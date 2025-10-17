【21LIVE】10月21日（火）は『21LIVE Special Day』！専属デザイナーとともに創る、あなただけのオリジナルギフトが実現するチャンス！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、10月21日（火）限定で『21LIVE Special Day』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331686&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼自分の好きな世界観をギフトにしよう！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎月21日限定の特別イベント『21LIVE Special Day』を、10月21日（火）に開催します。
ライバーランキングTOP3に輝いた方には、「オリジナルギフト制作権」をプレゼント。
専属デザイナーと一緒に、あなたの感性をカタチにできます。
カラーやモチーフ、言葉のチョイスまで自由自在！
完成したギフトは21LIVE全体で公開され、あなたの個性が多くのファンに届きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331686&id=bodyimage2】
また、リスナーランキング1位の方には、コレクター必見の「21カード5パック＆21カードフォルダーセット」をプレゼント！
月に一度の祭典で、想いと感動を分かち合いましょう！
★プライズ詳細★
＼ライバーランキング／
▼オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト ×3個（2100C・210C・21C 各1個）
ランキング2位：オリジナルギフト ×2個（210C・21C 各1個）
ランキング3位：オリジナルギフト ×1個（21C）
＼リスナーランキング／
ランキング1位：21カード5パック＆21カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
10月21日（火）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331686&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331686&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼自分の好きな世界観をギフトにしよう！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎月21日限定の特別イベント『21LIVE Special Day』を、10月21日（火）に開催します。
ライバーランキングTOP3に輝いた方には、「オリジナルギフト制作権」をプレゼント。
専属デザイナーと一緒に、あなたの感性をカタチにできます。
カラーやモチーフ、言葉のチョイスまで自由自在！
完成したギフトは21LIVE全体で公開され、あなたの個性が多くのファンに届きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331686&id=bodyimage2】
また、リスナーランキング1位の方には、コレクター必見の「21カード5パック＆21カードフォルダーセット」をプレゼント！
月に一度の祭典で、想いと感動を分かち合いましょう！
★プライズ詳細★
＼ライバーランキング／
▼オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト ×3個（2100C・210C・21C 各1個）
ランキング2位：オリジナルギフト ×2個（210C・21C 各1個）
ランキング3位：オリジナルギフト ×1個（21C）
＼リスナーランキング／
ランキング1位：21カード5パック＆21カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
10月21日（火）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331686&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