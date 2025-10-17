Blokees、中国玩具博覧会2025で新製品を発表し、製品競争力のさらなる強化を継続

上海、2025年10月16日 /PRNewswire/ -- 2025年10月15日から17日にかけて、組立て式キャラクター・トイ・ブランドのBlokeesは、「中国玩具博覧会（China Toy Expo）2025」に初出展しました。Blokeesは、「Blokeesモデルキット」と「BLOKEES WHEELS」という2つの主要カテゴリーを出展し、ウルトラマン、トランスフォーマー、DC、サンリオをはじめとする世界的に有名な約30のIPを基にした100点以上の製品を披露しました。これは、グローバル市場のニーズに応えるよう設計されたBlokeesの製品エコシステムを強調するものとなりました。





Blokeesは、主力製品ラインであるHERO10シリーズの下で、複数の新シリーズを初披露しました。これらには、トランスフォーマー・ギャラクシー バージョン09 - ダーケスト・アワーをはじめ、聖闘士星矢や仮面ライダーの新シリーズが含まれていました。さらに、展示されたDCディフェンダー バージョン01 - レジェンダリー・バットマン・アッセンブルは、Blokeesのディフェンダー・バージョンにおけるDCの初の商業化を示すものとなりました。

Blokeesのチャンピオンおよびレジェンドシリーズは、16歳以上のモデルキットコレクター向けに設計されており、大きな注目を集めました。展示では、エヴァンゲリオン、聖闘士星矢、トランスフォーマーなど、世界的に有名なIPを基にした約50種類のBlokeesモデルキットが披露され、そのうち新製品が全体の70%以上を占めていました。

Blokeesの「daadoos」シリーズは女性向け市場をターゲットとしており、継続的にラインナップを拡充しています。既存のファン、ドリーム、メイト、アートシリーズに加え、新シリーズのネストが中国玩具博覧会で初披露され、パワーパフガールズが同シリーズで商業化されました。

博覧会では、WF 2025で正式に発表された新製品カテゴリー「BLOKEES WHEELS」が、さらに充実した製品ラインナップで展示されました。一般的なIPファンを対象としたCシリーズでは、ウルトラマンをモチーフにしたデザインが採用されていました。大人のIP愛好家を対象としたEシリーズでは、ワイルド・スピードを題材とした製品が展示されました。特筆すべきことに、これはBlokeesによるワイルド・スピードの初の商業化となりました。

2025年中国玩具博覧会では、Blokeesは優れた改造作品「BFC作品」も展示し、ブランドとファンの間にある深い共創精神を示しました。さらに、同時開催された関連イベント内では、2日間にわたるオフラインのBFC創作コンテストも開催されました。参加者は、自身の興味に応じて6つのテーマ別コンペティションに熱心に参加しました。

今後もBlokeesは、世界中のユーザーに向けて豊富で高品質な製品を継続的に提供し、より優れた体験と「組み立てる楽しさ」を届けることを目指していきます。

