ケンコー・トキナーギャラリー、展示作の公募を10月末まで受付中

株式会社ケンコー・トキナー

ケンコー・トキナー ギャラリーは、株式会社ケンコー・トキナー（本社：東京都中野区 代表取締役社長：櫻井 匡）本社2階に開設された、弊社製品のご愛顧にお応えするとともに、写真・映像文化の向上を目的とした写真ギャラリーです。

2025年10月から2026年3月までの展示作品を、4月30日まで公募を受付しています。グループ展、2人展、3人展も大歓迎です。ぜひご応募ください。

展示スペースはA3判なら横並びで25点が展示可能です。

ケンコー・トキナーギャラリー展示作の一例（トキナー100mm写真展）

応募作品について

・原則として、未発表の作品に限ります。

・作品撮影に際し、ケンコー・トキナー製品(*)を少なくとも 1 点以上ご使用下さい。 (*) フィルター・レンズ・三脚・撮影機材・用品など弊社公式ホームページ (www.kenko-tokina.co.jp)に掲載されている製品が対象となります。

詳細は下記をご覧ください

https://www.kenko-tokina.co.jp/gallery/kenkotokina_gallery_guidelines2022425.pdf

応募方法について

出展ご希望の方は、開催期間に応じた締切日までに、「出展申込書」に必要事項を記入 し、応募提出物（出展作品見本と作品解説）を添えてケンコー・トキナーギャラリー事務 局宛にお持ち込みください。（受け付けは持ち込みのみとさせていただきます）

募集受付は随時行います。お問い合わせフォームから持ち込み希望日をご連絡ください。

https://www.kenko-tokina.co.jp/gallery/contact.html

担当者が直接作品を受け取り、ご希望を伺います。

開催期日および期間は、ギャラリーの運営上、当社で決めさせていただきます。

写真展の取り止めおよび内容の変更は、開催予定日の 4 ヶ月前までにお申し出ください。 展示スペース・展示期間およびギャラリーの開館時間は以下のようになります。

・ギャラリー名称：ケンコー・トキナーギャラリー

・場所：ケンコー・トキナー中野本社ビル２F

・壁面の長さ：約 20m（展示可能点数：全紙換算で約 22 点）

・展示期間：原則として 2 週間 ・開館時間：11:00～19:00

・休館日：毎週火曜日・GW・夏期休業・年末年始

・所在地：〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル中野駅北口下車徒歩 7 分

費用について

・ギャラリーの使用料は無料ですが、展示作業費用5万円（税込・2025年４月現在、株式会社フレームマン）を出展者がご負担ください。プリントは持ち込みが可能です。

・「無料貸出の額縁」のご用意がございます。なお、出展者が写真額をご自分で用意する場合は、原則的に「ケンコー写真額」をご使用ください。

（貸出額はケンコー「ギャラリーA3ブラック」30枚、「画廊 全紙ブラック」20枚）

・搬入/搬出、展示作業については、指定業者（株式会社フレームマン）が行います、指定業者以外の展示に関しては許可していません。

（ご参考）

プリントを株式会社フレームマンに依頼する場合は、下記が参考価格です。

プリント料金（A3 30 枚）

プリントのみ：12 万円

プリントと裏打ち(*)：21 万円

(*)「裏打ち」はプリントの平面性を保つために行うもので、展示期間中、作品のクオリティーを保つために必要です。

ギャラリー運営

株式会社ケンコー・トキナー

https://www.kenko-tokina.co.jp/