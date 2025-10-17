企業と市町村をつなぐ「ほっかいどう応援セミナー」を東京で開催

北海道

北海道では、地域の支援ニーズと企業や団体の皆さまの応援ニーズのマッチングを通じて、多様化・複雑化する地域課題を解決するため、様々な取組を展開しているところです。

このたび、企業等の皆さまと道内市町村のマッチング機会の創出のため、「ほっかいどう応援セミナー」を開催します。

道産品を試食・試飲しながらの交流会や、ふるさと納税返礼品などが当たる抽選会も予定しておりますので、是非、ご参加ください。

開催日時

2025年11月18日（火）14：00～16：30（受付開始13:00）

開催場所

シティホール&ギャラリー五反田

(東京都品川区西五反田8丁目4-13五反田JPビルディング3階)

開催内容- 市町村プロジェクトPRセッションリアルタイムで交流できる投稿ツールを活用し、登壇者(市町村長等)とその場で意見交換- 交流会（市町村PRブース）市町村プロジェクトのほか、食や観光などもPR道産品の試食・試飲を通じて地域の魅力を体感大阪会場での市町村プロジェクトPRセッションの様子大阪会場での交流会(市町村PRブース)の様子参加市町村

札幌市、豊浦町、鹿部町、旭川市、東神楽町、上川町、音威子府村、浜頓別町、北見市、滝上町、鹿追町、幕別町

参加対象

北海道を応援いただける企業・団体の皆さま

申込方法

申込みフォーム(https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=lMy4r8zG)から簡単にお申込みいただけますので、必要な情報をご記入のうえ、2025年11月11日(火)までに送信いただきますようお願いいたします。

ほっかいどう応援団会議

ほっかいどう応援団会議は、北海道を「応援したい」という皆さまのネットワークであり、ご参加いただける企業・団体、個人の皆さまを募集しています。詳しくは、ホームページをご確認ください。

ほっかいどう応援団会議ホームページはこちら(https://hkd-ouendankaigi.jp/)