【21LIVE】10月23日（木）から『Halloween Festival』開催！2026年度21カレンダーモデル出演権を賭けたランキングイベントがスタート！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、10月23日（木）より『Halloween Festival』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331687&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼2026年度のカレンダーモデルは誰の手に！？／
配信を盛り上げて、カレンダー出演権を掴もう！！
10月23日（水）より、『Halloween Festival』が開催されます。
本イベントは、2026年度21LIVEオリジナルカレンダーのモデル出演権をかけた特別イベントです。
Round1・Round2・総合の3部門にわたるライバーランキングに加えて、推しを全力で応援できるリスナーランキングも同時開催！
ライバーランキングで上位に入賞すると、来年のカレンダーにモデルとして登場できます。
さらに、リスナーランキング上位の方には、カレンダーをプレゼント！
ハロウィン限定ギフトを集めて、カレンダーモデルの座を掴みましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331687&id=bodyimage2】
※上記デザインは2025年のカレンダーになります。
＞＞ライバープライズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331687&id=bodyimage3】
▼Round1ランキング
★21LIVEオリジナルカレンダー『Sサイズ』枠掲載
└1～12位入賞で「表紙、1月～12月」の中のSサイズ枠に掲載
▼Round2
★21LIVEオリジナルカレンダー『Mサイズ・Sサイズ』枠掲載
└1～10位入賞で「表紙、1月～12月」の中のMサイズ・Sサイズ枠に掲載
▼総合ランキング
★21LIVEオリジナルカレンダー『Lサイズ・SSサイズ』枠掲載
└1～6位入賞で「表紙、1月～12月」の中のLサイズ枠に掲載
└7位以降の3万ボーダー達成者はカレンダーのSSサイズ枠に掲載
★21LIVEオリジナルカレンダープレゼント
└3万ボーダーを達成＆モデル出演したライバー全員に、21LIVEオリジナルカレンダーをプレゼント
└カレンダーに出演いただいたライバーのハンドルネームをカレンダー最後のページに掲載
＞＞リスナープライズ
☆推しライバー掲載ページに寄せ書き風でリスナーのハンドルネームを配置
└応援した推しライバー指定のL枠1ページに、リスナーのハンドルネームを表記
プライズ獲得条件：「総合ランキングTOP3ライバー」を応援した上位3名のリスナー
☆21LIVEオリジナルカレンダープレゼント
└3万ボーダーを達成したリスナーへ、21LIVEオリジナルカレンダーをプレゼント
└対象のリスナー全員のハンドルネームを、カレンダー最後のページに掲載
