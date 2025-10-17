Xinhua Silk Road：第3回臨沂貿易都市「一帯一路」協力国際調達会議が中国東部の臨沂で開幕

北京、2025年10月16日 /PRNewswire/ -- 第3回臨沂貿易都市「一帯一路」協力国際調達会議（Linyi Trade City International Sourcing Conference for Belt and Road Cooperation）が10月10日、中国山東省臨沂市で開幕し、99の国と地域から2,000人以上の国際バイヤーが参加しました。





「世界をつなぎ、グローバルな優れた製品を調達する（Bridging the World, Sourcing Global Excellence）」をテーマとするこの会議は、35万平方メートルの展示エリア、1つのメイン会場、17の特別セッションで構成され、2,816社のサプライヤーがハードウェア・労働保護用品、住宅建材、文房具・スポーツ用品、日用品、雑貨、中古車などの製品を展示しています。

会期中には「一帯一路」経済貿易商談会（Belt and Road Economic and Trade Matching Conference）、「臨沂貿易都市クロスボーダー・グローバル化会議（Linyi Trade City Cross-Border Going Global Conference）」、外貿プレミアム製品展示会（Foreign Trade Premium Product Exhibition）、地域別特別セミナーなど20以上の並行イベントが開催され、展示会の牽引効果を最大化します。

2023年に始まった臨沂貿易都市「一帯一路」協力国際調達会議（Linyi Trade City International Sourcing Conference for Belt and Road Cooperation）はこれまでに2回開催され、どちらも盛況を呈しています。高品質の中国製品が世界に進出し、国際的な高級製品がここに集結する様子を見届けてきた同会議は、着実に「一帯一路」パートナー国間の経済貿易協力の新しいプラットフォームとなりつつあります。

過去2回の会議と比較して、今年の会議は規模が大きく、プラットフォームもより多く、範囲もより広くなっています。新しい貿易のトレンドや取引形態と密接に連携し、貿易都市と企業のグローバル化に焦点を当て、経済貿易交渉、プラットフォーム・プロモーション、ビジネス、観光、文化交流、国際親善サッカー試合など、豊富な活動を展開しています。

臨沂市の商業・物流における優位性をより効果的に活用するため、同市は「現代物流都市（Modern Logistics City）」、「臨沂貿易城国際貿易グループ（Linyi Trade City International Trade Group）」、「臨沂国際貿易センター（Linyi International Trade Center）」、「中国グランド・マーケット（China Grand Market）」デジタル・プラットフォーム、海外臨沂モールという5つの重点プロジェクトの推進を重点的に進め、関係各方面との協力を深化させ、発展の機会を共有しています。

今年に入り、臨沂市は36か国で176回の海外展示会・商談会を開催し、2,450社の企業や商人の「海外進出」と国際市場の開拓を後押ししてきました。さらに、海外商人向けに51回の臨沂市紹介イベントを開催し、2万9,000人の国際商人を誘致しました。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/347898.html

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com