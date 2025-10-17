IDOG&ICAT2025年秋冬コレクションより、秋冬のお散歩やおでかけにピッタリな中綿入りのダウン風ジャケットが好評発売中。毎年人気の定番ウェアをはじめ、さらに着せやすくリニューアルしたタイプも登場
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）は愛犬・愛猫用のコスチュームウェアなどを、当社運営のインターネットショッピングサイトや、小売向けの卸売サイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331989&id=bodyimage1】
■ 大胆な刺繍が目を引くスカジャン
伝統的な風神雷神の刺繍を大胆にあしらった、中綿入りの本格スカジャンが登場。
愛犬・愛猫のために仕立てた特別な一着はでイベントで主役になれるスタイル。
風神雷神の勇ましい刺繍が背中で語る、和の美しさと機能性を両立した特別な一着です。
前開き仕様で着せやすく、総裏仕立て＆中綿入りでしっかり防寒してくれます。
軽やかな着心地ながら編立リブや細部にまでこだわった本格的なデザインで、冬のおしゃれを格上げします。
中綿入りなので風も通しにくく、防寒着としてもご活用いただけます。
商品名：iDog スカジャン 風神雷神
カラー：墨黒/琥珀/朱色
素材：本体：ポリエステル100％
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL/F/DS/DM/DL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331989&id=bodyimage2】
■ こだわりが満載の定番ダウン風ジャケット
オシャレしながら防寒できる冬服ダウン風ジャケット。
魔法瓶効果でじんわりしっかり保温する「WARM REACT」と 雨や汚れを防ぐ「SHIELD COAT」加工の高機能ウェア。
2つの機能加工を持ち、秋冬のお散歩やおでかけに便利なドッグウェアです。
小雨や雪の日もお出かけしたい愛犬に嬉しい撥水機能「SHIELD COAT（シールドコート）」
環境に優しく安全な自然由来のフッ素フリーな撥水加工です。
最高の温かさを実現「WARM REACT（ウォームリアクト）」
お洋服の裏面は熱反射性の高いアルミをプリントした素材を使用。
魔法瓶効果で体温を反射してじんわりしっかり保温してくれます。
手を置いてみるとじわじわと温かくなるのが実感できます。
商品名：iDog WARM REACT SHIELD COAT エクスペディションダウンジャケット
カラー：ルビーレッド/キャメル/シェルホワイト/ブラック24
素材：ポリエステル100％
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL/F/DS/DM/DL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331989&id=bodyimage3】
■ 頭を通して面ファスナーをとめるだけ！着脱簡単な愛犬用ダウン風コート
頭を通して面ファスナーをとめるだけの2STEPで着せられるダウン風コートです。
中綿にはシンサレートを使用しています。
※シンサレートとは断熱性や保温性に優れた、薄くても暖かい機能綿です。
頭を通してお腹周りを面ファスナーでペタッ！とするだけ！
せっかちワンコに嬉しい簡単着用タイプのダウン風コート。
お洋服が苦手な子にも着せやすい仕様になっています。
冬のお散歩の際の手間がグッと減ります。
こちらの商品にも、撥水機能「SHIELD COAT（シールドコート）」がついています。
商品名：iDog SHIELD COAT シンサレート中綿イージーフィットダウン
カラー：ピンク/ゴールドベージュ/ネイビーブラック
素材：ポリエステル100％、中綿：3M（TM）シンサレート（TM） 高機能中綿
サイズ：S/M/L/XL/XXL/F/DS/DM/DL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331989&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331989&id=bodyimage1】
■ 大胆な刺繍が目を引くスカジャン
伝統的な風神雷神の刺繍を大胆にあしらった、中綿入りの本格スカジャンが登場。
愛犬・愛猫のために仕立てた特別な一着はでイベントで主役になれるスタイル。
風神雷神の勇ましい刺繍が背中で語る、和の美しさと機能性を両立した特別な一着です。
前開き仕様で着せやすく、総裏仕立て＆中綿入りでしっかり防寒してくれます。
軽やかな着心地ながら編立リブや細部にまでこだわった本格的なデザインで、冬のおしゃれを格上げします。
中綿入りなので風も通しにくく、防寒着としてもご活用いただけます。
商品名：iDog スカジャン 風神雷神
カラー：墨黒/琥珀/朱色
素材：本体：ポリエステル100％
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL/F/DS/DM/DL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331989&id=bodyimage2】
■ こだわりが満載の定番ダウン風ジャケット
オシャレしながら防寒できる冬服ダウン風ジャケット。
魔法瓶効果でじんわりしっかり保温する「WARM REACT」と 雨や汚れを防ぐ「SHIELD COAT」加工の高機能ウェア。
2つの機能加工を持ち、秋冬のお散歩やおでかけに便利なドッグウェアです。
小雨や雪の日もお出かけしたい愛犬に嬉しい撥水機能「SHIELD COAT（シールドコート）」
環境に優しく安全な自然由来のフッ素フリーな撥水加工です。
最高の温かさを実現「WARM REACT（ウォームリアクト）」
お洋服の裏面は熱反射性の高いアルミをプリントした素材を使用。
魔法瓶効果で体温を反射してじんわりしっかり保温してくれます。
手を置いてみるとじわじわと温かくなるのが実感できます。
商品名：iDog WARM REACT SHIELD COAT エクスペディションダウンジャケット
カラー：ルビーレッド/キャメル/シェルホワイト/ブラック24
素材：ポリエステル100％
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL/F/DS/DM/DL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331989&id=bodyimage3】
■ 頭を通して面ファスナーをとめるだけ！着脱簡単な愛犬用ダウン風コート
頭を通して面ファスナーをとめるだけの2STEPで着せられるダウン風コートです。
中綿にはシンサレートを使用しています。
※シンサレートとは断熱性や保温性に優れた、薄くても暖かい機能綿です。
頭を通してお腹周りを面ファスナーでペタッ！とするだけ！
せっかちワンコに嬉しい簡単着用タイプのダウン風コート。
お洋服が苦手な子にも着せやすい仕様になっています。
冬のお散歩の際の手間がグッと減ります。
こちらの商品にも、撥水機能「SHIELD COAT（シールドコート）」がついています。
商品名：iDog SHIELD COAT シンサレート中綿イージーフィットダウン
カラー：ピンク/ゴールドベージュ/ネイビーブラック
素材：ポリエステル100％、中綿：3M（TM）シンサレート（TM） 高機能中綿
サイズ：S/M/L/XL/XXL/F/DS/DM/DL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331989&id=bodyimage4】