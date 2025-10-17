ゲーミングチェアブランド「VESTEX」、ゲーミングイベント「ゲーミングバザー2025秋＠東京」に出展。チェア体験ブースを開設、会場限定アウトレットも実施
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331986&id=bodyimage1】
ルームワークス（本社：兵庫県川西市）は、2025年10月18日（土）、池袋・サンシャインシティ（東京都豊島区）にて開催されるゲーミングイベント「ゲーミングバザー2025秋＠東京」にブース出展致します。
当日は、ゲーミングチェアブランド「VESTEX（ベステックス）」シリーズのゲーミングチェアを、実際に試座いただける体験ブースを設置、ご来場者は実際に実機に触れ、座り心地や機能性を直接体感することができます。
■ 展示・体験内容
日本人の体形に合わせてより快適な座り心地を追求したゲーミングチェア「VESTEX」の人気モデルを展示。
会場では、以下の2シリーズを実際に体験いただけます。
S1シリーズ：スタイリッシュなカラーファブリックモデル
https://roomworks.co.jp/home/brand/vestex/vestex-s1/
S2シリーズ：通気性に優れるメッシュファブリックモデル
https://roomworks.co.jp/home/brand/vestex/vestex-s2/
※同時開催 “会場限定アウトレットセール"＆来場者限定のクーポン特典"
ブースでは撮影品・イベント使用品を特別価格で販売する会場限定アウトレットセールを開催
公式ストア「ルームワークス公式オンラインストア （https://shop.roomworks.co.jp）」で使える来場者限定割引クーポンを配布いたします。
■ イベント概要
・イベント名：ゲーミングバザー2025秋＠東京
・開催日時 ：2025年10月18日（土）OPEN 13:00～（有料入場）／14:00～（無料入場）CLOSE 17:00
・会場 ：池袋・サンシャインシティ 展示ホール A-2
・ブース番号：F-3
・主催 ：ゲーミングバザー運営委員会
・イベントサイト：https://gbaza.com/
■ ゲーミングバザーとは
「ゲーミングバザー」は、ゲーミングデバイスやオリジナルグッズ、アート作品などが集まるカジュアルなゲーミングマーケットイベントです。ゲームファン、クリエイター、インテリア愛好家など幅広い層が参加し、展示・販売・交流を楽しめる場として注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331986&id=bodyimage2】
＜VESTEX（ベステックスについて）＞
「VESTEX」は、Victory（勝利）、e（Electric）、Sports（スポーツ）、Tech（技術）/ Technical（技術）/ Tactical（戦術的な）、Effort（努力）、X（∞無限大）の頭文字から命名されています。
＜ブランドコンセプト＞
-FOR THE BEST COMFORT-
より快適に、最良の居心地の良さを目指して。
家具開発メーカー、ルームワークスが、日本のeスポーツ黎明期から培った長年のゲーミングチェアの輸入販売の実績と家具開発の知見を活かし、自社で企画、デザイン、機能開発を実施。「日本人の体形」に寄り添ったサイズ、機能、生地、パーツ選定を行い誕生したのがゲーミングチェア 「VESTEX」です。
高い集中力を要求されるeスポーツプレーヤーやゲーミングユーザーをはじめ一般的なデスクワーカーまで、長時間座るユーザーの身体的負担を軽減する、ポケットコイル入りコールドキュアモールド座面が生み出す弾力ある着座感、日本人の体形に合わせて設計された堅牢なメタルフレームによるホールド性、前傾姿勢80°から転倒防止を考慮した最大150°のリクライニング機能、その他多くの特徴ある機能開発を行い高次元の快適性と安全性の両立を実現しています。