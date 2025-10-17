ウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】2025年秋冬コレクションより【テクニカルフリースカバーオール】発売中。保温性・通気性に優れた機能性ドッグウェアです。
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランドSIVI（シヴィ）ドッグウェア2025年秋冬コレクションを、当社運営のインターネットショッピングサイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331973&id=bodyimage1】
■ SIVI テクニカルフリースカバーオール
寒さによわいイタグレ・ウィペットのためのカバーオールです。
足回りまでしっかりカバーしたい方向けのつなぎタイプのペットウェア。
シンプルで飽きの来ないスマートミニマルなデザイン。
保温性・通気性に優れた性質を持つテクニカルフリース素材を採用。
ジグザグ構造で仕上げた中空糸が温かさを閉じ込めながら余分な熱は発散します。
●イタグレ・ウィペットの身体にフィット
・独特の体型をカバーする立体パターン
・脱着性を高めるFrontSlit（フロントスリット）構造
・寒がりな子や敏感肌の子を保護するカバーオール
・お尻内側にゴム調整機能
・袖口は伸縮性のあるトリコット素材で抜けにくい
・首元にリードホールあり
・イタグレ・ウィペットの美しさを引き立てるカラーリング
●商品詳細
商品番号：18243
商品名：SIVI テクニカルフリースカバーオール
価格：5,170円（税込）
カラー：グレージュ/カーキ/ネイビー/チャコール
素材：ポリエステル100％
対象犬種：イタリアングレーハウンド / ウィペット
サイズ展開：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331973&id=bodyimage2】
■ 購入者レビュー
既にご購入者様から高い評価をいただいており、instagramなどのSNSでは「冬が待ち遠しい」「早く着せておでかけしたいです」というお声もいただいております。
以下はECサイトに寄せられたレビューを引用しております。
●評価：★★★★☆
シンプルでありながらも生地の字模様（ジグザク）とポケットでお洒落度がアップします。
手触りもコシのある柔らかさで秋～冬まで長く使えそうです。
胸の深い部分がマジックテープで開くことができるので非常に着せやすいです。
●評価：★★★★★
ウィペット13kg、XLを購入しました。サイズぴったりです。
生地は薄めですが柔らかく肌当たりも良いので涼しくなってきた頃にちょうど良いかと思います。
珍しいデザインも可愛いです。
●評価：★★★★★
とても似合っていて可愛いです。
我が家のわんちゃんはまだ5ヶ月なのでこれからどんどん成長し、いずれこのSサイズもきつくなってしまうかと思いますが、その時もまた新しいサイズのものを購入してあげたいと思う商品、デザインです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331973&id=bodyimage3】
■豊富なサイズ展開
XXS～XXLの最大7サイズ展開から、愛犬の身体に合ったサイズをお選びいただけます。
お客様のご意見を元に2024秋冬よりサイズ展開を広げ、さらに快適な着心地になるようにパターンを調整しました。
■ 特殊体型の犬種に特化した新ドッグウェアブランド【SIVI】
何度も試行錯誤して、イタグレ・ウィペットの独特の体型をカバーする立体パターンを開発しました。
