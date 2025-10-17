ブレイブロジス、「運輸安全・物流DX EXPO in 大阪 2025」 に出展。現場ファーストのDXソリューションのデモブースをご用意

株式会社BRAVELOGIS

物流事業に関するサービスを提供する株式会社BRAVELOGIS（ブレイブロジス、本社：千葉県流山市おおたかの森、代表取締役：磯本 悟、以下：当社）は、2025年10月29日（水）・30日（木）にインテックス大阪で開催される「運輸安全・物流DX EXPO in 大阪 2025」に出展いたします。

当社は「ITのチカラで日本の物流を支える」をミッションに掲げ、物流業界が直面する、ながら運転防止・人材不足・現場効率化 の課題に対応するソリューションを提供しています。当社ブース（小間番号18）では、現場で即導入可能なクラウドサービスを、デモ体験を通じてご紹介いたします。

■出展サービス概要

（１） monap（モナップ）

『monap』は、運転中の「ながらスマホ」「ながら運転」を防止し、交通事故リスクを低減するAndroid専用アプリです。

■主な特徴

- 運転中のスマホ操作を自動でロックし、危険な「ながらスマホ」を防止- 走行中の着信を自動的に拒否し、ドライバーの運転への集中を維持- 企業のポリシーに合わせた細かい設定を、管理者が遠隔で一括適用

■管理者向け機能

- ながらスマホによる事故リスクを低減し、企業のコンプライアンスを徹底- 運転スコアの可視化により、ドライバーの安全運転に対する意識を向上- 運転データを自動で収集・分析し、客観的なデータに基づいた安全運転指導を実現詳細を見る :https://monap.me/

（２）TruckCALL（トラックコール）

『TruckCALL』は、利用ドライバー数 54,000人突破した、トラック呼び出し＆バース管理をクラウドで実現するシステムです。



■主な特徴

- 物流センターの受付業務を自動化し、手書き管理や電話連絡を不要に- ドライバー呼び出しはLINE通知・自動電話・SMSに対応- アプリ・ID発行不要で、初めて来場するドライバーも即利用可能

■導入効果

■展示のみどころ

■開催概要

■ 株式会社BRAVELOGISについて

- ドライバーの待機ストレスを軽減- 受付業務の効率化とバース回転率の向上- 年間190万円の受付業務コスト削減効果の事例も報告詳細を見る :https://truckcall.jp/- 体験型デモンストレーションmonap・TruckCALLを実機で体験可能。現場での利用イメージを直感的につかめます。- 課題解決提案「ながら運転防止」「長時間待機削減」といった具体的課題に対する解決策を提示。- 個別相談会の実施各社の現場課題をヒアリングし、最適なDX導入プランをご提案します。- 展示会名：運輸安全・物流DX EXPO in 大阪 2025- 会期：2025年10月29日（水）～30日（木）- 時間：10:00～18:00- 会場：ATCホール A（II）ホール- 小間番号：18- 公式URL： https://www.truckexpo.jp/osaka/

当社は、ブレイブテクノロジーグループの一員として、物流業界に特化したシステムの開発・販売を行う企業です。"ITのチカラ"で日本の物流を支えることをミッションに掲げ、物流企業やドライバーが抱える荷降ろし・配送時の待機時間や負担を軽減するソリューションを提供しています。

主なサービスには、

- TruckCALL(TM)（トラックコール）：LINE・電話・SMSを活用したトラック呼び出し＆バース予約システム- monap(TM)（モナップ）：「ながらスマホ」「ながら運転」を防止し、事故を未然に防ぐドライバー支援アプリ

があります。今後も、テクノロジーを通じて物流・運送業界の課題解決と安全・効率化の推進に取り組んでまいります。

■会社概要

・企業名 ： 株式会社BRAVELOGIS （ブレイブロジス）

・本店 ： 千葉県流山市おおたかの森西一丁目2番地の3

・代表者 ： 代表取締役 磯本 悟

・設立 ： 2018年9月

・事業内容 ： 物流システムの開発・販売

・公式URL ： https://bravelogis.co.jp/

・グループ会社：株式会社ブレイブテクノロジー