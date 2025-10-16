【TAC公務員】「女性が公務員になるメリットとは？！女性向けセミナー」を10/23（木）にオンラインで開催！

TAC株式会社2025年10月23日（木）20:00 ～ オンラインで開催！

女性が公務員になるメリットがたくさんあります！

立川市、小金井市、特別区、東京都を例に挙げ、施策などをご紹介いたします。

また、公務員女性がどれくらい育児休業がとりやすいかなどもご説明させていただきます。

最後にTACの現在おすすめコースなどもご案内させていただきます。

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

10月23日（木）20：00～

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 須田 佑介 講師

立川校には、地元はもちろん周辺大学からも多数の受講生が通学されています。TAC立川校には、『豊富な生講義』&全国規模で開講しているTACならではの『公務員試験に関する大量の情報』が揃っています。また、合格を目指す受験生一人ひとりのモチベーション維持に注意を払った個別指導をモットーに、きめ細やかな指導で受験生を全面的にバックアップしています。最後まで諦めず頑張れば合格に近付くことができます。立川校で共に合格を目指して頑張りましょう！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tachikawa

