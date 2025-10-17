HONOR、中国でAIフラッグシップ・モデルHONOR Magic8シリーズを発売





次世代のYOYOエージェント・インテリジェンス、画期的なAIイメージング、そして記録的なパフォーマンスを紹介します

深圳（中国）、2025年10月16日 /PRNewswire/ -- 世界的なAIデバイス・エコシステム企業HONORは15日、HONOR Magic8シリーズの中国内での発売を発表しました。HONOR初の自己進化型AIスマートフォンとして位置付けられるこのシリーズは、HONORの最新世代YOYOエージェントを搭載し、画期的なAIカメラ機能、業界をリードするパフォーマンスを実現しています。ラインアップの先頭を走るのはHONOR Magic8 Proです。このモデルは、AI時代の主力スマートフォン体験を再定義するために設計された数多くの最先端のAIイノベーションを統合しています。





フラッグシップ・インテリジェンス：YOYOエージェントでよりスマートな暮らしを

HONORは、ハードウエア性能、システム・インタラクション、アプリケーション・エコシステムという3つの中核の柱にわたる進歩を特徴とする同社初の自己進化型AIスマートフォン、HONOR Magic8シリーズを発表しました。HONOR AIエージェントは3,000以上のシナリオの自動実行機能を誇ります[1]。つまり、日常的な日常業務（「スクリーンショットをすべて見つけて、ぼやけたものを削除する」など）を処理する場合でも、複雑な業務タスク（「今週の業務経費をまとめて、上司にメールで送信する」など）を管理する場合でも、YOYOエージェントを適切なコンテキストで起動して一連の操作を自動的に完了し、ユーザーを反復的な手動操作から解放できます。

HONOR Magic8シリーズは、YOYOアシスタントに即座にアクセスできるようにすることで、より便利でインテリジェントなユーザー・エクスペリエンスを提供するように設計された全く新しいAIボタンを備えています。デフォルトでは、ボタンを長押しすると YOYOビデオ通話が起動し、YOYOが対象コンテンツに関する情報を即座に提供できるようになります。ダブルクリックすると、カメラのシャッターが即座に起動し、直接写真撮影が可能になります。さらに、専用のAIボタンをカスタマイズして特定の機能にワンタッチでアクセスできるようにすることで、効率的なライフスタイルを実現します。YOYO Memoriesは、包括的なプライバシー保護を備えた安全な個人知識ベースを作成します。この機能は、写真、チャット記録、ドキュメントなどの個人データを安全に分析し、深い意味理解によりコンテンツの意味を解釈します。

フラッグシップ・イメージング：AIで超夜間望遠撮影の卓越性を再定義

HONORは、AiMAGEカメラ・システムの最新の進歩によりスマートフォンの写真技術を新たな高みに引き上げ、次世代AIを活用したこれまでにない鮮明さ、安定性、クリエイティブなコントロールを実現します。

HONOR Magic8 Proは、業界最先端のAI望遠システムを搭載しています。200MPのUltra Night Telephoto Camera[2]に、大型の1/1.4インチ・センサーと広いf/2.6絞りを備えています。この設定により、光の取り込みが大幅に改善され、長距離でもより鮮明な詳細が得られます。HONORのAI手ぶれ補正技術のおかげで、三脚やジンバルがなくても素晴らしいズーム画像を撮影できる可能性が、従来の7倍[3]に高まっています。業界をリードするAIアダプティブ安定化モデル（AI Adaptive Stabilization Model）のおかげで、HONOR Magic8 Proは業界で最も安定したCIPA 5.5レベルを達成しています。手ブレ検出精度は4倍、ダイナミック・レスポンスは2倍に向上しました。

HONOR Magic8シリーズでは、業界初のAI搭載カラー・エンジンであるMagic Colorも初めて採用されました。高度なディープ・ラーニング・アルゴリズムを活用し、1677万色をインテリジェントに抽出できます。デバイスとクラウドの連携によるカラー移行テクノロジーにより、グローバルな色調とローカルな微調整において効率的なカラー追跡と処理を実現し、高品質の出力とスムーズなリアルタイム・プレビューの両方を保証します。Magic Colorを使用すると、映画のようなスタイルを再現したり、プロフェッショナルなフィルム・トーンを適用したり、任意の参照画像からカスタマイズされたテンプレートを作成して、カメラで直接使用したり、Magic Portal経由で使用したりできます。Magic Colorはグレーディング・プロセスを簡素化し、プロレベルの結果を簡単に実現します。

