【A.P.C. GOLF】A.P.C. GOLF × BRIEFING GOLF カプセルコレクション第2弾　2025年10月24日(金)より限定発売

株式会社ルックホールディングス

モダン・フレンチスタイルを提案する“A.P.C.”(アー・ペー・セー)から派生したA.P.C. GOLFは、 昨年大好評を博したBRIEFING GOLFとのカプセルコレクション第２弾を、2025年10月24日(金)よりA.P.C. GOLF各ショップ、公式オンラインストアにて発売いたします。

今回発売されるのは、BRIEFING GOLFのテーマである“URBAN GOLF”を体現するベーシックラインのラインアップの中からキャディーバッグ(CR-4、CR-6)、CART TOTE RIP、IRON COVER、DRIVER COVER 、FAIRWAY WOOD COVER、UTILITY COVERの計7型をベースに、A.P.C. GOLFの代名詞であるデニムカラーで仕上げた、遊び心を取り入れたミニマルで飽きのこないスタイルを提案します。

商品名：A.P.C. GOLF x BRIEFING CR-4

カラー：インディゴ

価格：\118,800

[商品詳細]

A.P.C. GOLFのロゴを配し、 BRIEFING GOLF のテーマである“ URBAN GOLF” を体現するベーシックライン。フィールドテストで得たフィードバックを検証し、多くのアイテムにアップデートを施すことで、プロユースまで想定した本格的な仕上がりを追及しました。

［素材］

・メインファブリックには、耐久性に優れ、撥水加工も施されたCORDURA(R) のデニム調ツイル生地を採用。

・軽量でありながら耐摩耗性、引き裂きや引っ張りに強く、コットン製のデニムなどとは異なり色落ちしないのも魅力。

［機能性］

・強度を高めたメッシュ素材を口枠に採用し、耐久性を向上。

・スタンド部分には、バネを押さえるクリップにロゴをあしらった専用パーツを配置。

・ショルダーパッドはバックパックをイメージした専用設計で、背負いやすさを追求。

・フロントと背面どちらからもロゴが見える配置とし、デザイン性と機能性を両立

肩への負担を軽減し、快適に持ち運べる軽量仕様。

［サイズスペック］

・38cm x 89cm x 25cm

・口径 9.5

・口数 4分割

・重量 3.75kg

商品名：A.P.C. GOLF x BRIEFING CR-6

カラー：インディゴ

価格：\99,000

[商品詳細]

A.P.C. GOLFのロゴを配し、 BRIEFING GOLF のテーマである“ URBAN GOLF” を体現するベーシックライン。

コンパクトな設計でありながら、キャディバッグに必要とされる防水性や収納力を持ったモデル。

［素材］

・メインファブリックには、耐久性に優れ、撥水加工も施されたCORDURA(R) のデニム調ツイル生地を 採用。

・軽量でありながら耐摩耗性、引き裂きや引っ張りに強く、コットン製のデニムなどとは異なり色落ちしないのも魅力。

［機能性］

・マチを広げた立体サイドポケット、フードやアウターが入る大型ジップポケット。

・持ち手下の立体ポケット2つ、右側にファスナーポケット。

・設置時の安定性を高めるボトムパーツ設計。

・口枠は長毛ボア素材、クラブの出し入れがスムーズな仕様。

［サイズスペック］

・26cm x 85cm x 38cm

・口数 5分割

・重量 3.83kg

A.P.C. GOLF x BRIEFING DRIVER COVER インディゴ \17,600A.P.C. GOLF x BRIEFING FAIRWAY WOOD COVER インディゴ \16,500A.P.C. GOLF x BRIEFING UTILITY COVER インディゴ \14,300

A.P.C. GOLF x BRIEFING DRIVER COVER \17,600

A.P.C. GOLF x BRIEFING FAIRWAY WOOD COVER \16,500

A.P.C. GOLF x BRIEFING UTILITY COVER \14,300

＊カラーは全てインディゴ

[商品詳細]

APC GOLFのロゴを配し、 BRIEFING GOLF のテーマである“ URBAN GOLF” を体現するベーシックライン。フィールドテストで得たフィードバックを検証し、多くのアイテムにアップデートを施すことで、プロユースまで想定した本格的な仕上がりを追及しました。

