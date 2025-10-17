ドリスコルズ、 ブリー・ライター・スミスを次期副会長に任命

4代目リーダーとして、ドリスコルズにおけるライター家のリーダーシップと伝承された価値を引き継ぐ

ワトソンビル、カリフォルニア州--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ドリスコルズ取締役会は、ブリー・ライター・スミスを次期副会長に任命したことを発表しました。スミス氏は2026年1月より、正式に本職に就任する予定です。スミス氏は、現取締役会長であるJ・マイルズ・ライターの娘であり、ライターは引き続き現職を務めます。スミス氏は、新たな職務において株主との主要なコミュニケーション、議題策定への参画、会議計画の立案、取締役会の特定事項の主導など、幅広い責任を担います。スミス氏はすでに、家族経営の所有者および経営陣の双方を代表し、ドリスコルズの従業員や広範なコミュニティに対して重要な役割を果たしています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251009545577/ja/

スミス氏は、ドリスコルズで14年間のキャリアを誇ります。夫のブライアン氏とともにブルーベリー農場の作業員としてキャリアをスタートし、その後チリで生産者となりました。チリでの事業が困難に直面した際、マネージング・ディレクターとして、赤字事業を損益分岐点まで回復させ、ペルーでの事業基盤確立にも尽力しました。

米国帰国後、危機にあった米国北部地区のリーダーシップをとり、生産者との信頼関係を再構築しました。その後、同社の品質管理システムの再設計を主導し、より良いベリーの生産を促す経済的インセンティブを導入するとともに、生産者へのフィードバックの迅速化と明確化を実現しました。過去4年間にわたり、スミス氏はドリスコルズ・オブ・ジ・アメリカズでプロダクトリーダーシップチームを率い、その役割を再定義するとともに、全社および生産者パートナーで採用が進められている新たな指針を策定しました。

取締役会長のJ・マイルズ・ライターは次のように述べています。「ブリーはこれまでのキャリアを通じて、卓越したリーダーシップ、強靭さ、そしてビジョンを発揮してきました。複雑な課題に直面しても、当社の価値観を軸に行動できる彼女は、この役職にふさわしい資質を備えています。副会長就任は自然な流れであり、今後のドリスコルズへの貢献を確信しています。父親として、妻のロザンヌとともに、ブリーが私たちの共通の目標に捧げてきた努力を誇りに思います」

ドリスコルズの最高経営責任者（CEO）であるソーレン・ビョルンは次のように述べています。「ブリーの副会長就任は、ドリスコルズにとって極めて重要な転換期と重なります。グローバルでの事業規模拡大とイノベーション推進において、彼女の企業文化への深い理解と、地域を超えて生産者やリーダーとつながる力は不可欠です。ブリーは、当社の使命に一貫性をもたらし、将来を見据えながら、世代を超えて受け継がれてきた原則を守り続けてくれるでしょう」

取締役および管理職の双方の立場で積み重ねてきたスミス氏の貢献と知見を踏まえ、取締役会の同僚らは、彼女が将来的にドリスコルズの会長に就任する可能性が高いと見ています。今回の新たな役職により、スミス氏は副会長としての職務に専念し、将来的により幅広い責任を担う役割に向けたスキルと経験をさらに磨くことが可能となります。

ブリー・スミス氏は次のように述べています。「このたび、戦略的な観点から会社に貢献を続けられる新たな機会を得られたことに、大きな意欲を感じています。ドリスコルズの“家族らしさ”を守りながら、社員にとってより良い職場環境を築けることを願っています。また、自らの家族との時間も大切にできるこの環境に感謝しています。副会長としての責務を引き継ぎ、経営の現場から退くことは、まさに私が思い描く将来像に向けた次の一歩です。これは、会社と家族双方にとって最善の道であると信じています」

1904年の創業以来、ドリスコルズは4世代にわたって家族経営を維持しており、ライター家は生産者として、そしてリーダーとして中心的な役割を担ってきました。ブリー・スミス氏の今回の就任は、世代を超えて受け継がれてきた責任ある経営の伝統を継承し、世界中の消費者にベリーのおいしさを届けるという同社の使命をさらに発展させるものです。

ドリスコルズについて

ドリスコルズは新鮮なイチゴ、ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリーの世界的なマーケット・リーダーです。100年余りの農業経営の伝統を持つドリスコルズは、ベリーの風味を改革した先駆者であり、信頼される消費者ブランド「Only the Finest Berries™」を掲げています。世界各地の900を超える独立系生産者とともに、最高の食味のベリー生産に特化した伝統的な育種方法のみを使用して独自品種を開発し、特許を取得しています。農学、種苗業、官能分析、植物病理学、昆虫学の専門家からなるチームが協力して苗木を育て、それを家族経営の現地農家が栽培しています。ドリスコルズのベリーは20を超える国々で栽培され、北米、オーストラリア、欧州、中国の40か国以上の消費者に提供されています。

本プレスリリースの正式版は英語版です。本日本語版は、参考情報であり、法的効力はありません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、英語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251009545577/ja/

Contacts

Frances Dillard, press@driscolls.com

Source: Driscoll’s





