オリジナルミルクチョコレート専門店「Murir（ミュリル）」から新商品が登場！“ミルクチョコレート”を堪能できるガトー・ショコラやフォンダンショコラなど。
「おとなのミルクチョコレート」がコンセプトの、オリジナルミルクチョコレート専門店「Murir（ミュリル）」は、10月中旬のオンラインショップのリニューアルに伴い、新商品を発売いたします。
Murirのミルクチョコレートだからこそ生まれるおいしさを、たっぷりとお届けします。
頑張った自分へのご褒美や、大切な方への贈り物に、ぜひご利用ください。
新商品3品
“ミルクチョコレート”を生かしたガトー・ショコラ
Gateau au chocolat（ガトー・ショコラ）
〈毎月30個限定〉
■価格：\3,456（本体価格\3,200）
■販売期間：2025年10月23日(木) 午前10時～
※月ごとに数量限定での販売となりますので、 限定数に達し次第、販売を終了させていただきます。
Murirのやさしい味や香りを生かした、濃厚ながらしっとりと軽い口あたりの“ミルクチョコレート”のガトー・ショコラ。
商品全体の約1/3をミルクチョコレートが占めており、Murir のおいしさをたっぷりとご堪能いただけます。上にはクランブルをのせ、食感の変化を添えて。ほんのりと効かせたゲランドの塩が、Murirのやさしく深い味わいを際立たせる自信作です。
毎月30個限定での販売となります。贈り物にもおすすめです。
催事でご好評いただいたフォンダンショコラがオンラインショップに登場
Fondant au chocolat au Murir（フォンダンショコラ・オ・ミュリル）
〈秋冬限定〉
■価格：\918（本体価格\850）
■販売期間：2025年10月23日(木) 午前10時～2026年3月31日(火)
2025年の阪急バレンタインチョコレート博覧会で先行販売し、大変ご好評いただいた商品。秋冬限定商品として、オンラインショップでの販売を開始します。しっとりとしたショコラ生地に、Murirのオリジナルミルクチョコレートをたっぷりと閉じ込めたフォンダンショコラ。
一般的にはスイートチョコレートが使用されることが多いフォンダンショコラですが、Murirでは「ミルクチョコレート」を使用。濃厚でありながらもミルクチョコレートのやさしい味わいをお楽しみいただける特別な味わいです。
人気の商品に箱タイプが仲間入り
Croustillant caramel chocolat ( クリスティアン・キャラメル・ショコラ）12個入
〈贈り物にも〉
■価格：\2,808（本体価格\2,600）
■販売期間：2025年10月23日(木) 午前10時～
ザクザク、カリっと。食べると気分が弾むような商品になれば…そんな想いを表 現したこちらは、ファンも多い人気商品。
香ばしい食感がクセになるキャラメルナッツチョコレートです。厳選した素材を使用して炊き上げたキャラメルに、ローストしたアーモンドやくるみを加えて、ほのかな塩味感じる濃厚なヌガーに仕上げ、Murir のやさしいミルクチョコレートでコーティングしました。 これまで6個入のスタンドパックのみでの販売でしたが、ご好評につき、贈り物 としてもご利用いただきやすい12個入の箱タイプが登場いたします。
【公式サイト】 https://shop.murir.net/
【公式 Instagram】 https://www.instagram.com/murir.net_official/
【公式 X（旧 Twitter）】 https://twitter.com/Murir_net
Murir（ミュリル）について
「おとなのミルクチョコレート」がコンセプトの、実店舗を持たないオリジナルミルクチョコ レート専門店。 スイスの広大な敷地でのびのびと過ごし牧草のみを食べて育った牛たちから絞られたやさし く繊細で優雅な風味を持つ「メドゥミルク」に、フローラルな香りをもつエクアドル産のアリバ 種のカカオ豆をあわせたこだわりのミルクチョコレート。くちどけ、なめらかさ、力強さ、コク、 香り、新鮮さ、繊細さ、余韻 ...1つ1つの要素にこだわり、ひとくちで気持ち安らぐ、心地よい 時間をお届けします。