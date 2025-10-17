【シエスタ函館】道南から“地域×AI”の未来を描く - 10/19（日）に「道南EXPO2025!」AIセッションで函館を含む道南のDX/AI実践モデルを語る

株式会社メイカヒット

2025年10月18日（土）・19日（日）に開催される「道南EXPO 2025」にて、株式会社メイカヒット(https://make-a-hit.co.jp/)代表の久保田 亮が登壇し、「遊び心から始めるわかりやすい地域DX」をテーマにトークセッションを実施します。

本セッションでは、地域課題を“AIの力”でどう解決できるか、そして「誰でも今日から始められるAI活用」をテーマに、楽しく・わかりやすく・実践的に語ります。

■ イベント概要

イベント名：道南EXPO 2025

日時：2025年10月18日（土）～19日（日）

会場：シエスタハコダテ4F／Gスクエア（北海道函館市本町24-1）

テーマ：「道南の未来を描く」

登壇セッション：「遊び心から始めるわかりやすい地域DX」

登壇日：2025年10月19日（日）11:00～12:30

モデレーター：赤井義大（birch株式会社 CEO）

ゲスト：久保田亮（株式会社メイカヒット代表）

■ セッション内容

地方では「DX推進」が叫ばれているものの、現場レベルでは“どう始めればいいか分からない”という声が多く聞かれます。

本セッションでは、そうした課題に対し「まず遊び心から触れる」ことを提案。AIを使った身近で実践的な活用事例を通して、地域住民・企業・行政が一歩踏み出すためのヒントを共有します。

登壇トピック（一部抜粋）- DXやAIがいま必要とされる本当の理由- 地方でDX・AIが進まない「構造的な壁」とは- 今日からできるAI活用テクニック（画像・文章・動画生成など）- 道南×AIで描く未来と、地域に生まれる新たな好循環

セッション内では、漁業・製造業・生活サービス業・家電メーカーなどの実例を紹介しながら、参加者が自分ごととしてAIを活用できるよう導きます。

また、トークの後半では「道南の未来をAIでどう拓くか」をテーマに、来場者との対話型ディスカッションも実施する予定です。

■ 登壇者プロフィール

久保田 亮/株式会社メイカヒット代表久保田 亮（株式会社メイカヒット代表）

1994年生まれ。上場企業に入社後に転職しテレビ局の取材記者を経て独立。

2023年に株式会社メイカヒットを設立し、「事業者に利益を、消費者に笑顔を」をミッションにAI研修やマーケティング支援を展開。

これまで全国4,000名以上にAI研修を実施し、自治体・企業のDX推進にも携わる。

YouTubeチャンネル「なるほどDAXラボ」や、在宅ワーク支援の「メイカラスクール」なども運営し、わかりやすく楽しいAI教育を広めている。

■ 久保田のコメント

主な活動実績- Genspark/天秤AI公式アンバサダー- 四日市商工会議所／AIセミナー登壇（製造業・化学業界向け）- 地方自治体でのDX研修実施- 大分県立別府翔青高校／マーケティング授業講師

「AIを正しく使えれば、誰もが豊かになれます。

地域の人たちがイキイキと働ける環境をAIでつくりたい。

そして、“道南を日本一おもしろい地域”にしたいんです。」

久保田が描くビジョンは、AIを通じて人手不足を解消し、地域経済を循環させること。

「外から売上を作り、地元企業の賃金を上げ、チャレンジできる地域にする」──その好循環が次世代の子どもたちの憧れとなり、“地方の希望”を育てていく構想です

■イベントチラシ

■ 取材・プレス向け案内

セッション当日または後日のインタビューまたは写真撮影可能。

登壇時のスライド資料なども提供可能です。

■ 参考リンク

Gスクエア（会場情報）：https://www.g-sq.jp/

メイカヒット公式HP：https://make-a-hit.co.jp/

YouTube「なるほどDAXラボ」：https://www.youtube.com/@DAXlab-mh