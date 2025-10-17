【ハロウィン限定】「これ、アイスじゃないの！？」SNS騒然の新感覚バーバウム、今年はオンライン限定ギフトボックスも登場！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する千葉県で長年愛される菓子店「お菓子のたいよう」は、10月18日（土）よりハロウィン限定スイーツ第1弾「ハロウィン・バーバウム」を発売いたします。千葉県産の米粉を100％使用したしっとり・もっちり食感のバウムクーヘンをアイスキャンディのようなスティックスタイルに仕上げ、チョコレートとオバケでデコレーションしたハロウィン限定仕様。さらに今年は、初のオンライン注文にも対応。限定ギフトボックス入りで、全国どこからでもお楽しみいただけます。

■販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

オンラインショップ（楽天市場店）https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/hw-stick-baum(https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/hw-stick-baum/)/(https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/hw-stick-baum/)

お子様の一目惚れ率100％！可愛すぎ注意の“ハロウィン・バーバウム”登場！

※オンラインショップ限定ギフトボックス

千葉発・可愛さMAX！

老舗「お菓子のたいよう」が贈るオリジナルスイーツ――千葉県産の米粉を100％使用したハロウィン限定スイーツが、今年もやってきました！

米粉でしか味わえない、もっちり・しっとり食感が自慢のバウムクーヘンが、キュートなアイスキャンディのように棒に刺さった“バータイプ”で登場。ご来店いただいたお子様が思わず飛び跳ねてはしゃぐ、その名も『ハロウィン・バーバウム』！

米粉ならではの軽い口どけのバウムクーヘンを、濃厚なチョコレートでコーティング。人気のハロウィンキャラクターたちに大変身した、見た目も味も楽しめる期間限定スイーツです。

登場するキャラクターは全部で4種類。

ジャック・オ・ランタン、鮮やかなブルーのモンスター、包帯ぐるぐるのミイラ、ちょっぴり怖くて可愛いオバケ。どれも愛嬌たっぷりで、思わず「全部集めたくなる！」と声が上がるほどの完成度です♪

※数量限定・なくなり次第終了となります。

この季節だけの特別なバウムを、ぜひお早めにお楽しみください。

おばけもメロメロ!?「まるでアイスキャンディ」な“映えバウム”！

まるで本物のアイスのように、片手で持って楽しめるバータイプのバウムクーヘン。

手も汚れず、片手で気軽に楽しめるため、子どもから大人まで、誰もがワクワクしながら食べられる新感覚スイーツです。アイスみたいに見えても、バウムクーヘンだから溶けずに安心。ちょっとしたおやつ時間でも、ゆっくり味わえるのが嬉しいんです♪

子どものお客様はもちろん、大人のお客様からも「こんなバウム見たことない！」と、毎年たくさんの嬉しいお声をいただいています。

珍しい形とかわいさで、サプライズスイーツやギフトにもぴったり。手土産にすれば華やかで喜ばれ、SNSにアップすれば「どこで買ったの？」と話題になること間違いなし！

登場する4つのキャラクターは、すべて手作業で作られており、表情もひとつひとつ違うんです♪

端まで惜しみなくたっぷりチョコレートでコーティングされており、見た目も味も大満足の仕上がりです。

さらに、このバーバウムのベースとなるバウムクーヘンは、米粉ならではの独特の食感が魅力。

小麦粉では決して出せないもっちり感があり、やさしいお米の甘さとともに、パサつきゼロのしっとりとした口あたりが上品な味わいです。

職人が一つひとつ丁寧に焼き上げ、手作業でデコレーションを施しているため、まさに一点物のような特別感が味わえます。

この秋いちばんの“胸キュン菓子”

可愛さも、美味しさも、まさに唯一無二。可愛さが止まらない千葉発のハロウィン限定スイーツ。手にした瞬間から心が踊る、特別なハロウィン限定スイーツを、ぜひご堪能ください。

美味しさの秘密は「千葉県産米粉100％」！

見た目だけでなく、美味しさにも徹底的にこだわりました。

老舗「お菓子のたいよう」の『ハロウィン・バーバウム』で使用するのは、地元・千葉県産の米粉100％。この米粉には、もっちりとした弾力とやさしい甘みがあり、バウムクーヘン本来のしっとり食感を存分に引き出すことができます。

一般的な米粉と比べると、千葉県産米粉は粒子が細かく均一で、焼き上げた際のきめ細やかさが抜群。そのため、手作業で丁寧に焼き上げるバウムクーヘンも、毎回安定した美味しさに仕上がります。

そして、地産地消の想いも、ひとつひとつのスイーツに込められています。

地元・千葉で育ったお米を使うことで、作り手と土地のつながりを感じながらお菓子を作ることができるのです。生産者の顔が見える原料を使う安心感はもちろん、地元の恵みを届けたいという職人の気持ちも、一緒にバウムクーヘンに閉じ込められています。このスイーツを手にするたびに、地元の温かさやほっこり感も味わえる――そんな特別なお菓子になっています。

職人たちは、丸く焼き上げたバウムを一本一本バーサイズにカットし、アイスキャンディースティックにさして手作業で仕上げています。この小さな手仕事の積み重ねが、見た目の可愛さと食べやすさ、そして唯一無二の“ハロウィン・バーバウム”の魅力を生み出しています。

