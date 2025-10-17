生成AI活用の「落とし穴」を解説！ユミー、インサイト発掘を実現する「AI×インサイト」マーケティングリサーチ最前線ホワイトペーパーを提供開始

Umee Technologies株式会社

組織に進化をもたらす話術AI「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、マーケティングリサーチにおけるAI活用の最新動向と実践的手法をまとめたホワイトペーパー「【AI×インサイト】マーケティングリサーチでのAI活用最前線」の提供を開始いたしました。

近年、マーケティングリサーチの領域で「インサイト」の重要性が高まる一方、従来のマーケティングリサーチではインサイト発掘ができず悩んでいる企業が増加しています。また、生成AIを活用したマーケティングリサーチに取り組む企業も増えていますが、生成AI活用には見落とされがちな「落とし穴」も存在します。

本ホワイトペーパーでは、マーケティングリサーチでのAI活用最前線と題して、インサイト発掘につながるAI活用手法を詳しく解説し、実践的なサービス事例もご紹介しています。

今すぐダウンロード :https://frontagent.umeecorp.com/whitepaper/ai-insight-marketingresearch

■背景：マーケティングリサーチにおける課題

あらゆる法人が企業活動において、お客さまに選ばれつづけるために日々精進しており、特に日本企業においては顧客第一主義を重視し、お客さまの声に真摯に向き合う企業文化が根付いています。

しかし、多くの企業が以下のような課題に直面しています。

従来のマーケティングリサーチの限界

- インサイトをマーケティングや事業戦略に活かしたいが、うまく示唆が得られない- 顧客の声を収集しても、表面的な情報にとどまり、ニーズが見えない- お客様のリアルな声からインサイトを発見することが困難

生成AI活用の落とし穴

■本ホワイトペーパーで解決する課題

■こんな方におすすめ

- 生成AIを導入したものの、期待した成果が得られない- AIが生成する分析結果が、実際のビジネス課題解決につながらない- 生成AIの適切な活用方法が分からない- インサイトをマーケティングや事業戦略に活かしたい。- マーケティングリサーチでのAI活用を知りたい。- マーケティングリサーチでうまく示唆が得られず困っている。

本ホワイトペーパーは、以下のような方々に特におすすめです。

- マーケティング職の方: 最新のAI活用手法でマーケティング施策の精度を向上させたい方- インサイトを見つけたい方: お客様のために向き合い、考える姿勢でニーズを発見したい方- 顧客の声を分析したい方: お客様のインサイトにお応えするための科学的手法を学びたい方- 事業戦略立案者: インサイトを事業戦略に活かし、お客様に選ばれつづける企業を目指す方

Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「話術の視覚インストール時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。