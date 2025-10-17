『ザ・ゴール4 在庫管理の魔術』コミック版出版記念リテールマネジメント研究会発足

株式会社Goldratt Japan

株式会社Goldratt Japan（本社：東京都港区）は、『ザ・ゴール４ 在庫管理の魔術』コミック版の出版を記念し、「リテールマネジメント研究会」を設立いたします。本研究会は、小売・リテール業界で現場改革や経営判断を担うリーダーが集い、持続的に成長するビジネスと、働く人にとって誇りある現場を実現することを目的としています。

お申込みはこちら：https://retailmanagement251113.peatix.com/

日本の小売業の市場規模は160兆円を超え、関連するサプライチェーンやサービス産業を含めると、国全体の経済を支える中核的な存在です。しかし、長らく低価格競争や人手不足、過剰在庫などの構造課題に直面し、現場の疲弊や利益率の低下が続いてきました。こうした状況の中で求められているのは、単なる効率化やデジタル化ではなく、人が生き生きと働き、社会に持続的な価値を生み出す経営モデルへの転換です。

リテールマネジメント研究会は、この変革を実現するため、有識者の知見に触れながら、成果を上げてきた実践者の事例から、新しい発想や気づきが生まれる場とします。第1回は、東京・飯田橋の水辺に佇む「CANAL CAFE」にて開催し、今後も定期的に開催いたします。

ここから、楽しい現場と儲かる会社を両立させるリテールの新しい挑戦が本格的に始まります。

■ 開催概要

『在庫管理の魔術』コミック版出版記念 リテールマネジメント研究会（第1回）

日 時： 2025年11月13日（木）16:00～20:00

会 場： CANAL CAFE

定 員： 50名（予定）

参加費： 8,000円（セミナーのみ参加 5,000円）

※事前決済 会場での現金払いは対応しておりません。

参加特典： 『在庫管理の魔術』コミック版プレゼント

お申込みはこちら：https://retailmanagement251113.peatix.com/

■ プログラム

16:00～16:30

リテールマネジメント研究会設立趣旨

「リテールがなぜITベンチャーを上回る利益を生み出す会社になれるのか」

（『ザ・ゴール４ 在庫管理の魔術』コミック版プロデューサー 岸良裕司）

16:30～18:00

設立記念講演

『在庫管理の魔術コミック版』から学ぶ 楽しい現場、儲かる会社をつくる極意

（ファッション流通コンサルタント/ディマンドワークス代表・『ユニクロ対ZARA』著者 齊藤孝浩氏・Goldratt Japanパートナー 飛田基）

18:00～20:00

ネットワーキングパーティー

■講師プロフィール

岸良裕司

株式会社Goldratt Japan CEO 『ザ・ゴール４在庫管理の魔術』コミック版プロデューサー 全体最適のマネジメントサイエンスであるTOC（Theory Of Constraint:制約理論） をあらゆる産業界、行政改革で実践し、活動成果の一つとして発表された「三方良しの公共事業」はゴールドラット博士の絶賛を浴び、07年4月に国策として正式に採用される。幅広い成果の数々は、 国際的に高い評価を得て、活動の舞台を日本のみならず世界中に広げている。08年4月、ゴールドラット博士に請われて、ゴールドラット・コンサルティング・ディレクターに就任し、日本代表となる。そのセミナーは、 楽しく、わかりやすく、実践的との定評がある。著作活動も活発で、笑いながら学べ、しかも、物事の本質を深く見つめるユニークなスタイルで読者の共感を呼び、ベストセラーを多数出版している。 海外の評価も高く、さまざまな言語で、世界各国で本が次々と出版されている。

齊藤 孝浩

グローバルなアパレル商品調達からローカルな店舗運営まで、ファッション業界で豊富な実務経験を持つファッション流通コンサルタント。過剰在庫を粗利とキャッシュに換える在庫マネジメントのための組織づくりと業務構築を専門とする。経営者のビジョンに基づくキャッシュフローコーチも務める。ディマンドワークス代表 （https://www.dwks.jp/）「ユニクロ対ZARA」、「アパレル・サバイバル」（共に日経BP）著者、/WWDジャパン「ファッション業界のミカタ」連載中

【職務経歴】

総合商社、ヨーロッパブランド日本法人（輸入卸）、アパレル専門店などで業務上 過剰在庫に苦労した実体験をバネに、ファッション専門店の在庫最適化のための在庫マネジメントの独自ノウハウを体系化。

これまでに、成長段階にある新興企業中心に３０以上の事業を支援し、うち７ブランドの年商１００億円突破を見届ける。現在は、人とAIが共存して生産性を上げて行く世界を目指し、AIを活用したチェーンストア各拠点・全SKUの在庫最適化のソリューション導入を支援中。

■ゴールドラットグループについて

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。同グループは全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレークスルーをもたらしています。私たちは、ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう！」を合い言葉に企業活動を展開しています。

URL： https://www.goldratt.co.jp/