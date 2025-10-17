Microban International社、新社長にShermon McMillan氏を任命





ノースカロライナ州ハンターズビル, 2025年10月16日 /PRNewswire/ -- 抗菌および消臭ソリューションの世界的リーダーであるMicroban International社は本日、Shermon McMillan氏を新社長に任命したことを発表しました。複数のFortune 500企業で成長を推進してきた実績を持つ経験豊富なグローバル経営幹部であるMcMillan氏は、Microban社の戦略、事業運営、イノベーション・パイプラインを持続可能な成長に向けて導きます。



「Shermon McMillan氏は戦略的かつ経験豊富なリーダーであり、 Microban社の目標とその実現方法を理解しています」と、Microbanの親会社であるBarr Brands InternationalのCEO、Scott Beal氏は述べています。「私たちがMicrobanブランドを高め、グローバル市場におけるリーダーシップの地位を維持する上で、同氏は大きな力になってくれると確信しています。」

社長に就任するMcMillan氏は、Microbanブランドの構築と、製品保護分野で最も信頼される同社の評価向上に注力します。同氏のリーダーシップは顧客中心主義を基盤とし、関連性の高いイノベーションの実行を優先し、ブランド価値を高めていってくれるでしょう。顧客中心主義、イノベーション、ブランド構築を融合させることで、McMillan氏はMicroban社が業界パートナーとエンドユーザー双方に価値を提供し続けられるよう導いていきます。

「Microban社は40年の歴史の中で目覚ましい成長を遂げてきました。次なるグローバル成長とイノベーションの推進に貢献できることを楽しみにしています」とShermon氏は述べています。「有能なチームと共に、Microban社は製品保護分野のリーダーとして最も認知された存在となるでしょう。」

McMillan氏は消費者向けヘルスケアおよび家庭用品分野で豊富な経験を有しています。直近ではThe Clorox Companyで副社長兼ゼネラル・マネージャーを務め、ビタミン、ミネラル、サプリメント事業の再建に成功し、初の黒字化を達成するとともに、同事業の売却を成功裏に導きました。それ以前、McMillan氏はSanofi Consumer Healthcareで上級管理職を歴任し、グローバル副社長として100か国以上で数十億ドル規模のアレルギー、風邪、咳の製品ポートフォリオを統括しました。

Microban Internationalについて

Barr Brands Internationalの一員であるMicroban Internationalは、抗菌、防臭、除菌/消毒市場において最も信頼され、よく知られている世界的なブランド、Microban®とUltra-Fresh®を擁しています。当社は、100年以上にわたって成長を続け、業界に革命を起こしてきました。グローバル・リーダーとして、私たちのプロアクティブ・システムは、問題を未然に防ぐことで、製品をより清潔に保ち、臭いをよりよく制御します。Microban Internationalは、高品質な消費者向け製品、繊維製品、工業用製品、医療用製品を強化する科学と創造的なソリューションを組み合わせることで、イノベーションを世界中で推進しています。今日、MicrobanおよびUltra-Freshブランドと同社の技術は、世界中の何千もの製品に採用されています。当社はノースカロライナ州に本社を置き、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で事業を展開しています。詳細については、www.microban.comをご覧ください。

