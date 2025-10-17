【10/22開催】通知表1から志望校合格へ！スマホ漬けの思春期を変えた「一生モノの学習習慣」オンラインライブ

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、10月22日（水）お昼12時から「スマホ三昧で勉強時間ゼロの思春期「学校苦手キッズ」を変えた一生モノの学習習慣の育み方」をテーマにオンラインライブを開催いたします。https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt1022

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

文部科学省の令和5年度の調査によると、不登校の小中学生は34万人を超え、うち21万人以上が中学生です。思春期を迎える子どもたちは、教科担任制・部活動・人間関係の変化などによる負担が重なり、勉強への意欲低下やスマホ依存の傾向が強まっています。さらに、幼少期からの関わりがうまくいかず、叱られ続けて自信を失い、二次障害を起こしている子どもも少なくありません。

「進路を話し合うどころか、毎日の生活を変えることも難しい」そんな親子に向けて、今回のライブでは発達科学コミュニケーション講師の清水畑亜希子さんがパネリストとして登壇し、“やる気と自信を取り戻すための脳科学的声かけ“を紹介します。

清水畑さんの息子さんは中学時代、通知表が「1・2」ばかりで「行ける高校はない」と言われた経験を持ちます。しかし、関わり方を変えたことで勉強に向かう意欲を取り戻し、見事志望校に合格。現在は大学生として自立した生活を送っています。

今回のライブでは、

・スマホばかりの子どもをやる気モードに変えた声かけ

・「勉強しなさい」を言わずに学習習慣を定着させる環境づくり

・思春期特有の反発を力に変える親の関わり方

などを、具体的な事例とともに紹介します。

・勉強せずスマホ三昧な我が子に困っている

・不登校でこの先の進路が不安

・塾に通っても成果が見えない

そんなお悩みを持つ親御さんへ、有益な内容となっております。思春期の「やる気ゼロ期」をどう乗り越えるか、日々の接し方や声かけのヒントになれば幸いです。

【開催概要】

タイトル：「スマホ三昧で勉強時間ゼロの思春期『学校苦手キッズ』を変えた！一生モノの学習習慣の育み方」

日時：2025年10月22日（水）12:00～

配信方法：オンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt1022

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月にかかる費用は無料となっております。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブをお試しいただく機会となりますので、ぜひお気軽にお申し込みください。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てる保護者に向けて、脳科学や教育学、心理学に基づいた最新の子育て情報を発信するオンラインライブです。

毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出しなし、音声なしでご視聴いただけます。またライブ中はチャットを使用してパネリストに質問できます

Nicotto!ライブのパネリストは、発達障害グレーゾーンの子を育てる実体験を持ち、脳科学に基づいた子育てを実践してきた専門家たちです。子育ての常識をアップデートし、子どもの可能性を広げる具体的な声かけや対応策を提案します。ライブでは、今すぐ役立つ対応法とあわせて、子どもの脳を育てることで根本的に困りごとを解決する視点をお届けします。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝える事で、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化してリサーチ結果を配信、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?prt(https://desc-lab.com/maillesson/?prt1017)

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー