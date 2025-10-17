石川県・石川県警察主催「令和7年『飲酒運転根絶の日』及び『年末の交通安全県民運動』出発式」12月10日（水）東海電子CEO杉本が講演
アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2025年12月10日（水）に石川県および石川県警察が主催する「令和7年『飲酒運転根絶の日』及び『年末の交通安全県民運動』出発式」に参加いたします。本イベントでは、当社のアルコールインターロック技術の体験展示を行うとともに、代表取締役CEO杉本哲也が「飲酒運転を、テクノロジーで防ぐ」をテーマに講演を行います。
本イベントを通じて、地域社会と連携しながら、飲酒運転のない安全な交通社会の構築に貢献してまいります。
【イベント概要】
日時：令和7年12月10日（水）10:00～12:00
場所：金沢港クルーズターミナル 1階CIQエリア（石川県金沢市無量寺町リ-65）
主催：石川県・石川県警察
当社は本イベントにおいて、以下の取り組みを行います。
1．アルコールインターロックの体験展示
2.講演会：「飲酒運転を、テクノロジーで防ぐ」
登壇者：東海電子株式会社 代表取締役CEO 杉本哲也
時 間：10:30～12:00
参加をご希望の方は、メールまたは電子申請（QRコード）にてお申し込みください。
・メールアドレス：seian-k@pref.ishikawa.lg.jp
・申込先 ：石川県生活環境部生活安全課
・締 切 ：11月21日（金）
・参加費 ：無料
・定 員 ：先着100名
お問合せ先：石川県生活環境部生活安全課
TEL:(076)225-1387/FAX(076)225-1389
飲酒運転根絶に向けた取り組みにご興味のある方、
交通安全技術に関心のある方は、ぜひご参加ください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
■本件に関する問い合わせ先：東海電子株式会社 IL推進事業部
E-mail: info@tokai-denshi.co.jp
■東海電子株式会社 IL推進事業部
Instagram：https://www.instagram.com/tokai_denshi_il
X：https://x.com/tokai_denshi
Line：@700xyfip
■東海電子は、交通安全・地域啓発イベントの参加を希望しています！
地域の安全管理に関わるみなさま、ぜひお声がけください。
https://transport-safety.jp/archives/26257
■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。
東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/
東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/
東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/