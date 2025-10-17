走行会×就活イベント！採用走行会「ドラリク」開催決定！

株式会社アップガレージグループ

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦、東証スタンダード市場：7134）は、2025年11月14日（金）、本庄サーキット（埼玉県本庄市）にて学生限定の採用走行会「ドラリク」を開催いたします。

■ 開催の背景と目的

アップガレージグループはブランドスローガン「Good Mobility, Happy Life」のもと、モビリティ社会の発展に貢献する取り組みを行っています。

「ドラリク」はその一環として、自動車の魅力やモータースポーツの楽しさを若い世代に伝え、業界で働く未来を描けるきっかけを提供するために開催しております。

今回の共催により、自動車業界・モビリティ業界全体の発展に向けた取り組みをさらに強化してまいります。

また、当社では以前より大学自動車部への協賛を通じ、学生モータースポーツの支援を行ってまいりました。その中で、「もっとサーキットを走ってみたいが、費用面のハードルが高く挑戦しづらい」という声が多く寄せられていました。



こうした背景を踏まえ、「ドラリク」では学生が無料でサーキット走行を体験できる機会を設け、金銭的な負担を気にせずにモータースポーツの魅力を体感できる場を提供します。

同時に、モータースポーツを愛する若者と企業が直接つながり、新しい形の就職活動を通じて、モビリティ業界の未来を担う人材との出会いを創出してまいります。

■ 開催概要

開催日：2025年11月14日（金）9:00～16:00

会 場：本庄サーキット（埼玉県本庄市児玉町高柳883）

対 象：大学生・専門学校生などの学生

参加費：無料（事前申込制）

申し込みフォームはこちら :https://forms.gle/S7ztYyGy94e9s6Ua8

■ プログラム内容

- フリー走行- プロドライバーによる同乗レッスン- 会社説明会- 仕事体験 など

車両を所有していない学生や走行を希望しない参加者も、同乗体験や企業説明を通じて参加可能です！

■ 参加者の声

「金銭的負担が少なく、プロの方からのアドバイスもあり、有意義なサーキット走行が出来た。」

「普段あまり聞くことのないアップガレージグループの事業内容等、興味深い内容を聞くことが出来た。」

「無料で楽しく走行ができ、就活にも役立つ大変満足な内容だった。」

■ アップガレージグループとは

1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。

中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は250店舗以上。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。

2024年4月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州に同国での1号店となる「アップガレージガーデングローブ店(https://www.upgarage.com/en/usa/)」を新規出店し、グローバル展開にも注力。

ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社アップガレージグループ

住所 ： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22

代表取締役社長： 河野 映彦

資本金 ： 524,305千円

事業内容 ： リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営

ホームページ ： https://www.upgarage-g.co.jp/

サービスサイト： https://www.upgarage.com/