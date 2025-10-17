マーケティング・オールインワンツールの Ahrefs（エイチレフス）、「ITreview Grid Award 2025 Fall」3 カテゴリーで「Leader」に選出

Ahrefs pte. ltd.

Ahrefs Pte. Ltd. が提供する SEO 分析を主軸とした、AI 可視化・競合分析・コンテンツ作成支援・ウェブ分析・SNS 投稿機能などマーケターが必要な機能を網羅するマーケティング・オールインワンツールの「Ahrefs（エイチレフス）」は、アイティクラウド株式会社が運営するビジネス向け IT 製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」のアワード「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、以下の 3 部門で「Leader」に選出されたことを発表いたします。

- 「コンテンツマーケティングツール」部門：4 期連続受賞- 「競合サイト分析ツール」部門：4 期連続受賞- 「SEO ツール」部門：2 期連続受賞◆ ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向け IT 製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview(アイティレビュー)」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

10 月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreview に集まった約 14.6 万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreview の Leader は、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

Award の詳細は、以下の専用ページもご参照ください。

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

▼Ahrefs の受賞カテゴリ

「コンテンツマーケティングツール」部門(4 期連続)

https://www.itreview.jp/categories/content-marketing-tools

「競合サイト分析ツール」部門(4 期連続)

https://www.itreview.jp/categories/competitor-analysis-tool

「SEO ツール」部門(2 期連続)

https://www.itreview.jp/categories/seo-tools

▼お客様よりいただいたレビュー(一例)

すべての製品「Ahrefs（エイチレフス）」に関するレビューは、以下のページからご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/ahrefs/reviews

■マーケティング・オールインワンツール「Ahrefs（エイチレフス）」について

Ahrefs（エイチレフス）は、世界中のマーケター、SEO 専門家に利用されている SEO 分析を主軸とした、AI 検索解析・競合調査・コンテンツ作成支援などマーケターに必要な機能を網羅したマーケティング・オールインワンツールです。

Ahrefs が提供する主な機能について：

- サイトエクスプローラー：自社および競合サイトのバックリンク分析、オーガニックトラフィック推定- キーワードエクスプローラー：検索ボリューム、難易度、クリック数などの詳細なキーワードリサーチ- コンテンツエクスプローラー：人気コンテンツの発見とトレンド分析- ランクトラッカー：キーワード順位の追跡と監視- サイト監査：SEO 上の問題点を自動検出し、改善提案を提供- ブランドレーダー：AI 検索におけるブランドメンションの監視とレピュテーション管理- AI コンテンツヘルパー：生成 AI を活用したコンテンツ作成支援- ウェブアナリティクス：アクセス解析とトラフィックデータの可視化

Ahrefs は、世界最大級のバックリンクインデックスと高精度なデータにより、デジタルマーケティング戦略の立案・実行を強力に支援します。今後は、生成 AI 技術を活用した AI 可視化ツール「ブランドレーダー」(https://ahrefs.com/ja/brand-radar)の展開を強化しており、より高度で効率的な SEO・マーケティング支援を実現してまいります。

製品ページ：https://ahrefs.com/ja(https://ahrefs.com/ja)

■ 会社概要

【Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）】

本社所在地：シンガポール(16 Raffles Quay #33-03, Hong Leong Building, Singapore 048581)

設立：2010年

代表者：Dmitry Gerasimenko（創業者・CEO）

事業内容：Ahrefsは、独自開発のウェブクローラーとデータセンターを活用し、SEO 分析、AI 検索可視化、コンテンツマーケティング、ウェブ分析、SNS 投稿などマーケティング機能を包括的に提供しています。世界トップレベルの規模を誇るクローラーとデータ技術により、正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析。被リンク分析、キーワードリサーチ、競合調査、トラフィック解析、ブランドモニタリングなど、多角的なマーケティングデータソリューションを展開しています。世界中の企業やマーケターに利用され、データサイエンスとインテリジェンスを駆使してマーケティング戦略の最適化を支援しています。

日本語公式サイト：https://ahrefs.com/ja

Ahrefs 日本 公式 X アカウント：https://x.com/AhrefsJP