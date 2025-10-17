ワキガ・多汗症治療ミラドライ専門【CLINIC N】東京銀座　おかげさまで開院5周年を迎えます。

CLINIC N (クリニックN)ミラドライ専門クリニック CLINIC N

CLINIC N（クリニックN）東京銀座は、大規模な美容クリニックとは異なり、ミラドライ認定医である女性院長が全ての患者様の全工程を担当する、一人ひとりに丁寧に向き合うミラドライ専門クリニックです。

そもそもミラドライとは？

ミラドライとは、切らない多汗症ワキガ治療法（医療機器）です。

マイクロ波を用いて、脇汗やワキガの原因となる汗腺の大部分が存在する脇の真皮深層から皮下組織浅層を加熱することで汗腺を焼灼・凝固させ、発汗や腋臭（わきが）を抑制します。切らないため、脇に傷跡が残らず、ダウンタイムが軽度で、効果は直後から出ます。

さらにミラドライについての詳細をお知りになりたい方へ

当院のミラドライ治療の特徴

発汗テストで脇汗の出る部位を把握

当院では、施術前に発汗テストを行い、なるべく汗が出る部位を確認した上で照射範囲を決定しています（特定のメニューにて）。さらにミラドライ認定医が完全２倍の広範囲ダブル照射を行う治療が当院の特徴です。１回の治療でなるべく高い効果が出るようにしています。

モニター様との共同の歩み

多くのモニター患者様にご協力をいただき、施術を「やりっぱなし」にせず、経過やご意見を丁寧にフィードバックとして反映してきました。その積み重ねが照射範囲や手技の改良に繋がり、より高い効果と満足度の治療を実現しています。

情報発信の積み重ね

５年をかけて、公式HP内のミラドライに関するブログ記事が80本以上蓄積されるに至っています。

全ての記事を院長自身が書いています。

モニター様ご協力の下、脇の写真を掲載したものや施術中の動画など、ミラドライを検討されている方が具体的にイメージを持っていただける情報も充実してきました。

患者様方からも、当院のHPがどこよりも詳しいとのお声をいただいたりします。

ミラドライ東京口コミ高評価

おかげさまで、開院以来4年半以上にわたり東京エリアで多くの高い評価をいただいております（2021年-25年上半期、美容医療の口コミ広場にて）

こうしたお声の積み重ねが、CLINIC Nの励みとなり、誠実な医療を続ける原動力となっています。

ご紹介、全国からのご来院

５年が経過する中で、親子・ご兄弟・ご夫婦・ご親戚など、ご家族の中でご紹介いただきご来院される患者様も増えてきました。大切なご家族に当院をおすすめいただけるのは大変光栄なことです。

地域としては、北海道から九州まで、日本全国各地からご来院いただいております。

（※一定の条件を満たした場合にお受けしております。）

ご紹介や口コミでつながるご縁の一つひとつが、当院の大切な財産です。

「本当に効くの？」という声に、真摯に向き合って

一部ネット上では「ミラドライは効かない」といった書き込みも目にしますが、

当院では開院以来、効果を実感された多くの患者様に支えられ、ミラドライ一筋で5年を歩んでまいりました。前述の、ご家族へのご紹介なども含め、本当に効果がなければここまで継続することはできなかったと考えています。

これからも、一人ひとりの症状に誠実に向き合い、確かな結果を追求してまいります。

【院長コメント】

当院が5周年を迎えることができましたのは、これまで当院や院長を信頼しご来院くださった患者様皆様のおかげです。

この５年間、ワキガや多汗症に悩まれる方々がどれほど深い苦しみやお悩みを抱えていらっしゃるかを、日々の診療の中で痛感して参りました。その思いに応えるべく、一つひとつの施術に魂を入れて取り組んでいます。

CLINIC Nは大きな組織ではありませんが、だからこそ、全ての工程を自らの手で行い、効果・安全性・満足度のすべてに責任を持つことを大切にしてきました。

今後も、切らないワキガ・多汗症治療ミラドライの専門クリニックとして、科学的根拠と臨床経験の両面から、可能な限り高い効果を追求し続けてまいります。

5年間支えてくださった皆様に、心より御礼申し上げます。

これからも進化していくCLINIC Nに、どうぞご期待ください。

5周年を記念した特別プランも複数ご用意しております。

詳細は公式サイトにてご覧ください。

院長 ミラドライ認定医 小川 直美

【クリニック概要】

名称：CLINIC N（クリニック N）

院長： 小川 直美 医学博士

所在地：東京都中央区銀座7-13-1 STAGE GINZA 6F

アクセス：銀座駅徒歩4分／東銀座駅徒歩3分／JR新橋駅徒歩7分

診療時間：13:00～20:00（完全予約制・不定休）

