『ソフィ センターインコンパクト1/2※』“HANA”とコラボレーションした限定デザインを発売

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、持ち運びに便利な生理用ナプキン『ソフィ センターインコンパクト1/2※』において、若年層に人気の7人組ガールズグループ“HANA”とコラボレーションした限定パッケージを、2025年10月上旬より全国にて期間限定品として発売したことをお知らせします。

※ 当社商品比

■“HANA”について

“HANA”は2024年、「BMSG × ちゃんみな GIRLS GROUP AUDITION 『No No Girls』」より誕生した、CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組ガールズグループです。

「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください」というメッセージのもと行われたオーディションは、大きな注目を集め、候補者たちがさまざまな“No”を乗り越えて成長する姿は、特に10代から20代の若い女性たちから多くの共感を呼びました。

■発売の背景

『ソフィ センターインコンパクト1/2※』は、生理中に感じるさまざまなわずらわしさを軽減し、生理中でも自分らしくいたい女性を応援するブランドです。自分らしく生きることの大切さを体現する“HANA”の姿勢が、「生理で感じる“No”を少しでも減らしたい」という当社の想いと重なり、今回のコラボレーションが実現しました。「どんな日も、どんなあなたも、咲けますように。」をコンセプトに、メンバー自身が構想し、こだわりの詰まったパッケージデザインを制作しました。

■商品の特長

（１）メンバーからの手書きメッセージ“HANA言葉”の個包装を採用

生理中の女性たちに寄り添うメッセージを、個包装にデザインしました。

（２）計6種類の限定パッケージ

長さ・香りの異なる計6種類をご用意。その日の気分にあったナプキンをお使いいただけます。

■“HANA”からのコメント

ユニ・チャーム『ソフィ センターインコンパクト1/2※』を手がけることができて、大変光栄です！

自分を愛することの大切さを知っている私たち（“HANA”）だからこそ、実現できたコラボレーションだと感じています。

「どんな日も、どんなあなたも、咲けますように。」という私たちの想いが、多くの方に届くことを願っています。ぜひ、パッケージに込めた手書きメッセージにも注目してください！

■ビハインドムービーを公開

また、10月下旬には、コラボの裏側を追った「ソフィ センターインコンパクト 1/2 × HANA Behind The Collaboration」の公開も予定しています。実際のデザインミーティングの様子や、メンバーがメッセージに込めた思いが明らかに。ぜひ楽しみにお待ちください！

■入数・価格

■発売時期

2025年10月上旬より全国で期間限定品として発売しました。

■“HANA”コラボ企画『ソフィ センターインコンパクト1/2※』ブランドサイト

https://www.sofy.jp/ja/campaign/center-in_hana.html

■『ソフィ センターインコンパクト1/2※』の発売を通じて貢献する「SDGs 17の目標」

『ソフィ センターインコンパクト1/2※』を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えております。

3．すべての人に健康と福祉を 4．質の高い教育をみんなに 5．ジェンダー平等を実現しよう

12．つくる責任 つかう責任

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決しSDGsの目標達成に貢献することを目指します。