとしたスイートポテトにバニラアイスとキャラメルソースを合わせ、焼肉の余韻をやさしく包み込む一皿です。







3. 牛角看板メニューに

「GNN」復活で、さらに美味しく！











牛角の看板メニューに“GNN復活”（ごま、ねぎ、にんにく）で、さらに美味しくなりました。対象は『牛角上カルビ』『牛角ハラミ』『牛角上ハラミ』『熟成カルビ』『熟成王様カルビ』など全6品。過去に好評だったGNN（ごま、ねぎ、にんにく）をタレに加えることで、香りと旨みが一層引き立ち、美味しさがさらにパワーアップしました。 牛角の看板メニューに“GNN復活”（ごま、ねぎ、にんにく）で、さらに美味しくなりました。対象は『牛角上カルビ』『牛角ハラミ』『牛角上ハラミ』『熟成カルビ』『熟成王様カルビ』など全6品。過去に好評だったGNN（ごま、ねぎ、にんにく）をタレに加えることで、香りと旨みが一層引き立ち、美味しさがさらにパワーアップしました。

















40品以上が楽しめる学生限定の食べ放題メニュー！











https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202507_student/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202507_summer_CP



https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku







【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開 【会社概要】株式会社レインズインターナショナル代表取締役社長：澄川 浩太牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開

本件に関するお問合わせ先株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F広報担当 一柳E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200