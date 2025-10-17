ドライブシャフト 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月10に「ドライブシャフト 市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ドライブシャフト に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ドライブシャフト 市場の概要
ドライブシャフト 市場に関する当社の調査レポートによると、ドライブシャフト 市場規模は 2035 年に約 238 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ドライブシャフト 市場規模は約 184 億米ドルとなっています。ドライブシャフト に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 2.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ドライブシャフト市場シェアの拡大は、自動車の電動化の進展によるものです。技術の進歩により、市場は内燃機関（ICE）から電気自動車（EV）へと移行し、高効率で軽量なドライブシャフトへの需要が高まっています。EVは複数の電子モーターを搭載するため、車両ごとに複数のハーフシャフトが必要になります。高い負荷と瞬時トルクへの対応能力が、市場の普及率を押し上げています。当社の調査アナリストによると、中国、米国、ヨーロッパはEV販売の主要市場であり、3カ国でEV販売の85%以上を占めています。世界市場では、2023年にEV販売が18%増加すると予想されており、今後数年間でさらに成長が見込まれています。
ドライブシャフトに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/drive-shaft-market/60895
ドライブシャフトの市場調査では、燃費向上と軽量化への高い需要により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。自動車の排出ガス規制の強化により、世界市場における燃費の良い自動車の需要が高まっており、これがドライブシャフトの需要を直接的に加速させています。例えば、EUの96/62/ECに基づく大気質評価の義務化は、EUにおける燃費の良い自動車の需要を高めています。当社の調査アナリストによる市場調査によると、乗用車の55%以上が自動車設計に燃費向上機能を搭載しており、高効率性とエネルギー効率へのアプローチに対する需要の成長を促進しています。
しかし、今後数年間は高い資本集約度が市場の成長を制約すると予想されています。巨額の設備投資は、ドライブシャフト市場の成長を阻害する主要な要因の一つと考えられています。ベンチャーキャピタルの需要、運用コスト、その他多くの要因が、競争の激しい市場において中小規模の産業が高い持続可能性を獲得することを妨げています。例えば、中規模生産においてアルミ製ドライブシャフトを製造するための機械を導入するには、約18百万米ドルの投資が必要です。
ドライブシャフト市場セグメンテーションの傾向分析
ドライブシャフト 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ドライブシャフト の市場調査は、車両タイプ別、材質タイプ別、アプリケーション別、パワートレイン適合性別、ドライブシャフト構成別と地域別に分割されています。