［素材］

・メインファブリックには、耐久性に優れ、撥水加工も施されたCORDURA(R) のデニム調ツイル生地を採用。

・軽量でありながら耐摩耗性、引き裂きや引っ張りに強く、コットン製のデニムなどとは異なり色落ちしないのも魅力

［機能性］

・カバー内部のボアがクッション性を発揮し、外部の傷や衝撃からクラブを保護し、着脱がスムーズなかぶせ式の構造。

商品名：A.P.C. GOLF x BRIEFING IRON COVER

カラー：インディゴ

価格：\33,000

[商品詳細]

A.P.C. GOLFのロゴを配し、 BRIEFING GOLF のテーマである“ URBAN GOLF” を体現するベーシックライン。

フィールドテストで得たフィードバックを検証し、多くのアイテムにアップデートを施すことで、プロユースまで想定した本格的な仕上がりを追及しました。

［素材］

・メインファブリックには、耐久性に優れ、撥水加工も施されたCORDURA(R) のデニム調ツイル生地を採用。

・軽量でありながら耐摩耗性、引き裂きや引っ張りに強く、コットン製のデニムなどとは異なり色落ちしないのも魅力。

［機能性］

・複数のアイアンをまとめて収納し、取り外しも容易な巾着型のデザイン。

・開口部のドローストリングを絞めることで、アイアン同士をある程度固定することが可能。

［サイズスペック］

・6.5cm x 8cm x 3cm

・重量 0.19kg

商品名：A.P.C. GOLF x BRIEFING CART TOTE

カラー：インディゴ

価格：\30,800

[商品詳細]

A.P.C. GOLFのロゴを配し、 BRIEFING GOLF のテーマである“ URBAN GOLF” を体現するベーシックライン。

フィールドテストで得たフィードバックを検証し、多くのアイテムにアップデートを施すことで、プロユースまで想定した本格的な仕上がりを追及しました。

［素材］

・メインファブリックには、耐久性に優れ、撥水加工も施されたCORDURA(R) のデニム調ツイル生地を採用。

・軽量でありながら耐摩耗性、引き裂きや引っ張りに強く、コットン製のデニムなどとは異なり色落ちしないのも魅力。

［機能性］

・手持ち、斜め掛けの2WAY仕様でラウンドからタウンまで幅広いシーンに対応。

［収納スペック］

・内装：ジップポケット(中) x 1 / ポケット (小) x 2

・メイン収納部に着脱式キーホルダー

・外装：ポケット (小) x 2

・バック：ポケット(中) x 1

・サイド：ポケット×2、取り外し可能のストラップ付属

［サイズスペック］

・27cm x 22cm x 11cm

・持ち手 28cm

・ショルダー部分 8.１cm～121cm

・重量 0.3kg

・容量 5.4L

[A.P.C. GOLF X BRIEFING GOLF ROUND2詳細]

発売日：2025年10月24日(金)

取り扱い店舗 ：

A.P.C. GOLF SHINJUKU TAKASHIMAYA

住所：151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号 9階ゴルフメゾン

TEL：03-6709-9988

A.P.C. GOLF GINZA

住所：104-0061 東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 5F

TEL：03-6274-6955

A.P.C. GOLF HANKYU UMEDA

住所： 大阪府大阪市北区角田町8-7 8Fゴルフウェア

TEL：(代表)06‐6361‐1381

About A.P.C. GOLF

1987年より、高品質なベーシックアイテムを制作することで独自の美学を創り上げてきたフランスのファッションブランドA.P.C.から誕生したゴルフラインA.P.C. GOLFは、ゴルフウェアの伝統にストリートウェアの要素、機能性を加え、典型的なゴルフウェアの枠を超え、フィールドと日常どちらでも楽しめるるゴルフウェアライフスタイルを追求しています。

About BRIEFING GOLF

BRIEFINGが培ってきたミリタリズムをベースに、継続性のある機能美を追求し「都会とゴルフシーンをブリッジ」可能なスタイリッシュなアイテムを展開するBRIEFING GOLF。BRIEFINGのアイデンティティであるクオリティ・クリエイティビティ・クラフツマンシップにこだわったモノづくりがベースに、街に出かけるような着こなしでゴルフ場に現れ、仲間とプレーを楽しみ、そのまま街のレストランへ行ったり、あるいはオフィスで仕事を片づけたり。ゴルフコースとタウンをシームレスに繋ぐスタイリッシュで快適な着こなしをBRIEFING GOLFが実現します。

A.P.C. GOLF日本公式アカウント

Website : https://www.apcjp.com/jpn/golf/

LINE : https://page.line.me/752ozmgc

A.P.C. GOLF TOKYO Instagram : https://www.instagram.com/apcgolf_tokyo/?hl=ja