持久力とスピード：AIによるパフォーマンス調整

Snapdragon® 8 Elite Gen 5モバイル・プラットフォーム[4]を搭載したHONOR Magic8シリーズは、業界初のGPU-NPUヘテロジニアスAIの超解像度およびフレーム生成テクノロジーを導入し、低解像度、低フレームレートのゲームプレイを高解像度、高フレームレートの体験に変換します。これにより、要求の厳しいオープンワールド・ゲームでは、元の60fps@850pから120fps@1080pを達成できるようになり、超解像度と超高フレームレートの両方が実現します。

このスピードを支えるのが、HONOR Magic8 Proに搭載されている次世代の7,200mAhシリコンカーボン・バッテリ[5]です。AIと連携して電圧、熱制御、バッテリ寿命を最適化する3つのHONOR E2電源管理チップがこの性能をサポートしています。120W有線および80WワイヤレスHONOR SuperCharge[6]を搭載したHONOR Magic8 Proは、一日中使えるバッテリ持続力と超高速充電を兼ね備えています。

フラッグシップ・エクスペリエンス：あらゆる操作に安心と確信をもたらす

HONOR Magic8シリーズはオープン・エコシステムを採用し、最先端のMagicOS 10を活用して比類のないクロスプラットフォームおよびクロスデバイス機能を提供します。このデバイスはAndroid、HarmonyOS、iOS、Windowsとシームレスに接続できるため、簡単にファイルを共有したり、タスクを同期したり、最も重要なツール間での継続性を簡単に維持したりできます。

HONOR MagicOS 10は、軽さ、透明度、通気性を特徴とする半透明のビジュアル・デザイン哲学を導入しています。この半透明のビジュアル・デザインは、ロック画面、デスクトップ、アイコン、天気など、さまざまなシーンに適用されます。このシステムは、コンテンツの読みやすさを保証するためにリアルな光の効果をシミュレートし、さまざまな壁紙に合わせて色を動的に調整します。また、ユーザーは、自分の視覚に最適な快適さを実現するために透明度のレベルをカスタマイズできます。

HONORは、SGS認証基準に基づき、10回の落下耐性とIP68/69/69K保護性能[7]によって耐久性を強化し、HONOR Magic8シリーズが過酷な環境で使用できる設計を実現しています。これらのイノベーションは、仕様だけでなく日常生活に信頼をもたらすことがフラッグシップであるというHONORのビジョンを反映しています。

発表イベントの最後に、HONORはエキサイティングな新しいフォーム・ファクターであるHONOR ROBOT PHONEも発表しました。これは、同社が世界的なAIデバイス・エコシステムのリーダーになるという目標に向かって前進する中で、今年初めに発表されたHONOR ALPHA PLANにおける重要なマイルストーンとなります。この革新的なデバイスは、AI を活用したマルチモーダル・インテリジェンス、ロボット機能、高度なハンドヘルド・イメージング機能をシームレスに統合します。HONOR ROBOT PHONEはAIデバイスの新種として位置付けられ、将来の人間と機械のインタラクションと共存を再定義し、HONORをAIデバイス・イノベーションの最前線に押し上げます。

色、価格、在庫状況

HONOR Magic8シリーズには、サンライズ・ゴールド（Sunrise Gold）、スカイ・シアン（Sky Cyan）、ブラック（Black）、グレイシャー・ホワイト（Glacier White）など、さまざまなカラー・オプションが用意されています。HONOR Magic8シリーズは2025年10月15日より中国で予約注文が可能となり、価格はHONOR Magic8が4,499人民元から、HONOR Magic8 Proが5,699人民元からとなります。これらのデバイスは今年後半にも国際市場へ投入される予定です。

詳細については、HONORオンライン・ストア（www.honor.com）をご覧ください。

HONORについて

HONORは、AIデバイス・エコシステムの世界的リーディング・カンパニーです。同社は、エージェントAI時代とその先のすべての消費者とAIエコシステムの橋渡しをするために、人間とデバイスの相互作用に革命を起こすことにコミットしています。同社は、オープンかつシームレスなコラボレーションを通じて産業の境界を開き、業界パートナーと価値を共有するエコシステムを共創するよう努めています。AI電話、PC、タブレット、ウェアラブルなどを網羅する革新的な製品ポートフォリオにより、HONORはすべての人間に力を与え、すべての人が新しいインテリジェントな世界を受け入れられるようにすることを目指しています。

詳細については、HONORのウェブサイト（www.honor.com）をご覧いただくか、newsroom@honor.comまでメールでご連絡ください。

