Taskhub、「Japan IT Week 秋 2025」に出展 (2025年10月22日(水)～24日(金)・幕張メッセ)

株式会社Bocek

株式会社Bocekは、ノーコードAIワークフロー「Taskhub」を2025年10月22日(水)から24日(金)まで幕張メッセで開催される「Japan IT Week 秋 2025」に出展します。ブースでは生成AIの活用事例やデモをご紹介します。来場者様限定の無料相談会も実施しますので、ぜひお立ち寄りください。

展示会 出展概要

展示会名： Japan IT Week 秋 2025

開催日： 2025年10月22日(水)～24日(金)

場所： 幕張メッセ

主催： RX Japan株式会社

イベントURL： https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html

出展ブース位置： Japan Startup Summit【S11】（3ホール）

※展示会への参加お申し込みや詳細は、公式サイトをご確認ください。

展示会場でのご案内内容

誰でも簡単にAIアプリが作れるノーコードAIワークフロー「Taskhub」をご紹介します。

ブースでは、来場者様に合わせた生成AIのユースケースや、タスク型インターフェースの操作・課題解決に向けた運用方法についてご紹介します。

また、当日弊社のブースにご来場いただいた方限定で、システム検討・導入のお悩みについて相談できる、無料のご相談会を受け付けます。展示会にお越しの方は、ぜひTaskhubブースにお立ち寄りください。

ご来場が難しい方・ご都合がつかない方には、オンラインでのご案内もご用意しております。弊社サイトよりお気軽にご相談ください。

代表登壇！特別セミナー開催のご案内

最終日には、当社代表取締役の沖村が登壇し、【2,000事例から学ぶ、生成AIエージェント活用の "勝ちパターン"】と題した特別セミナーを開催します。

変化の激しい時代を勝ち抜くためのヒントや、最新のテクノロジートレンドを分かりやすく解説します。未来のビジネスを考える皆様にとって、必見の内容です。

開催日時： 2025年10月24日(金) 13:30 - 13:50

場所： 3ホール内 Japan Startup Summit セミナー会場

登壇者： 株式会社Bocek 代表取締役 沖村 昂志

聴講方法： 無料・事前申込不要（お席に限りがございますので、お早めにお越しください）

Taskhubとは

Taskhubは、プログラミング知識がなくても、誰でも簡単にAIを活用した業務アプリを構築できるノーコードAIワークフローです。複数のAIを組み合わせた複雑な処理も、直感的なタスク型インターフェースで自動化可能。日々の定型業務から高度な分析まで、現場のニーズに合わせて柔軟なAIワークフローを作成し、生産性向上と業務効率化を実現します。

URL： https://taskhub.jp

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Bocek 広報担当：松原

Email：pr@bocek.co.jp

株式会社Bocek概要

弊社は、事業の持続的な成長に欠かせない生成AI技術の導入をサポートする専門家集団です。戦略構築、コンサルティング、マーケティング、システム開発などをワンストップで提供し、各企業のニーズに合わせた生成AIの組み込みをオーダーメイドで徹底的にサポートします。



設立：2022年6月

代表者：代表取締役CEO 沖村 昂志

所在地：東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST402



コーポレートサイト：https://bocek.co.jp/

採用サイト：https://jobs.bocek.co.jp/

お問い合わせ：https://x.gd/myfuf



事業サイト：

・Taskhub：https://taskhub.jp/

・PROMPTY：https://bocek.co.jp/media/