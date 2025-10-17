【OWNDAYS | オンデーズ】福岡県内27店舗目！インバウンド需要も高い福岡のランドマーク「キャナルシティ博多」に10月17日オープン！

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2025年10月17日（金）に、福岡県内27店舗目となる「OWNDAYS キャナルシティ博多店」をオープンいたします。

店舗情報URL：https://www.owndays.com/jp/ja/information/866(https://www.owndays.com/jp/ja/information/866)

店舗詳細

OWNDAYS キャナルシティ博多店

この度OWNDAYSは、福岡市にある運河（キャナル）を中心に緑溢れる広場や噴水が広がり、約200店舗が軒を連ねるエンターテインメント空間である「キャナルシティ博多」に出店いたします。福岡県の中心地区である博多と天神の中間に位置する同施設は、地元のお客様はもちろん、海外からの観光客も多く訪れる、活気溢れるエリアです。OWNDAYSは、人口・商業集積が高く、インバウンド需要も見込める福岡／九州を戦略的な重点地域と位置づけ、新規出店を積極的に進めています。今回の出店により、福岡県内27店舗目の開店となります。

リモート視力測定 イメージ

インバウンド顧客の来店が見込まれる本店舗では、英語・中国語対応可能なスタッフに加え、全12カ国語の対応が可能な「セルフ視力測定機」や、本部のコントロールセンターと店舗をオンラインで繋ぐ「リモート視力測定」を導入しています。これにより、国内外のお客様に対して、スムーズで安心な視力測定サービスを提供いたします。

店舗はメイン通りに面した好立地に出店。国籍を問わず、キャナルシティ博多を行き交う全ての方々の生活に寄り添いながら豊かな日常を提案してまいります。

店舗名： OWNDAYSキャナルシティ博多店

オープン日：2025年10月17日（金）

営業時間：10:00~21:00

住所：福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティオーパ 1階

季節のおすすめ

OWNDAYS | BACK in BLACK

今年9月に発売したばかりの新ブランド「OWNDAYS | BACK in BLACK」。ビジネスシーンにも映える定番のブラックカラーを基調としながらも、多彩なデザインバリエーションで、個性を演出します。機能性とファッション性を両立した一本を、ぜひ店頭でお試しください。

品番：OB2007X-5A
フレームカラー：C1 ブラック

品番：OB2007X-5A

フレームカラー：C1 ブラック

金額：\11,000（税込）

URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/OB2007X-5A?sku=9023(https://www.owndays.com/jp/ja/products/OB2007X-5A?sku=9023)

OWNDAYS | AIR

航空機にも使用される特殊素材「ウルテム樹脂」を採用した「OWNDAYS | AIR」。驚くほどの軽さとしなやかさが生み出す、ストレスフリーなかけ心地が最大の魅力です。今回登場した新色のクリアフレームは、かけるだけで顔周りに抜け感を演出し、洗練された印象を与えます。人気のフレームにトレンド感溢れる新色を追加し選ぶ楽しさも提供しております。

品番：AU2115N-4A
フレームカラー：C5 ブラウンハーフトーン

品番：AU2115N-4A

フレームカラー：C5 ブラウンハーフトーン

金額：\13,000（税込）

URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2115N-4A?sku=9168

キャナルシティ博多店 オープン記念キャンペーン

みんなで買えばお得な「みんなメガネ割」2本同時購入で2本目半額！

メガネまたはサングラスを2本以上お買い上げのお客様を対象に、2本目が半額となる大変お得なキャンペーンを 11月3日（月）まで開催！ファッションやシーンに合わせてご自身で2本を使い分けるのはもちろん、ご家族やご友人同士で1本ずつ選ぶなど、様々な組み合わせも可能です。この機会にぜひご利用ください！

期間: 10月17日（金）～11月3日（月）

※一部対象外商品がございます

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

OWNDAYS メガネ

https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses

OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses