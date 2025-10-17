東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2025年12月10日（水）に石川県および石川県警察が主催する「令和7年『飲酒運転根絶の日』及び『年末の交通安全県民運動』出発式」に参加いたします。本イベントでは、当社のアルコールインターロック技術の体験展示を行うとともに、代表取締役CEO杉本哲也が「飲酒運転を、テクノロジーで防ぐ」をテーマに講演を行います。

本イベントを通じて、地域社会と連携しながら、飲酒運転のない安全な交通社会の構築に貢献してまいります。

石川県・石川県警察主催「令和7年『飲酒運転根絶の日』及び『年末の交通安全県民運動』出発式」12月10日（水）東海電子CEO杉本が講演

【イベント概要】

日時：令和7年12月10日（水）10:00～12:00

場所：金沢港クルーズターミナル 1階CIQエリア（石川県金沢市無量寺町リ-65）

主催：石川県・石川県警察

当社は本イベントにおいて、以下の取り組みを行います。

1．アルコールインターロックの体験展示

2.講演会：「飲酒運転を、テクノロジーで防ぐ」

登壇者：東海電子株式会社 代表取締役CEO 杉本哲也

時 間：10:30～12:00

参加をご希望の方は、メールまたは電子申請（QRコード）にてお申し込みください。

・メールアドレス：seian-k@pref.ishikawa.lg.jp

・申込先 ：石川県生活環境部生活安全課

・締 切 ：11月21日（金）

・参加費 ：無料

・定 員 ：先着100名

お問合せ先：石川県生活環境部生活安全課

TEL:(076)225-1387/FAX(076)225-1389

飲酒運転根絶に向けた取り組みにご興味のある方、

交通安全技術に関心のある方は、ぜひご参加ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■本件に関する問い合わせ先：東海電子株式会社 IL推進事業部

E-mail: info@tokai-denshi.co.jp

■東海電子株式会社 IL推進事業部

Instagram：https://www.instagram.com/tokai_denshi_il

X：https://x.com/tokai_denshi

Line：@700xyfip

■東海電子は、交通安全・地域啓発イベントの参加を希望しています！

地域の安全管理に関わるみなさま、ぜひお声がけください。

https://transport-safety.jp/archives/26257

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/