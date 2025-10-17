TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』より、「立体マウスパッド」「キャンバスアート」「缶バッジ」「アクリルキーホルダー」が登場！【注文受付中！】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』の、「立体マウスパッド」「キャンバスアート」「缶バッジ」「アクリルキーホルダー」の注文を受付中です。
TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』 立体マウスパッド
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330792&id=bodyimage1】
PCのマウスを使用する際、手首に掛かる負担を軽減してくれるアイテムです！
立体的になっている胸部がやさしくあなたを包みます…その感触は是非その手でお確かめください。
実用としては勿論、飾ったりコレクションしてもお楽しみいただけます！
◆商品情報◆
●商品名／TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』 立体マウスパッド
●価格／各5,500円（税込）
●発送予定／2026年1月
●素材／布（ポリエステル・ポリウレタン）、PUジェル、PVC
●サイズ／約縦263mm×横222mm
●発売元／ホビージャパン
●JAN／
・万里：4981932525631
・清葉：4981932525648
・謳華：4981932525655
・南：4981932525662
・ことの：4981932525679
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』 キャンバスアート
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330792&id=bodyimage2】
高品位美術印刷技術を応用し、魅力的なイラストをキャンバスに高精細プリント。
程よいサイズ感でインテリアにもピッタリです！
ぜひお部屋に飾ってお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』 キャンバスアート
●価格／各3,850円（税込）
●発送予定／2026年1月
●素材／木材、PE、PP、レーヨン、鉄
●サイズ／F3号（H273mm×W220mm）
●発売元／ホビージャパン
●JAN／
・万里：4981932525686
・清葉：4981932525693
・謳華：4981932525709
・南：4981932525716
・ことの：4981932525723
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』 缶バッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330792&id=bodyimage3】
普段使いとしてはもちろん、コレクションとしてもお楽しみいただけます！
◆商品情報◆
●商品名／TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』 缶バッジ
●価格／各550円（税込）
●発送予定／2026年1月
●素材／紙、ブリキ
●サイズ／直径57mm
●発売元／ホビージャパン
●JAN／
・万里：4981932525730
・清葉：4981932525747
・謳華：4981932525754
・南：4981932525761
・ことの：4981932525778
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』 アクリルキーホルダー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330792&id=bodyimage4】
普段使いとしてはもちろん、コレクションとしてもお楽しみいただけます！
◆商品情報◆
●商品名／TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』 アクリルキーホルダー
●価格／各990円（税込）
●発送予定／2026年1月
●素材／アクリル、合金
●サイズ／約70×70mm内
●発売元／ホビージャパン
●JAN／
・万里：4981932525785
・清葉：4981932525792
・謳華：4981932525808
・南：4981932525815
・ことの：4981932525822
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）宮島礼吏・白泉社／「紫雲寺家の子供たち」製作委員会
◆関連リンク◆
●あみあみ／https://www.amiami.jp/
●TVアニメ『紫雲寺家の子供たち』公式サイト／https://shiunjifamily.com/
株式会社ホビージャパン
