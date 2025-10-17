スマートハイウェイ市場、2023年の571億ドルから2032年に2795億ドルへ。年平均成長率19.33％で交通インフラが未来形へ変貌
2023年、スマートハイウェイ市場の規模はUSD 571.0億と評価されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）が19.33％で推移すると予測され、2032年にはUSD 2,795.3億に達する見込みです。この急成長は、電気自動車（EV）の普及、交通システムの効率化へのニーズの高まり、そして技術の進歩によって促されています。政府が温室効果ガスの排出削減、安全性の強化、渋滞緩和などを政策目標とし、それに応じてスマートインフラへの投資を積極的に行っていることが、さらなる成長を後押ししています。たとえば、米国運輸省（DOT）がスマートインフラプロジェクトに6000万ドルを拠出したことや、バイパーティザン・インフラストラクチャー法における道路更新の大規模な資金配分が、その一例です。都市部ではスマート交通信号やリアルタイムデータ管理などの導入により、移動時間の短縮や事故率の低減が実証され、安全性と利便性の両立が市場の成長を牽引しています。
無料サンプルレポートを入手: " https://www.snsinsider.com/sample-request/3200 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331998&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
スマートハイウェイ市場は、「ディスプレイ（表示装置）」と「導入形態（デプロイメント）」という二つの主要なセグメントで構成されており、それぞれ異なる成長の傾向を示しています。
まず、表示装置分野では、2023年時点で市場の50％をデジタルサイネージが占めています。従来の標識に比べ、電子スクリーンを通してリアルタイムの交通情報、促進メッセージ、緊急警告などを表示できる点が評価されており、コネクテッドカーやスマートシティプロジェクトと親和性が高まっています。サムスン、LGエレクトロニクスなどがこの分野で、インタラクティブ・キオスクや道路沿いの情報表示などを手掛けており、市場シェアを牽引しています。
一方、可変メッセージ標識（Variable Message Signs, VMS）は、2024年から2032年にかけて最も高いCAGRを示す見通しです。事故、天候、渋滞などの情報をリアルタイムで提供できる点が評価されており、交通管理センターとの連携がこうした表示装置の信頼性と有用性を高めています。Cubic Corporation、DynaTrafficなど企業が、交通管理システムと同期可能なVMSソリューションを開発しており、運転者との情報共有の質を向上させています。
導入形態（デプロイメント）の観点では、「クラウドベース」型が2023年で55％の市場シェアを持っています。その理由として、スケーラビリティ、コスト効率、データのアクセス性向上などが挙げられます。IoTデバイスを統合し、交通管理や安全性システムにおいてリアルタイム分析を可能にするソリューションを、シスコなどの企業が提供しています。
ただし、「オンプレミス型」のソリューションも、データセキュリティや制御性を重視する用途で急速に成長しています。特に政府機関や大規模交通インフラを持つ自治体では、内部制御がしやすく、外部に依存しない運用が可能なオンプレミス型を選択するケースが増えており、これに対応したセンサー技術や交通管理システムをシーメンスなどが展開しています。
スマートハイウェイマーケットについて詳しく読む: " https://www.snsinsider.com/reports/smart-highways-market-3200 "
地域別分析
地域別では、北米が2023年にスマートハイウェイ市場のリーダーのひとつとして、約45％のシェアを占めました。この地域では、インフラの近代化に向けた投資や先端技術の採用が比較的進んでおり、交通信号システムの最適化、再生可能エネルギーの活用、EV充電設備との統合などが進行中です。また、カリフォルニア州やフロリダ州などが交通渋滞緩和・事故防止のためのスマート交通信号やセンサーベースのリアルタイム交通監視に力を入れています。
無料サンプルレポートを入手: " https://www.snsinsider.com/sample-request/3200 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331998&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
スマートハイウェイ市場は、「ディスプレイ（表示装置）」と「導入形態（デプロイメント）」という二つの主要なセグメントで構成されており、それぞれ異なる成長の傾向を示しています。
まず、表示装置分野では、2023年時点で市場の50％をデジタルサイネージが占めています。従来の標識に比べ、電子スクリーンを通してリアルタイムの交通情報、促進メッセージ、緊急警告などを表示できる点が評価されており、コネクテッドカーやスマートシティプロジェクトと親和性が高まっています。サムスン、LGエレクトロニクスなどがこの分野で、インタラクティブ・キオスクや道路沿いの情報表示などを手掛けており、市場シェアを牽引しています。
一方、可変メッセージ標識（Variable Message Signs, VMS）は、2024年から2032年にかけて最も高いCAGRを示す見通しです。事故、天候、渋滞などの情報をリアルタイムで提供できる点が評価されており、交通管理センターとの連携がこうした表示装置の信頼性と有用性を高めています。Cubic Corporation、DynaTrafficなど企業が、交通管理システムと同期可能なVMSソリューションを開発しており、運転者との情報共有の質を向上させています。
導入形態（デプロイメント）の観点では、「クラウドベース」型が2023年で55％の市場シェアを持っています。その理由として、スケーラビリティ、コスト効率、データのアクセス性向上などが挙げられます。IoTデバイスを統合し、交通管理や安全性システムにおいてリアルタイム分析を可能にするソリューションを、シスコなどの企業が提供しています。
ただし、「オンプレミス型」のソリューションも、データセキュリティや制御性を重視する用途で急速に成長しています。特に政府機関や大規模交通インフラを持つ自治体では、内部制御がしやすく、外部に依存しない運用が可能なオンプレミス型を選択するケースが増えており、これに対応したセンサー技術や交通管理システムをシーメンスなどが展開しています。
スマートハイウェイマーケットについて詳しく読む: " https://www.snsinsider.com/reports/smart-highways-market-3200 "
地域別分析
地域別では、北米が2023年にスマートハイウェイ市場のリーダーのひとつとして、約45％のシェアを占めました。この地域では、インフラの近代化に向けた投資や先端技術の採用が比較的進んでおり、交通信号システムの最適化、再生可能エネルギーの活用、EV充電設備との統合などが進行中です。また、カリフォルニア州やフロリダ州などが交通渋滞緩和・事故防止のためのスマート交通信号やセンサーベースのリアルタイム交通監視に力を入れています。