可愛すぎて選べない！「4つ」のバーバウムをご紹介！

実はこのバーバウム、同じチョコレートに見えても、ひとつひとつ味わいが違うんです♪

まろやかミルク、ほんのりビターなダーク、そしてミルキーでやさしいホワイトチョコ。どれも個性が光る味わいで、思わず食べ比べたくなる美味しさです。

◆かぼちゃランタンの『ボーダー』

- 甘いミルクチョコレートベース- かわいいかぼちゃランタンのチョコ付き- ホワイトチョコで描かれたボーダー柄- 見た目も味も、ハロウィンムード満点！

甘いミルクチョコレートで包まれた、かわいいかぼちゃランタンのチョコ付きバーバウム。

ホワイトとオレンジのボーダー柄は、一本ずつホワイトチョコで丁寧に描かれています。

ふんわり柔らかい米粉バウムを、甘さたっぷりのミルクチョコレートで包み込むことで、口に入れた瞬間、まろやかなカカオの香りとミルクのコクが広がります。しっとりとしたバウムの層とチョコレートが溶け合い、どなたにも愛される王道の味わいに仕上げました。

そして何より嬉しいのは、食べられるかぼちゃランタンのリアルチョコ！

見た目も、一番ハロウィン気分を味わるのが、この『ボーダー』です♪

◆かわいいオバケの『ゴースト』

- ほろ苦いダークチョコレートベース- ラズベリーの甘酸っぱいサクサクパールクラッカン付き- オバケはホワイトチョコで可愛くデコレーション- 甘すぎずビターな味わいで、大人に人気No.1

濃厚なダークチョコレートの上に、ふわふわ浮かぶ白いゴースト、いたずら好きのオバケが可愛すぎるバーバウム。見た目の可愛さに反して、コーティングされたのは甘すぎず苦すぎないビターなダークチョコレート！まさに大人のための贅沢なハロウィンスイーツです。

表面には、サクサク食感のパールクラッカン（チョコレートでコーティングされたラズベリー味のシリアル）を散りばめ、濃厚なチョコレートの中でラズベリーのフルーティさが最高のアクセントに。



さらに、オバケ本体はホワイトチョコでデコレーションされ、顔はダークチョコで描かれています。

見た目にも味わいにもこだわった、甘すぎずビターな味わいで、大人に人気No.1の一品です。

◆包帯ぐるぐるのミイラ『マミー』

- ミルキーなホワイトチョコレートベース- 本体も包帯もミルキー感たっぷり- 茶色い目元はダークチョコレート- 甘党さん大歓喜の甘々ミイラ

ホワイトチョコレートの包帯を巻き付け、ギョロリとした瞳がコミカルなオバケの定番！

真っ白なホワイトチョコで全体を包み込み、包帯の立体感までリアルに再現。見た目はちょっぴりホラーでも、味わいはとびきりスイート！ひとくち食べると、やわらかなホワイトチョコの甘さが米粉バウムの香ばしさを引き立て、ミルキーでやさしい余韻が口いっぱいに広がります。

目元の茶色い部分はダークチョコレート、黄色い目玉はホワイトチョコでデコレーション。

まさに“ホワイトチョコ天国”！ホワイトチョコの世界にどっぷり浸れる、甘党大歓喜の一本！

◆青いもじゃもじゃ風『モンスター』

- ミルキーなホワイトチョコレートベース- もじゃもじゃ再現のザクザクチョコスプレー- 目と口はホワイトチョコとダークチョコのMIX- お子さま人気No.1のモンスターです♪

全身を鮮やかなブルースプレーで覆った、つぶらな瞳がキュートな“モジャモジャモンスター”。

大きなつぶらな瞳に見つめられると、食べるのがちょっぴりかわいそう…？

でも、ひとくち食べれば甘くてミルキー、チョコスプレーのザクザク感が止まらない！食べても食べても「モジャモジャ～！」な楽しい一本です♪

目と口はカラフルなホワイトチョコとダークチョコで描かれ、見た目もにぎやか。

「うわ～！食べられちゃう～！」と聞こえてきそうなこのかわいいモンスターは、子どもたちに大人気の不動のNo.1です！

オンライン限定！オリジナルギフトボックスでお届け！

毎年大人気の『ハロウィン・バーバウム』が、今年からオンライン注文に対応！

しかも、オンライン限定デザインの真っ赤なギフトボックスでお届けします。ボックスにはオリジナル帯とリボンを掛け、さらに『ハロウィン・バーバウム』専用のハロウィンショッピングバッグ付き！

届いてすぐにプレゼントできる仕様なので、ギフトや手土産にもぴったりです。

ラインナップは可愛さ満点の4本セット！

「どれも可愛すぎて選べない！」「全種類並べて飾りたい！」そんな毎年のお声にお応えして、4種類すべてを楽しめるセットをご用意しました。

職人の手仕事が光る、愛らしいハロウィンキャラクターたち。

地元・千葉の恵みと、熟練職人の技がぎゅっと詰まった特別なスイーツ。見た目も味わいも楽しい『ハロウィン・バーバウム』で、胸が躍るハロウィンをお迎えください。

数量限定！見つけたときがチャンス！

毎年あっという間に完売してしまう大人気スイーツです。今年のハロウィンは、キュートで美味しいバウムクーヘンと一緒にお祝いしましょう！

ご注文はこちら :https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/hw-stick-baum/

◆お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/86_1_90e23368b0778d2dd11049fce4c18f21.jpg?v=202510171028 ]

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com