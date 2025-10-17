ÆüÊÆHip-Hop¥·ー¥ó¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹MIYACHI¡Ê¥ß¥ä¥Á¡Ë¡¢ÅìÀ¾Ê¸²½¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSALARYMAN STRIKES BACK¡Ù¡Ê¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ÎµÕ½±¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹
±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥é¥Ã¥Ñー¤ÎMIYACHI¡Ê¥ß¥ä¥Á¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSALARYMAN STRIKES BACK¡Ù¡Ê¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ÎµÕ½±¡Ë¤òMass Appeal Records¤«¤é¥ê¥êー¥¹¡£¸µ¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê10¶ÊÆþ¤ê¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Â¿ºÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ëMIYACHI¤Ï¡¢Èà¤ÎYouTube¤Î¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëKONBINI CONFESSIONS¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¥Ú¥ë¥½¥Ê¤ò½éÍ»¹ç¡£°ìÂÎ²½¤·¤¿¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ïー¥ë¥É¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥é¥Ã¥×³¦¤Î¸½¾õ¤ËÂçÃÀ¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡ÖHERO¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢MIYACHI¤ÏNAS¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊHip-Hop¥ìー¥Ù¥ëMass Appeal Records¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥Ã¥×¥·ー¥ó¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Èà¤Î»ÈÌ¿¤ò¿ë¤ËÁ´¤¦¤¹¤ë¡£
MIYACHI - "HERO"
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=UJ0QHW35130 ]
¡ØSALARYMAN STRIKES BACK¡Ù¡Ê¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ÎµÕ½±¡Ë¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢»à¤Ì¤Û¤ÉÂà¶þ¤ÇÃ±Ä´¤Ê²ñ¼ÒÀ¸³è¡¢¼Ò²ñµ¬ÈÏ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤¬¡È¥¯ー¥ë¡É¤È¾Î¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶Á¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿±Ô¤¤¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÇËÜ²»¤ÇÈ¿µÕ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖAI CHAN¡×¤Ç¤Ï¡¢AI¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡ー¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¡ÖONLY¡×¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÈÆüËÜ¤Ç°é¤Ã¤¿MIYACHI¤Ï¡¢¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó»þÂå¤Î³ëÆ£¤ò¶Ê¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¤Î°µÎÏ¤äÀ®¸ù¤Îµõ¾þÀ¤ËÂÐÖµ¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Èー¥ó¤Ï¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖNANDEYANEN¡×¤ÇÄê¤á¤é¤ì¡¢ÄË¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¡¢¤É¤³¤«¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥¢¥Ë¥áÉ÷¤Î¥Üー¥«¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÄÖ¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¶Ê¡ÖDO ME¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥ºHip-Hop³¦¤Î½ÅÄÃAK-69¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¡¢ÇüÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç°µÅÝ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Kodak Black¤äNBA YoungBoy Never Broke Again¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥°¥é¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎDubba-AA¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¨¥¤¡Ë¤¬¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ÖUFO¡×¤Ç¤Ï¡¢°Û¼¡¸µ¥È¥é¥Ã¥×¥Óー¥È¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤òÀ±´ÖÎ¹¹Ô¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
MIYACHI¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÊ¸²½Åª»ëÅÀ¤Ï¡¢Èà¤¬¸¸ÌÇ¤·¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¿Íµ¤YouTube¥·¥êー¥ºKONBINI CONFESSIONS¤«¤é¡¢£µ·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Boiler Room Hong Kong¤Ç¤ÎÇ®¶¸Åª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿ï½ê¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î²»³Ú¤Ï¡¢ÅìÀ¾Ê¸²½¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÊª»Ö¸þ¤ÈË°¤¯¤Ê¤¾ðÇ®¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ëHip-Hop¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSALARYMAN STRIKES BACK¡Ù¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤ËÇû¤é¤ì¤º¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤ËÅØÎÏ¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÉé¤±¸¤¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈà¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Èà¤é¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢±©¤Ð¤¿¤¯¤¿¤á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤À¡×¡£
MIYACHI - "DO ME" [FEAT. AK-69]
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=6-ZCqAos93E ]
¢£MIYACHI¡Ê¥ß¥ä¥Á¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1993Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥ê¥ª¥ó¡¦¥ß¥ä¥Á¡¦¥Ñー¥ë¤ÏÆü·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ï¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡¢¥¢¥Ã¥Ñー¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¤Î²»³Ú°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¡¢Miyachi¤Ï¹â¹»Æþ³Ø»þ¤Ëºî»ì¤Ê¤É¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£Miyachi¤Ï¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ó¥×¥ëÂç³Ø¤Ç²»¶Á¹©³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¹â¹»»þÂå¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ËÍ§¿ÍÃ£¤È¥é¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢Êü²Ý¸å¤ËBEATÀ©ºî¤â¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¥Æ¥ó¥×¥ëÂç³Øºß³ØÃæ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥³¥ß¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ÆÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¡¢ÆüËÜ¤ØÎ¹¹Ô¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç±¤¡ÊRAP¡Ë¤òÆ§¤ß»Ï¤á¤ë¡£
¡ÈWAKARIMASEN¡É¤ò2018Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·ー¥ó¤ËµÞÉâ¾å¡£¤½¤Î¸å¤¹¤°¤ËJAY PARK¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿ ¡ÖMessin¡×¡¢¡ÖMAINICHI¡×¡¢ÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¡ÖCrazy Outside¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯É½¡£RADWIMPS¡¢MISIA¡¢m-flo¡¢ANARCHY¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ²»³Ú³¦¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡£2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFamima Rap¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
Èà¤Î±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKONBINI CONFESSIONS¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô23Ëü¿Í¤Ç¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Boiler Room¡Ê¥Ü¥¤¥éー¡¦¥ëー¥à¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¥Õ¥¡¥óÁØ¤ÏÇ¯¡¹¹ñºÝ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏNAS¤¬ÁÏÀß¼Ô¤ÎÊÆ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥ìー¥Ù¥ëMass Appeal¤ÈÆüËÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç½é¤á¤Æ·ÀÌó¤·¡¢º£ºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¸µ¤È¤Ê¤ë¡£
MIYACHI¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
MIYACHI¡Ê¥ß¥ä¥Á¡Ë
¥Ë¥åー¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSALARYMAN STRIKES BACK¡ÙÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://massappeal.lnk.to/SSB
¥ìー¥Ù¥ë¡§Mass Appeal
Tracklist:
1. NANDEYANEN
2. OHAYO!
3. HERO
4. DONT LOSE
5. BOUZU
6. UFO
7. AI CHAN
8. ONLY
9. DO ME (Feat AK-69)
10. EASY
¢£Music Videos:
¡ÖDO ME [FEAT. AK-69]¡×https://www.youtube.com/watch?v=6-ZCqAos93E
¡ÖHERO¡×https://www.youtube.com/watch?v=UJ0QHW35130
¢£Follow MIYACHI:
YouTube: https://www.youtube.com/@MiyachiOfficial
Instagram: https://www.instagram.com/kingmiyachi/
TikTok: https://www.tiktok.com/@kingmiyachi
X: https://x.com/kingmiyachi
¢£KONBINI CONFESSIONS
YouTube: https://www.youtube.com/@KONBINICONFESSIONS/
Instagram: https://www.instagram.com/konbiniconfessions
TikTok: https://www.tiktok.com/@konbiniconfessions
X: https://x.com/konbinitweets
ーーThe Orchard Japan¤Ï¡¢²»³ÚÇÛ¿®¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡õ¥ìー¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦45°Ê¾å¤Î»Ô¾ì¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥ïー¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿³ÑÅª¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£