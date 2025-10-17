200台限定！「FJD農機自動操舵システム」パイオニア特典祭のお知らせ

株式会社FAG

株式会社FAG（エフエイジ―）【東京都港区 代表取締役：木伏裕一( https://www.fagcorp.com/ )】はFJD農機自動操舵システムAT1をご導入済みのお客様に対し感謝の意味を込め最新FJD自動操舵システムAT2／AT2 MAXを特別価格にてご提供する「FJDパイオニア特典祭！！」を実施いたします。200台限定となってますので、お早めにご検討下さい！！

実施期間

2025年10月17日（火）～ 2026年1月31日（土）

※数量限定・無くなり次第終了となります。

キャンペーン内容

過去に当社の販売代理店より「FJD農機自動操舵システムAT1」を購入頂いたユーザー様に対し特別価格にてご提供して致します。(台数限定)

対象製品

1．FJD農機自動操舵システムAT2

通常販売価格935,000円の製品を715,000円にてご提供。

※220,000円お買い得に！ 全て税込価格

詳細情報はこちら(https://www.fagcorp.com/product/fjdat2%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%87%AA%E5%8B%95%E6%93%8D%E8%88%B5%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0)

2．FJD自動操舵システムAT2 MAX

通常販売価格1,089,000円の製品を880,000円にてご提供。

※209,000円お買い得に！ 全て税込価格

詳細情報はこちら(https://www.fagcorp.com/product/fjdat2max%E8%BE%B2%E6%A9%9F%E8%87%AA%E5%8B%95%E6%93%8D%E8%88%B5%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0)

申込方法

実際に購入された販売代理店へ直接ご連絡して頂く方法と下記FAG問い合わせフォームにご連絡下さい。

FAG販売代理店一覧（下記HPの下段）(https://www.fagcorp.com/)

FAG問い合わせフォーム(https://www.fagcorp.com/contact)

FJD自動操舵システムの販売実績紹介

こちらの製品は機種メーカー問わず様々な農機に後付けし、耕運、種付、施肥、収穫などの作業を大幅に簡素化できます。FJDの自動操舵システムは2019年の販売開始から約6年間で世界総販売台数20万台を突破。2025年1月～9月の期間中すでに6万台以上の販売実績を誇り、世界市場を席捲する農機自動操舵システムメーカーとなります。日本国内では2020年10月から約5年間での販売実績は6,500台以上となります。

FJDynamics（エフジェイダイナミクス）とは

FJDynamics（エフジェイダイナミクス）2017年に設立した、デジタル化、自動化、新エネルギーに注力するロボティクス企業であり、弊社の技術は農業、建設業、空間情報、草刈などの幅広い分野で利用されております。研究開発所およびオペレーションセンターを、シンガポール、米国、スウェーデン、中国大陸、香港の各地に設置し、パートナー会社やお客さまと共に、私たちの世界のより良い未来を創る努力を重ねています。労働力に対する依存度の高い産業に向けて、カーボンニュートラルの推進と同時に便利で手頃なロボットの開発に取り組んでいます。

［FJ Dynamics 公式サイト］(https://www.fjdynamics.com/jp)

株式会社FAG（エフエイジー）とは

2019年8月設立。当社は新エネルギーや人工知能、先進製造技術分野において世界トップ企業の技術を生かし、主に物流、農業、工業といった3つの分野の課題解決させることを「ミッション」とした企業です。現在は主に、電動農機・自動農機専門メーカーである「FJ Dynamics社（以下、FJD）」やロボットメーカー「Unitree」といった海外メーカーの各種製品の取り扱いを行っております。

［株式会社FAG 公式サイト］(https://www.fagcorp.com/)

［フェイスブックページ］(https://www.facebook.com/fagcorp)

［インスタグラム］(https://www.instagram.com/fagcorp2019/)

［YouTube］(https://www.youtube.com/@user-gd8fc5wo4j)

