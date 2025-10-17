2025年9月度 入札・公募件数は8.4万件　全国の動向を集計【入札王】

株式会社ズノー

- 入札・公募件数は84,236件。前月比103.1％、前年同月比98.7％で前年並みの水準を維持。- 物品・情報関連分野が増加。「文房具・事務用品・図書」「家具・寝具・什器・備品等」「情報処理機器・ソフト及び業務」などが前月を上回る。- 入札予定情報件数は15,295件。前月比75.6％、前年同月比101.0％で前年とほぼ同水準。

入札・公募件数の推移

前月から増加し、前年並みの水準を維持

各機関が公示する入札案件・公募案件を集計したものです。

月別の入札・公募件数

2025年9月の入札・公募件数は84,236件でした。前月の81,738件から2,498件増加し（前月比103.1％）、8月に見られた落ち込みからわずかに回復しました。前年同月（2024年9月：85,387件）と比較すると1,151件の減少（前年同月比98.7％）となり、前年とほぼ同じ水準を維持しています。

直近12か月の推移を見ると、2025年初頭には1月の112,006件、2月の127,470件など10万件を超える月が複数ありました。その後も6月（107,653件）、7月（105,675件）と高水準を保ちましたが、8月は81,738件まで減少。9月はそこから持ち直し、8万件台半ばまで回復しています。結果として、9月の件数は直近1年間の中で中位付近に位置し、安定した推移が見られました。

業種別にみる入札件数の分布と変化

物品・情報関連分野が増加、建設関連は横ばいで推移

2025年9月の業種カテゴリ別の件数

2025年9月の業種別入札件数では、全体として前月よりわずかに増加しました。物品・事務用品関連では「文房具・事務用品・図書」が3,118件（前月比117.6％）、「家具・寝具・什器・備品等」が5,618件（前月比112.9％）、「家電・カメラ・映像関連の機器・用品及び業務」が2,528件（前月比111.6％）と増加。これらの分野が全体の件数を押し上げました。

「情報処理機器・ソフト及び業務」は4,229件（前月比110.0％）、「理化学機械器具類」も2,234件（前月比114.4％）と伸びを見せ、研究・技術関連分野でも入札件数が増加しています。

一方、「設計・測量」は8,877件（前月比92.7％）、「調査・研究業務」は5,677件（前月比92.9％）、「その他の業務委託」は4,637件（前月比89.8％）と減少しました。「PFI（指定管理者）」も577件（前月比66.8％）にとどまりました。

建設関連では、「土木工事」が14,465件（前月比100.2％）、「道路関連工事」が8,254件（前月比103.3％）と横ばいで推移。「空調・換気・給排水・衛生機器及び工事」は7,028件（前月比99.4％）で、設備関連も安定した動きを見せています。

入札予定情報件数の推移

前月から減少、前年同月とほぼ同水準で推移

入札予定情報とは、当初予算、補正予算等に基づいて、比較的大きな金額の案件が一会計年度の情報として公表されるものです。

月別の入札予定情報件数

2025年9月の入札予定情報件数は15,295件でした。前月（2025年8月：20,233件）と比較して4,938件の減少（前月比75.6％）となりましたが、前年同月（2024年9月：15,140件）との差は＋155件（前年同月比101.0％）で、前年とほぼ同じ水準を維持しています。

前月比では減少したものの、前年との比較では安定した件数が確認されました。前月比では約5,000件の減少となりましたが、前年同月と比べるとほぼ同数であり、大きな変動は見られませんでした。

調査概要

名称：入札・公募・予定情報の月次レポート（2025年9月）

調査方法：入札情報提供サービス「入札王」の情報から分析

調査対象日：2023年10月1日～2025年9月30日

調査対象情報数：3,547,092件



■データの集計について

◆月別の入札・公募件数

「入札王」のデータベースにある入札情報から算出。落札情報を含みません。

◆2025年9月の業種カテゴリ別の件数

「入札王」が独自に49業種カテゴリに分類したデータから算出。

複数の業種カテゴリが1案件に付与されることがあるため、業種カテゴリの合計件数が月別の入札・公募件数にはなりません。

◆月別の入札予定情報件数

「入札王」が各月に収集した入札予定情報数から算出。

■法人概要について

株式会社ズノー

所在地：東京都港区東麻布1-5-2 ザイマックス東麻布ビル8F

入札王事務局 直通03-6441-0332

設立：2004 年7 月/ 資本金：75,385 千円/ 代表取締役：高瀬真尚

E-mail : supportking@nyusatsu-king.com



■事業内容

・全国の公共機関の入札・落札情報を提供するASPサービス「入札王」運営

・TV番組、YouTube等の映像制作

・TV番組等エンターテイメントから企業関連まで、リサーチ＆コンサルティング

・VRなど、最先端のデジタル関連の設計、制作、運営

・Web、アプリ等の新規メディアの開発・制作・運営

・Webコンテンツマーケティング